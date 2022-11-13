«Локомотив» нашел специалиста по омоложению

Перед зимним перерывом «Локомотив», который постоянно менял наставников в течение 2022 года, но в нынешнем сезоне оказался в глубочайшем кризисе и борется сейчас не за медали чемпионата страны, а за выживание в Российской премьер-лиге (РПЛ), назначил на пост главного тренера Михаила Галактионова. Галактионов сделал стремительную карьеру в российском клубном футболе. Перед стартом первенства мало кому известный до сих пор тренер отечественной молодежной сборной вдруг возглавил «Пари Нижний Новгород», а теперь — и команду, входящую в число грандов РПЛ, пусть она и переживает сложнейший период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководство «Локомотива» надеется, что новый главный тренер команды Михаил Галактионов сумеет вывести команду из кризиса

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Руководство «Локомотива» надеется, что новый главный тренер команды Михаил Галактионов сумеет вывести команду из кризиса

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Локомотив» объявил о назначении на пост главного тренера Михаила Галактионова. Он подписал контракт с московским клубом на срок до окончания следующего сезона с возможностью продления. До появления в «Локомотиве» Галактионов тренировал «Пари Нижний Новгород». О том, что он покидает нижегородскую команду, тренер объявил еще в пятницу, сразу после окончания ее последнего перед зимним перерывом матча в рамках 17-го тура чемпионата страны. В нем «Нижний Новгород» победил — 3:2 — «Ахмат».

Это событие продолжило серию бесконечных кадровых перестановок, которые переживал «Локомотив» в 2021 году.

Вступал в него клуб с немцем Маркусом Гисдолем на ключевом посту. С ним «Локомотив» провел в чемпионате страны лишь восемь матчей. Гисдоль покинул железнодорожников и Россию по ходу прошлого чемпионата страны на фоне специальной военной операции на Украине, поступив так же, как и многие другие иностранные специалисты в отечественной спортивной отрасли. Должность исполняющего обязанности главного тренера формально перешла к Дмитрию Лоськову, однако он потерял ее после четырех матчей чемпионата, уступив пост клубному тренеру вратарей Зауру Хапову. В действительности же руководители «Локомотива» не скрывали, что продолжают придерживаться «немецкой линии» и команду в статусе старшего тренера возглавляет ассистент Гисдоля — Марвин Комппер. Превратиться в полноценного наставника ему мешало отсутствие тренерской лицензии категории Pro, позволяющей иметь такой статус на элитном уровне. С тандемом из Хапова с Комппером «Локомотив» не смог улучшить положение в чемпионате России и финишировал в нем на довольно низкой для него шестой позиции, хотя и всего в пяти баллах от призовой тройки.

После завершения первенства он опять поменял тренера, заключив контракт с очередным немецким специалистом с загадочным потенциалом — Йозефом Циннбауэром. Некоторое время в «Локомотиве» существовал уже привычный тренерский тандем — из Циннбауэра и по-прежнему обладавшего широкими полномочиями Марвина Комппера, а в сентябре с Комппером клуб все-таки расстался, решив, что такая схема не очень эффективна. Однако с Йозефом Циннбауэром в качестве безусловного, что ли, руководителя тренерского штаба с «Локомотивом» произошла настоящая турнирная катастрофа — настолько масштабная, что еще недавно, учитывая стабильность клуба, ее невозможно было представить. После того как в октябре серия поражений клуба растянулась на полдесятка матчей, Циннбауэра уволили, а исполняющим обязанности главного тренера стал Андрей Федоров.

Ему довелось поруководить железнодорожниками лишь в пяти встречах. Они не переломили общий печальный тренд. С Федоровым «Локомотив» в этих пяти играх добыл четыре очка, одолев лишь аутсайдера «Торпедо». А контракт с Галактионовым был подписан через день после очередного болезненного поражения клуба — на своем поле в принципиальном матче против «Спартака» со счетом 1:2. «Локомотив» на зимнюю паузу отправился, находясь в таблице чемпионата на 14-м месте. От 15-го, которое занимают «Химки», то есть «зоны вылета», его отделяет всего один балл.

Спасителя «Локомотив» разглядел в 38-летнем специалисте, сделавшем, так вышло, головокружительную карьеру в отечественном клубном футболе.

Еще пару лет назад Михаил Галактионов был мало кому известным в стране наставником молодежной сборной. Первой более или менее заметной записью в послужном списке Галактионова оказался чемпионат Европы 2021 года, на который его команда пробилась, показав в квалификации довольно убедительный футбол. В финальной стадии турнира, однако, она выглядела уже не так хорошо. Открыв его выигрышем у исландцев, российская «молодежка» затем, ни разу не отличившись, проиграла двум фаворитам группы — датчанам и французам — и в play-off не проникла.

Эту сборную, пост главного тренера которой Михаил Галактионов официально сохраняет до сих пор, как и все остальные российские команды, головные футбольные структуры отстранили на неопределенный срок от участия в соревнованиях. Но сам Галактионов без работы не остался. Летом его пригласил «Пари Нижний Новгород», который попрощался с прежним тренером Александром Кержаковым, несмотря на вполне успешное, учитывая скромные возможности клуба, выступление в предыдущем чемпионате: стоявшую перед ним задачу — удержаться в элите — Кержаков выполнил.

Догадаться, что именно привлекло в Михаиле Галактионове внимание кризисного гранда, несложно. Галактионов в «Нижнем Новгороде», словно не желая расставаться с прежней ролью, активно интегрировал в состав новой команды молодых игроков, таких как 19-летний Ярослав Михайлов, 20-летние Константин Шильцов и Виктор Александров, 21-летние Иброхимхалил Юлдошев, Даниил Корнюшин и Илья Агапов, 22-летние Илья Берковский и Тимур Сулейманов, 23-летний Никита Каккоев. Некоторым из них — скажем, центральному защитнику Агапову — удалось закрепиться в основе и превратиться в важные для клуба фигуры. Стратегия Галактионова соответствует и стратегии «Локомотива», который еще в прошлом сезоне взял курс на радикальное омоложение заявки. При этом нельзя сказать, будто игра и показатели нижегородцев при Михаиле Галактионове наводят на мысль именно о волшебной эффективности этого тренера. Его бывший клуб сейчас впереди «Локомотива» всего на две строчки и шесть очков.

Алексей Доспехов