И глядят куда надо каналы

На фоне ухода из РФ иностранных телеканалов Discovery, Animal Planet, Nickelodeon и других российские операторы платного ТВ активно создают альтернативы. МТС запускает каналы с контентом для семейной аудитории и детективами, «Триколор» вывел на рынок каналы для детей и с фильмами ужасов, а «Медиа Телеком» (СП «Ростелекома» и НМГ) — с турецкими и азиатскими сериалами и передачами о дикой природе. Но, подчеркивают эксперты, заменить ушедшие каналы с точки зрения качества контента сложно, а аудитория в последнее время «в целом больше смотрит новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

МТС запустит два новых канала собственного производства, рассказали “Ъ” в компании: FamilyJam, ориентированный на семейный просмотр, и DetectiveJam с российскими и зарубежными сериалами детективной тематики. Каналы будут доступны пользователям домашнего и спутникового ТВ от МТС, а также онлайн-кинотеатра Kion. Собеседник, близкий к МТС, говорит, что больше всего пришлось потратить на закупки контента, поскольку речь идет о приобретении именно телеканального эфирного контента, а не прав на онлайн-трансляцию видео. Сначала каналы будут ротироваться в эфире МТС, а затем монетизироваться за счет дистрибуции среди других операторов. Первые телеканалы собственного производства KinoJam 1, KinoJam 2 и «Kion Хит» МТС запустила в конце 2020 года.

В последние месяцы о новых телеканалах тематического ТВ объявляли и другие операторы платного ТВ. «Триколор» 1 июня запустил детский телеканал «Триколор Детям», 19 августа — «Криминальное» с «классикой российского true crime», а 31 октября — Scream, эфирная сетка которого состоит из фильмов американского, европейского и азиатского производства в жанрах «ужасы» и «мистика». «Медиа Телеком» в октябре сообщил о запуске трех телеканалов: ориентированного на женскую аудиторию «Сапфира» с турецкими сериалами, «Кинеко» с азиатскими и познавательного Terra (дикая природа, путешествия, наука и техника и пр.). Они будут распространяться в видеосервисе «Ростелекома» Wink и через других операторов ТВ.

Запуск новых каналов стал актуален на фоне ухода из России иностранных, поясняют эксперты и участники рынка. По данным Mediascope, около 10% аудитории тематического ТВ приходилось на телеканалы, ушедшие с рынка: в этой статистике учтены каналы «Медиа альянса», прекратившие вещание в РФ 10 марта (Discovery, Animal Planet, Eurosport и др.), и Viacom, ушедшие с 29 апреля (Nickelodeon, MTV, Paramount Comedy). Из-за отсутствия иностранных телеканалов и снижения платежеспособности подписчиков рынок платного ТВ в 2022 году будет стагнировать и покажет рост только на 2%, прогнозировали в «ТМТ Консалтинге» (см. “Ъ” от 26 мая).

В целом объем зарубежного контента в РФ сократился с начала года на 30–50%, и операторы пытаются удержать платежеспособную аудиторию, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков: «Очевидно, что тренд продолжится и мы увидим еще много аналогичных запусков каналов». Директор по контенту ГК «Орион» Светлана Борисова уточнила, что усилившийся тренд существует на самом деле уже несколько лет. Исходно, поясняет эксперт, он был вызван насыщением рынка платного ТВ, в условиях которого нишевые телеканалы «создают новые якоря для привлечения различных групп потребителей».

По итогам 2022 года рынок платного ТВ недосчитается примерно 45 телеканалов, уточнил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим: «Многие ниши освободились, а спрос зрителей никуда не делся». Размер инвестиций в такие проекты зависит от вида контента, отмечает он, однако «в любом случае — это существенные вложения авансом, на годы вперед». В то же время заменить ушедшие иностранные телеканалы в полной мере «крайне сложно, а иногда невозможно, кроме популярного бренда у них и собственный уникальный контент», отмечает эксперт по закупке контента Movix Иван Шевченко: «У возможных азиатских и южноамериканских альтернатив есть своя специфика, которая не всегда близка массовому потребителю в РФ».

Еще один собеседник на медиарынке говорит, что интерес к тематическим телеканалам с библиотечным контентом упал, поскольку «все смотрят новости». Это подтверждают данные Mediascope, согласно которым вклад сериального контента и развлекательных передач в первом полугодии в общие показатели телепросмотра снизился на 15% и 22% соответственно, а вклад новостей и социально-политических передач — вырос на 49% и 88%.

Валерия Лебедева