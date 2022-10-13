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Коммерсантъ FM
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«Торпедо» поменяло спасителя

Третьим главным тренером клуба в сезоне стал Андрей Талалаев

Московское «Торпедо», которое после 12 туров чемпионата России занимает последнее место, будет пытаться спастись от вылета из Российской премьер-лиги с помощью нового главного тренера — уже третьего на стартовом отрезке нынешнего сезона. Им стал Андрей Талалаев, имеющий большой опыт работы с отечественными середняками и аутсайдерами, в сентябре неожиданно уволенный из «Ахмата».

В первом матче под руководством Андрея Талалаева «Торпедо» сыграет в субботу с «Локомотивом», которому также нужно срочно выбираться из глубокого кризиса

В первом матче под руководством Андрея Талалаева «Торпедо» сыграет в субботу с «Локомотивом», которому также нужно срочно выбираться из глубокого кризиса

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В первом матче под руководством Андрея Талалаева «Торпедо» сыграет в субботу с «Локомотивом», которому также нужно срочно выбираться из глубокого кризиса

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Московское «Торпедо», которое в нынешнем сезоне вернулось в высший российский футбольный дивизион после семилетнего перерыва, объявило о назначении нового главного тренера. Им стал Андрей Талалаев. Он будет уже третьим наставником торпедовцев в текущем чемпионате, несмотря на то что в нем сыграно всего 12 туров.

Они открывали первенство с Александром Бородюком. «Торпедо» рассталось с ним после пяти туров, набрав в них лишь очко. После этого командой руководил тандем тренеров. Главным формально являлся Николай Савичев, однако фактически обязанности руководителя тренерского штаба выполнял ранее тренировавший «Торпедо-2» Николай Ковардаев, не имеющий лицензии Pro. При Ковардаеве, который теперь снова возглавит вторую команду клуба, и Савичеве «Торпедо», проигравшее после отставки Бородюка четыре матча подряд, в следующих трех турах умудрилось добыть пять баллов, одолев ЦСКА и сыграв вничью с «Факелом» и «Пари Нижним Новгородом». Однако, несмотря на эти успехи, его турнирное положение остается печальным. Торпедовцы находятся на низшей, 16-й, строчке турнирной таблицы.

Объясняя мотивы назначения Андрея Талалаева, президент «Торпедо» Илья Геркус обратил внимание в том числе на то, что тот связан с клубом «исторически».

Андрей Талалаев действительно является воспитанником столичной команды и в 1990-е годы несколько сезонов выступал за нее на позиции форварда. Но в данном случае важнее, скорее всего, все-таки именно тренерский бэкграунд 50-летнего Талалаева.

Карьеру тренера он начал еще на излете 1990-х, а вскоре оказался в системе РФС: ему доверяли юношеские и молодежные сборные страны. В прошлом десятилетии Талалаев переквалифицировался в клубные тренеры. Трудиться в элитных командах ему не довелось, зато он приобрел богатый опыт в клубах, не обладающих солидными ресурсами, чьей целью был либо прорыв в элиту, либо сохранение прописки в ней. Справлялся с такого рода задачами Андрей Талалаев с переменным успехом. Например, нижегородскую «Волгу» от падения во второй по рангу дивизион, ФНЛ, он не уберег, зато с «Тамбовом» и «Химками» чуть не вышел в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В 2020 году Андрей Талалаев оказался в «Крыльях Советов». Самарцы с ним тоже вылетели в ФНЛ, но вина Талалаева в этом случае была минимальной. «Крылья», заменив Миодрага Божовича, он принял в июне, то есть на финишном отрезке растянутого из-за пандемии коронавируса чемпионата, когда те уже находились в критическом положении. При этом в ряде матчей самарская команда показывала довольно убедительную и интересную игру.

Предыдущим местом работы Андрея Талалаева был уже вечный российский середняк «Ахмат», куда он перешел сразу после расставания «Крыльев Советов» с РПЛ. В предыдущем сезоне грозненский клуб финишировал в чемпионате на седьмой позиции. Выше в итоговой классификации первенства он в своей истории очутился лишь однажды — когда в 2017 году замкнул топ-пятерку.

Об увольнении Андрея Талалаева из «Ахмата» было объявлено 11 сентября, через день после матча девятого тура с «Пари Нижним Новгородом».

Грозненцы уступили в нем соперникам на своем поле — 1:3, но турнирная ситуация, скажем так, не кричала о необходимости срочной отставки тренера. «Ахмат» в целом выступал на привычном уровне. Ряд источников предположил, что ее причиной стал конфликт специалиста с клубным менеджментом, а Championat.com даже утверждал, что Талалаева выгнали прямо в перерыве встречи с нижегородцами после «жесткого» разговора с кем-то из руководителей грозненцев.

Первый матч в статусе главного тренера «Торпедо», надеющегося уцелеть в РПЛ, Андрей Талалаев проведет в субботу. И это будет чрезвычайно принципиальная игра. Торпедовцы примут на своем поле «Локомотив», которому также нужно срочно выбираться из глубокого кризиса. Железнодорожники, пережившие серию неудач и на днях попрощавшиеся с главным тренером Йозефом Циннбауэром, располагаются на две строчки выше торпедовцев, а разделяют команды всего три очка.

Алексей Доспехов

«Локомотив» назначил исполняющего обязанности

Андрей Федоров стал исполняющим обязанности главного тренера московского футбольного клуба «Локомотив». Об этом в четверг сообщила пресс-служба команды.

Андрей Федоров

Андрей Федоров

Фото: пресс-служба ФК «Локомотив»

Андрей Федоров

Фото: пресс-служба ФК «Локомотив»

Специалист будет готовить команду к гостевому матчу 13-го тура чемпионата России против московского «Торпедо», который пройдет 15 октября. Немец Йозеф Циннбауэр покинул пост главного тренера «Локомотива» 8 октября.

«Переговоры с новым главным тренером ведутся, о назначении мы объявим позже, Андрей Федоров будет исполняющим обязанности главного тренера на ближайшей игре чемпионата»,— приводит пресс-служба «Локомотива» комментарий генерального директора клуба Владимира Леонченко.

Андрею Федорову 51 год, в феврале 2021 года он присоединился к «Локомотиву» в качестве старшего селекционера, а с марта того же года стал главным тренером фарм-клуба «Казанка», где проработал до июня 2022 года.

После 12 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков.

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