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Коммерсантъ FM
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У «Локомотива» закончились немцы

Пятое подряд поражение в чемпионате страны вылилось в отставки главного тренера и спортивного директора клуба

Турнирная катастрофа, пережитая на стыке сентября и октября «Локомотивом», кажется, привела и к завершению короткого и очень странного «немецкого периода» в истории московского гранда. После разгромного поражения от «Сочи» в 12-м туре первенства, ставшего для клуба пятым подряд в чемпионате России, он объявил об увольнении двух занимавших ключевые посты специалистов из Германии — главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна. Таким образом, «Локомотив» отказался от ставки на немецкий опыт, хотя продолжал верить в него, несмотря на срывы и постоянные смены наставников, ровно год.

С главным тренером команды Йозефом Циннбауэром (справа) и спортивным директором Томасом Цорном руководство «Локомотива» решило расстаться после пятого подряд поражения в чемпионате страны

С главным тренером команды Йозефом Циннбауэром (справа) и спортивным директором Томасом Цорном руководство «Локомотива» решило расстаться после пятого подряд поражения в чемпионате страны

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

С главным тренером команды Йозефом Циннбауэром (справа) и спортивным директором Томасом Цорном руководство «Локомотива» решило расстаться после пятого подряд поражения в чемпионате страны

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

После матча 12-го тура чемпионата страны, в котором «Локомотив» разгромно, со счетом 0:4, проиграл на выезде «Сочи», клуб опубликовал на своем сайте короткое сообщение. В нем говорилось, что его покидают два занимавших ключевые посты немецких функционера — главный тренер Йозеф Циннбауэр и спортивный директор Томас Цорн.

Эта новость очень походила на констатацию окончания целого периода в жизни «Локомотива» — короткого, но очень любопытного. Его тянет охарактеризовать как «немецкий», учитывая, что по ходу него в московском клубе постоянно появлялись специалисты из Германии со странным бэкграундом.

Первым был как раз Томас Цорн — бывший агент, который до прихода в «Локомотив» летом 2021 года успел сезон, несмотря на молодость (сейчас ему 35), поработать генеральным директором московского «Спартака». В «Локомотиве» ему досталась должность технического директора, чуть позже трансформировавшаяся в должность директора спортивного, подразумевающую как раз решение кадровых вопросов, связанных со спортивной составляющей.

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Бывший спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Вскоре, в октябре 2021-го, «Локомотив», уволив серба Марко Николича, поставил вместо него во главе команды немецкого наставника — Маркуса Гисдоля. В его тренерской биографии было несколько известных клубов вроде «Хоффенхайма», «Гамбурга» и «Кельна», но относительные успехи регулярно чередовались с безусловными провалами. С Гисдолем «Локомотив» провел в чемпионате страны лишь восемь матчей. Он покинул железнодорожников сразу после окончания зимнего перерыва в первенстве на фоне военной операции России на Украине, поступив так же, как многие другие иностранные специалисты в отечественной спортивной отрасли.

Должность исполняющего обязанности главного тренера формально перешла к Дмитрию Лоськову, знаменитому в прошлом хавбеку «Локомотива». Но он потерял ее после четырех матчей чемпионата, уступив пост клубному тренеру вратарей Зауру Хапову. В действительности же руководители «Локомотива» не скрывали, что продолжают придерживаться «немецкой линии» и команду в статусе старшего тренера возглавляет ассистент Гисдоля — Марвин Комппер. Превратиться в полноценного наставника ему мешало отсутствие тренерской лицензии категории Pro, позволяющей иметь такой статус на элитном уровне. С тандемом из Хапова с Комппером «Локомотив» не смог улучшить положение в чемпионате России и финишировал в нем на довольно низкой для него шестой позиции, хотя и всего в пяти баллах от призовой тройки.

Как «Локомотив» совершил очень выгодную сделку с молодым французом

А после завершения первенства он в четвертый раз за восемь месяцев поменял тренера, заключив контракт с очередным немецким специалистом с совсем уж, так скажем, загадочным потенциалом. В середине прошлого десятилетия Йозеф Циннбауэр, некоторое время возглавлявший «Гамбург», казался экспертам-соотечественникам перспективной фигурой, одно из ценных качеств которой — умение интегрировать в состав молодых игроков, актуальное и для нынешнего «Локомотива»: он за год расстался с целой группой ветеранов и сформировал основу с большинством игроков в возрасте чуть за 20. Но закрепиться в высшем дивизионе чемпионата Германии и в европейском футболе у Циннбауэра не вышло, а в Москву он попал из не слишком заметного южноафриканского чемпионата.

Некоторое время в «Локомотиве» существовал уже привычный тренерский тандем — из Йозефа Циннбауэра и по-прежнему обладавшего широким полномочиями Марвина Комппера, а в начале сентября с Комппером клуб все-таки расстался, решив, что такая схема не очень эффективна.

Однако с Йозефом Циннбауэром в качестве безусловного, что ли, руководителя тренерского штаба «Локомотив» пережил настоящую турнирную катастрофу — настолько масштабную, что еще недавно ее, учитывая стабильность клуба, невозможно было представить.

Проигрыш «Сочи» был для него пятым подряд в чемпионате страны, в котором в его активе до сих пор лишь две победы, одержанные еще в августе над скромными «Химками» и «Оренбургом». По ходу этой серии с «Локомотивом» помимо сочинцев, серебряных призеров предыдущего первенства, и «Спартака» расправились середняк «Ахмат», новичок премьер-лиги «Факел» и все время находящийся в подвале турнирной таблицы «Урал». После матча против «Сочи» и сам «Локомотив» очутился именно в этой нише. Он опустился на 14-е место, то есть в «зону стыковых матчей», а от 15-го, «зоны вылета», его отделяет всего одного очко.

Алексей Доспехов

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