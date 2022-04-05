«Локомотив» не свернул с немецкого пути

В московском «Локомотиве» произошла уже третья смена главного тренера по ходу текущего сезона. Вместо Дмитрия Лоськова этот пост занял известный в прошлом голкипер Заур Хапов, с середины прошлого десятилетия работавший в клубе тренером вратарей. Впрочем, фактически руководить железнодорожниками, которые по-прежнему ведут борьбу за медали чемпионата страны, он будет в тандеме с немцем Марвином Комппером, ключевым помощником покинувшего «Локомотив» на фоне военной операции России на Украине Маркуса Гисдоля.
Заур Хапов (на фото) будет исполнять обязанности главного тренера «Локомотива», а за тренировочный процесс, как и прежде, будет отвечать Марвин Комппер
Фото: Тринкунас Дарья / PhotoXpress
Московский «Локомотив» объявил о назначении на пост главного тренера Заура Хапова. Это уже третья смена наставника в клубе по ходу текущего сезона. Первая состоялась в октябре 2021 года, когда вместо серба Марко Николича на ключевом посту появился немец Маркус Гисдоль. Однако с ним «Локомотив» провел в чемпионате страны лишь восемь матчей. Гисдоль покинул железнодорожников сразу после окончания зимнего перерыва в первенстве на фоне военной операции России на Украине, поступив так же, как многие другие иностранные специалисты в отечественной спортивной отрасли.
С тех пор должность исполняющего обязанности главного тренера в команде принадлежала Дмитрию Лоськову, знаменитому в прошлом хавбеку «Локомотива». Он потерял ее после четырех матчей чемпионата, результаты которых на самом деле не говорят о кризисе. В них железнодорожники одержали три победы — над «Химками», «Ахматом», а также «Спартаком» в состоявшемся в минувшую субботу принципиальном дерби, проиграв на этом отрезке продолжительностью в месяц лишь находящемуся в великолепном тонусе ЦСКА. Турнирное положение «Локомотива», не так давно довольно скверное, сейчас тоже выглядит неплохо. Он занимает пятое место, но от замыкающего топ-тройку ЦСКА отстает всего на шесть очков при матче в запасе.
При этом тот факт, что важнейший пост в клубе доверили Зауру Хапову, человеку, не знающему нюансов ситуации в «Локомотиве», может показаться удивительным и по иной причине. Хапов, известный когда-то вратарь, довольно давно, с середины нулевых, занимается тренерской деятельностью. Однако у него нет никакого опыта работы именно главным тренером. По сути, Хапов всегда концентрировался на подготовке голкиперов. В этом качестве он трудился с 2016 года и в «Локомотиве».
Нюансы заключаются прежде всего в том, что после ухода Маркуса Гисдоля главой тренерского штаба де-факто все-таки являлся его соотечественник и ассистент Марвин Комппер. Присвоить ему формальный статус наставника мешало лишь отсутствие у Комппера тренерской лицензии категории Pro, позволяющей такой статус иметь на элитном уровне. При этом источник “Ъ” в «Локомотиве» уточнил, что Марвин Комппер, чей функционал при Маркусе Гисдоле был чрезвычайно широк, все еще представляется клубному менеджменту эффективным руководителем, отвечающим за тренировочный процесс: «Вектор, по которому развивается команда, выглядит перспективным, и сворачивать с него не нужно». По его словам, логика назначения Заура Хапова прежде всего в том, чтобы официальный главный тренер обеспечивал фактическому главному тренеру «необходимый объем поддержки»: «При прежней конфигурации штаба его не было». Собеседник “Ъ” уверен, что «по философии, характеру Хапов, умеющий создать в команде здоровую атмосферу, подходит для решения актуальных задач», впрочем, не исключив, что в будущем в тренерской бригаде «Локомотива» «возможны еще изменения».
Спортивный директор железнодорожников Томас Цорн также дал понять, что уверен в целесообразности назначения Заура Хапова. Он отметил, что Хапов «отлично зарекомендовал себя как тренер наших вратарей, много работал с молодежью клуба, что стало важным фактором с учетом нашей ставки на молодых футболистов». Самым значимым обстоятельством, однако, и для Цорна оказалось то, что у Заура Хапова «отличное взаимопонимание с Марвином Комппером, который, как и ранее, будет проводить подготовку команды к матчам».