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Коммерсантъ FM
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«Локомотив» нашел специалиста по омоложению

Московский клуб попытается выйти из кризиса с Михаилом Галактионовым

Перед зимним перерывом «Локомотив», который постоянно менял наставников в течение 2022 года, но в нынешнем сезоне оказался в глубочайшем кризисе и борется сейчас не за медали чемпионата страны, а за выживание в Российской премьер-лиге (РПЛ), назначил на пост главного тренера Михаила Галактионова. Галактионов сделал стремительную карьеру в российском клубном футболе. Перед стартом первенства мало кому известный до сих пор тренер отечественной молодежной сборной вдруг возглавил «Пари Нижний Новгород», а теперь — и команду, входящую в число грандов РПЛ, пусть она и переживает сложнейший период.

Руководство «Локомотива» надеется, что новый главный тренер команды Михаил Галактионов сумеет вывести команду из кризиса

Руководство «Локомотива» надеется, что новый главный тренер команды Михаил Галактионов сумеет вывести команду из кризиса

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Руководство «Локомотива» надеется, что новый главный тренер команды Михаил Галактионов сумеет вывести команду из кризиса

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Локомотив» объявил о назначении на пост главного тренера Михаила Галактионова. Он подписал контракт с московским клубом на срок до окончания следующего сезона с возможностью продления. До появления в «Локомотиве» Галактионов тренировал «Пари Нижний Новгород». О том, что он покидает нижегородскую команду, тренер объявил еще в пятницу, сразу после окончания ее последнего перед зимним перерывом матча в рамках 17-го тура чемпионата страны. В нем «Нижний Новгород» победил — 3:2 — «Ахмат».

Это событие продолжило серию бесконечных кадровых перестановок, которые переживал «Локомотив» в 2021 году.

Вступал в него клуб с немцем Маркусом Гисдолем на ключевом посту. С ним «Локомотив» провел в чемпионате страны лишь восемь матчей. Гисдоль покинул железнодорожников и Россию по ходу прошлого чемпионата страны на фоне специальной военной операции на Украине, поступив так же, как и многие другие иностранные специалисты в отечественной спортивной отрасли. Должность исполняющего обязанности главного тренера формально перешла к Дмитрию Лоськову, однако он потерял ее после четырех матчей чемпионата, уступив пост клубному тренеру вратарей Зауру Хапову. В действительности же руководители «Локомотива» не скрывали, что продолжают придерживаться «немецкой линии» и команду в статусе старшего тренера возглавляет ассистент Гисдоля — Марвин Комппер. Превратиться в полноценного наставника ему мешало отсутствие тренерской лицензии категории Pro, позволяющей иметь такой статус на элитном уровне. С тандемом из Хапова с Комппером «Локомотив» не смог улучшить положение в чемпионате России и финишировал в нем на довольно низкой для него шестой позиции, хотя и всего в пяти баллах от призовой тройки.

После завершения первенства он опять поменял тренера, заключив контракт с очередным немецким специалистом с загадочным потенциалом — Йозефом Циннбауэром. Некоторое время в «Локомотиве» существовал уже привычный тренерский тандем — из Циннбауэра и по-прежнему обладавшего широкими полномочиями Марвина Комппера, а в сентябре с Комппером клуб все-таки расстался, решив, что такая схема не очень эффективна. Однако с Йозефом Циннбауэром в качестве безусловного, что ли, руководителя тренерского штаба с «Локомотивом» произошла настоящая турнирная катастрофа — настолько масштабная, что еще недавно, учитывая стабильность клуба, ее невозможно было представить. После того как в октябре серия поражений клуба растянулась на полдесятка матчей, Циннбауэра уволили, а исполняющим обязанности главного тренера стал Андрей Федоров.

Ему довелось поруководить железнодорожниками лишь в пяти встречах. Они не переломили общий печальный тренд. С Федоровым «Локомотив» в этих пяти играх добыл четыре очка, одолев лишь аутсайдера «Торпедо». А контракт с Галактионовым был подписан через день после очередного болезненного поражения клуба — на своем поле в принципиальном матче против «Спартака» со счетом 1:2. «Локомотив» на зимнюю паузу отправился, находясь в таблице чемпионата на 14-м месте. От 15-го, которое занимают «Химки», то есть «зоны вылета», его отделяет всего один балл.

Спасителя «Локомотив» разглядел в 38-летнем специалисте, сделавшем, так вышло, головокружительную карьеру в отечественном клубном футболе.

Еще пару лет назад Михаил Галактионов был мало кому известным в стране наставником молодежной сборной. Первой более или менее заметной записью в послужном списке Галактионова оказался чемпионат Европы 2021 года, на который его команда пробилась, показав в квалификации довольно убедительный футбол. В финальной стадии турнира, однако, она выглядела уже не так хорошо. Открыв его выигрышем у исландцев, российская «молодежка» затем, ни разу не отличившись, проиграла двум фаворитам группы — датчанам и французам — и в play-off не проникла.

Эту сборную, пост главного тренера которой Михаил Галактионов официально сохраняет до сих пор, как и все остальные российские команды, головные футбольные структуры отстранили на неопределенный срок от участия в соревнованиях. Но сам Галактионов без работы не остался. Летом его пригласил «Пари Нижний Новгород», который попрощался с прежним тренером Александром Кержаковым, несмотря на вполне успешное, учитывая скромные возможности клуба, выступление в предыдущем чемпионате: стоявшую перед ним задачу — удержаться в элите — Кержаков выполнил.

Третьим главным тренером «Торпедо» в сезоне стал Андрей Талалаев

Догадаться, что именно привлекло в Михаиле Галактионове внимание кризисного гранда, несложно. Галактионов в «Нижнем Новгороде», словно не желая расставаться с прежней ролью, активно интегрировал в состав новой команды молодых игроков, таких как 19-летний Ярослав Михайлов, 20-летние Константин Шильцов и Виктор Александров, 21-летние Иброхимхалил Юлдошев, Даниил Корнюшин и Илья Агапов, 22-летние Илья Берковский и Тимур Сулейманов, 23-летний Никита Каккоев. Некоторым из них — скажем, центральному защитнику Агапову — удалось закрепиться в основе и превратиться в важные для клуба фигуры. Стратегия Галактионова соответствует и стратегии «Локомотива», который еще в прошлом сезоне взял курс на радикальное омоложение заявки. При этом нельзя сказать, будто игра и показатели нижегородцев при Михаиле Галактионове наводят на мысль именно о волшебной эффективности этого тренера. Его бывший клуб сейчас впереди «Локомотива» всего на две строчки и шесть очков.

Алексей Доспехов

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