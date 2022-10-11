Контент раздора

Против текущей версии законопроекта о принудительном лицензировании, который позволит использовать без разрешения правообладателя контент из «недружественных» стран, выступили крупнейшие медиахолдинги. Они опасаются, что запросить права на контент смогут посредники, включая пиратские ресурсы, что приведет к оттоку аудитории. В рабочей группе по законопроекту планируют внести его заново по отдельным категориям контента, но не считают все аргументы холдингов рациональными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отзывом «Медиакоммуникационного союза» (МКС; объединяет «Национальную медиа группу», «Газпром медиа», ВГТРК, МТС, «Ростелеком», «МегаФон» и др.) от 26 августа и отдельным отзывом «Газпром медиа» (ГПМ; телеканалы НТВ, ТНТ, «Матч ТВ», «Авторадио», онлайн-кинотеатр Premier и др.) от 21 сентября на законопроект депутата Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» Дмитрия Кузнецова о принудительном лицензировании контента из «недружественных» стран. Оба отзыва критикуют инициативу в нынешней редакции.

Законопроект внесен в начале августа (см. “Ъ” от 19 августа): по нему российские компании смогут через суд получать недоступные лицензии на «кинопроизведения, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения» правообладателей из «недружественных» стран, которые отказывают в прямой продаже.

Результатом вступления документа в силу может стать отток аудитории телеканалов и онлайн-кинотеатров с «надлежащим контролем над редакционным контентом» в пользу ресурсов, у которых такого контроля нет, и пиратских ресурсов, пишет МКС. Там поясняют, что предоставление возможности любому лицу получать права на контент приведет к кардинальному изменению состава участников медиарынка и его «коллапсу».

В союзе предлагают ограничить круг лиц, которые будут вправе обращаться за принудительными лицензиями, дать возможность телеканалам и онлайн-кинотеатрам обращаться в суды напрямую, без посредников в виде ОКУП (организации по управлению правами), а также учесть тех, у кого уже были договоры с иностранными правообладателями по состоянию на 24 февраля. В МКС “Ъ” подтвердили, что предложили доработать инициативу.

В отзыве ГПМ подчеркивается, что представители рынка, которые уже обладают исключительными лицензиями на зарубежный контент, не смогут получить эксклюзивные права через суд, так как проект предполагает только неисключительные лицензии (когда владельцев может быть несколько). Участие организаций по управлению правами в механизме влечет риски образования монополии на новый контент, говорится в письме ГПМ.

В холдинге предлагают «диверсифицированный подход» для различных категорий авторских прав в разработке механизмов принудительной лицензии. “Ъ” в ГПМ уточнили, что проект «нуждается в доработке, так как не учитывает интересы видеоплатформ, эфирного ТВ, книгоиздателей, фокусируясь только на киносообществе».

Группа по работе над документом планирует внести его заново «по каждому конкретному виду объектов авторских прав и способу использования», чтобы «исключить блокирование проекта в целом со стороны тех, кто против концепции в части своей сферы деятельности», сообщил “Ъ” заместитель руководителя группы Анатолий Семенов. «Аргументы МКС, который, по сути, представляет НМГ и ГПМ, сводятся к тому, что они готовы поддержать законопроект, но только если он сохранит и укрепит их монопольное положение на рынке»,— отмечает господин Семенов.

Рациональное зерно критики, уточняет он, в том, что допущение одновременного попадания, например, кинофильма и в прокат офлайн, и в рекламную эфирную модель, и в подписные модели кабельных каналов или онлайн-кинотеатров обрушит их доходы.

«Неразбериха вполне понятна», так как введение такого механизма происходит впервые, мировой практики «просто нет», отмечает управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» Сергей Зуйков. Он сомневается, что инициатива будет принята в текущем виде.

Валерия Лебедева