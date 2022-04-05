«Локомотив» не свернул с немецкого пути

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В московском «Локомотиве» произошла уже третья смена главного тренера по ходу текущего сезона. Вместо Дмитрия Лоськова этот пост занял известный в прошлом голкипер Заур Хапов, с середины прошлого десятилетия работавший в клубе тренером вратарей. Впрочем, фактически руководить железнодорожниками, которые по-прежнему ведут борьбу за медали чемпионата страны, он будет в тандеме с немцем Марвином Комппером, ключевым помощником покинувшего «Локомотив» на фоне военной операции России на Украине Маркуса Гисдоля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заур Хапов (на фото) будет исполнять обязанности главного тренера «Локомотива», а за тренировочный процесс, как и прежде, будет отвечать Марвин Комппер

Фото: Тринкунас Дарья / PhotoXpress Заур Хапов (на фото) будет исполнять обязанности главного тренера «Локомотива», а за тренировочный процесс, как и прежде, будет отвечать Марвин Комппер

Фото: Тринкунас Дарья / PhotoXpress

Московский «Локомотив» объявил о назначении на пост главного тренера Заура Хапова. Это уже третья смена наставника в клубе по ходу текущего сезона. Первая состоялась в октябре 2021 года, когда вместо серба Марко Николича на ключевом посту появился немец Маркус Гисдоль. Однако с ним «Локомотив» провел в чемпионате страны лишь восемь матчей. Гисдоль покинул железнодорожников сразу после окончания зимнего перерыва в первенстве на фоне военной операции России на Украине, поступив так же, как многие другие иностранные специалисты в отечественной спортивной отрасли.

С тех пор должность исполняющего обязанности главного тренера в команде принадлежала Дмитрию Лоськову, знаменитому в прошлом хавбеку «Локомотива». Он потерял ее после четырех матчей чемпионата, результаты которых на самом деле не говорят о кризисе. В них железнодорожники одержали три победы — над «Химками», «Ахматом», а также «Спартаком» в состоявшемся в минувшую субботу принципиальном дерби, проиграв на этом отрезке продолжительностью в месяц лишь находящемуся в великолепном тонусе ЦСКА. Турнирное положение «Локомотива», не так давно довольно скверное, сейчас тоже выглядит неплохо. Он занимает пятое место, но от замыкающего топ-тройку ЦСКА отстает всего на шесть очков при матче в запасе.

При этом тот факт, что важнейший пост в клубе доверили Зауру Хапову, человеку, не знающему нюансов ситуации в «Локомотиве», может показаться удивительным и по иной причине. Хапов, известный когда-то вратарь, довольно давно, с середины нулевых, занимается тренерской деятельностью. Однако у него нет никакого опыта работы именно главным тренером. По сути, Хапов всегда концентрировался на подготовке голкиперов. В этом качестве он трудился с 2016 года и в «Локомотиве».

Нюансы заключаются прежде всего в том, что после ухода Маркуса Гисдоля главой тренерского штаба де-факто все-таки являлся его соотечественник и ассистент Марвин Комппер. Присвоить ему формальный статус наставника мешало лишь отсутствие у Комппера тренерской лицензии категории Pro, позволяющей такой статус иметь на элитном уровне. При этом источник “Ъ” в «Локомотиве» уточнил, что Марвин Комппер, чей функционал при Маркусе Гисдоле был чрезвычайно широк, все еще представляется клубному менеджменту эффективным руководителем, отвечающим за тренировочный процесс: «Вектор, по которому развивается команда, выглядит перспективным, и сворачивать с него не нужно». По его словам, логика назначения Заура Хапова прежде всего в том, чтобы официальный главный тренер обеспечивал фактическому главному тренеру «необходимый объем поддержки»: «При прежней конфигурации штаба его не было». Собеседник “Ъ” уверен, что «по философии, характеру Хапов, умеющий создать в команде здоровую атмосферу, подходит для решения актуальных задач», впрочем, не исключив, что в будущем в тренерской бригаде «Локомотива» «возможны еще изменения».

Спортивный директор железнодорожников Томас Цорн также дал понять, что уверен в целесообразности назначения Заура Хапова. Он отметил, что Хапов «отлично зарекомендовал себя как тренер наших вратарей, много работал с молодежью клуба, что стало важным фактором с учетом нашей ставки на молодых футболистов». Самым значимым обстоятельством, однако, и для Цорна оказалось то, что у Заура Хапова «отличное взаимопонимание с Марвином Комппером, который, как и ранее, будет проводить подготовку команды к матчам».

Алексей Доспехов