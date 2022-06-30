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У «Локомотива» не заканчиваются немцы

Очередным главным тренером клуба стал Йозеф Циннбауэр

Московский «Локомотив» в четвертый раз за восемь месяцев поменял главного тренера, назначив на этот пост абсолютно загадочного с точки зрения потенциала специалиста — Йозефа Циннбауэра, который до этого трудился в ЮАР. Формально Циннбауэр сменил россиянина Заура Хапова. Но на самом деле железнодорожники, занявшие в минувшем чемпионате России шестое место, этим назначением продолжили «немецкую линию». Большую часть предыдущего сезона ими руководили по очереди два соотечественника Циннбауэра: сначала — Маркус Гисдоль, а после его отъезда из России на фоне военной спецоперации России на Украине — не имеющий тренерской лицензии элитной категории Марвин Комппер, сохранивший работу в клубе.

Самое большое пока достижение нового главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра — третье место в чемпионате ЮАР с командой «Орландо Пайретс»

Самое большое пока достижение нового главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра — третье место в чемпионате ЮАР с командой «Орландо Пайретс»

Фото: Phill Magakoe / AFP

Самое большое пока достижение нового главного тренера «Локомотива» Йозефа Циннбауэра — третье место в чемпионате ЮАР с командой «Орландо Пайретс»

Фото: Phill Magakoe / AFP

Московский «Локомотив» объявил о том, что «достиг договоренности» с Йозефом Циннбауэром, согласно которой немец перед стартующим 15 июля чемпионатом России получит должность главного тренера клуба. Сообщая эту новость, спортивный директор железнодорожников Томас Цорн отметил, что в лице 52-летнего Циннбауэра «Локомотив» «усилил тренерский штаб» специалистом с «хорошим опытом работы в разноплановых чемпионатах».

По словам Цорна, при выборе его кандидатуры учитывался также тот факт, что Йозеф Циннбауэр «имеет серьезный опыт работы с молодежью» и «разделяет принципы игры», которую менеджмент клуба хочет видеть в его исполнении.

Примечательно это событие из-за двух обстоятельств. Одно из них заключается в том, что это уже четвертая смена наставника в «Локомотиве» за восемь месяцев. Первая состоялась в октябре 2021 года, когда вместо серба Марко Николича на ключевом посту появился немец Маркус Гисдоль. Однако с ним «Локомотив» провел в чемпионате страны лишь восемь матчей. Гисдоль покинул железнодорожников сразу после окончания зимнего перерыва в первенстве на фоне военной операции России на Украине, поступив так же, как многие другие иностранные специалисты в отечественной спортивной отрасли.

Должность исполняющего обязанности главного тренера в команде досталась Дмитрию Лоськову, знаменитому в прошлом хавбеку «Локомотива». Но он потерял ее после четырех матчей чемпионата, формально уступив пост клубному тренеру вратарей Зауру Хапову. В действительности же руководители «Локомотива» не скрывали, что продолжают придерживаться «немецкой линии» и команду в статусе старшего тренера возглавляет ассистент Гисдоля Марвин Комппер. Превратиться в полноценного наставника ему мешало отсутствие тренерской лицензии категории Pro, позволяющей иметь такой статус на элитном уровне. Имея во главе тандем из Хапова с Комппером, «Локомотив» не смог улучшить положение в чемпионате страны и финишировал в нем на довольно низкой для себя шестой позиции, хотя и всего в пяти баллах от призовой тройки.

«Локомотив», информируя о контракте с Йозефом Циннбауэром, уточнил, что и Заур Хапов, и Марвин Комппер остаются в клубе. Причем про Комппера, пытающегося получить лицензию Pro, Томас Цорн сказал, что приглашение соотечественника «не отразится на его роли».

Другое обстоятельство, делающее новость о договоре «Локомотива» с Йозефом Циннбауэром крайне любопытной,— его биография. Ведущие российские клубы в последнее время уже приучили к тому, что с удовольствием доверяют тренерский пост иностранцам с откровенно спорным или таинственным бэкграундом. Но даже на общем фоне Циннбауэр представляется персонажем загадочным, ничуть в этом смысле не уступая, например, совсем молодому испанцу Гильермо Абаскалю, приехавшему выводить из кризиса «Спартак».

Тренерской деятельностью Йозеф Циннбауэр начал заниматься, еще будучи игроком, а полностью сконцентрировался на ней в середине позапрошлого десятилетия. Впрочем, чтобы стать наставником солидного клуба, ему пришлось долго ждать. Осенью 2014 года Циннбауэра перебросили с должности тренера молодежки «Гамбурга» в основную команду, очутившуюся в подвале таблицы немецкого чемпионата. Немецким экспертам он некоторое время казался фигурой перспективной. В тренде было писать про его способности «мотиватора» и умение интегрировать в состав молодых игроков (актуальное, видимо, для «Локомотива», который за год расстался почти со всеми ветеранами, сформировав основу, более чем наполовину состоящую из футболистов в возрасте чуть за двадцать). Но, выдав несколько неплохих матчей, «Гамбург» вскоре сдал и снова опустился в аутсайдерскую нишу, а Циннбауэра отправили обратно в дубль.

«Спартак» расстается с итальянским тренером

Там он не задержался, уехав тренировать швейцарский «Санкт-Галлен», который при нем не совершил никаких громких взлетов. После этого о Йозефе Циннбауэре в Европе практически не вспоминали — по вполне понятной причине. Циннбауэра занесло туда, куда редко заносит востребованных и амбициозных тренеров из ведущих европейских лиг,— в Африку, в клуб из ЮАР «Орландо Пайретс». В нем он очутился в 2019 году, с ходу поднял команду с 11-го места в чемпионате на третье, а затем выиграл с ней первый за шесть лет трофей, победив в так называемом турнире MTN8 — состязании для южноафриканских грандов. Покидая прошлым летом «Орландо», успехи с которым все-таки вряд ли стоит проецировать на Российскую премьер-лигу, как бы стремительно ни падал ее рейтинг, Циннбауэр сослался на желание чаще видеть семью.

Алексей Доспехов

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