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Коммерсантъ FM
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обновлено 14:09

На пульте стало меньше кнопок

Рынок платного ТВ сократится из-за санкций

По прогнозу «ТМТ Консалтинга», рынок платного ТВ в 2022 году не сможет вернуться к допандемийным темпам роста и продолжит стагнировать. Этому будут способствовать уход зарубежных каналов, в числе которых MTV, Nickelodeon, Discovery и ряд других, а также снижение платежеспособности абонентов. Сами операторы рассчитывают, что россияне не будут экономить на платном ТВ на фоне ухода зарубежных соцсетей и остановки проката новинок киностудиями-мейджорами. В то же время из-за санкций у операторов возникают проблемы даже с российскими телеканалами: их вещание отключают зарубежные спутники.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с прогнозом «ТМТ Консалтинга» по развитию платного ТВ в России в 2022 году. Из него следует, что объем рынка вырастет по итогам года только на 2%, до 109 млрд руб. Таким образом, он не вернется к темпам, наблюдавшимся до пандемии: до 2019 года рынок рос двузначными темпами, в 2019 году — на 8,6%, в 2020 году — на 2,1%, в 2021 году — на 2,3%.

Возвращению активной положительной динамики помешает в том числе вероятный отток абонентов, вызванный ожидаемым падением реальных доходов населения, а также снижение привлекательности платного ТВ из-за ухода зарубежных телеканалов, говорит директор по проектам «ТМТ Консалтинга» Елена Крылова.

Речь идет об MTV, Nickelodeon, Paramount, Animal Planet, Discovery, TLC, Eurosport, Cartoon Network, Disney и других.

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Негативным фактором, по словам Елены Крыловой, станет и общее насыщение рынка, а обеспечивать небольшой рост выручки в 2022 году будет увеличение ARPU (выручка на одного абонента в месяц). Показатель будет расти из-за повышения тарифов и роста подключений к дополнительным пакетам — на онлайн-кинотеатры через своего оператора платного ТВ. В первом квартале, по данным ТМТ, остаться в плюсе позволило именно повышение тарифов: по сравнению к аналогичному периоду 2021 года зафиксирован рост на 0,7% по числу абонентов, до 46,6 млн домохозяйств, и рост на 2% по выручке — до 27,1 млрд руб.

В «Триколоре» помимо уже названных каналов заявили о потере CNN International, Deutsche Welle (признано в РФ иноагентом), France 24, Eurosport 4K, Love Nature 4K, Cartoon Network, Boomerang, HGTV, «Евроновостей» и других. Часть зрителей смогла найти контент схожей тематики на других каналах, оставшихся в составе пакетов, отмечают в компании, но признают возможность оттока аудитории: часть телеканалов показывали эксклюзивные фильмы и сериалы.

Осложняет ситуацию и потеря новинок от голливудских производителей (Disney, Universal, Sony, Warner bros., Paramount заявили о приостановке продажи прав на новые проекты в РФ в марте).

«Но на текущий момент у нас есть действующие контракты со всеми перечисленными мейджорами»,— подчеркнули в «Триколоре».

Некоторые операторы из-за санкций в моменте лишаются возможности показывать не только зарубежные телеканалы, но и российские. Так, 24 мая стало известно, что российское спутниковое ТВ «Телекарта» прекратило вещание телеканалов ВГТРК («Россия 1», «Россия 24», «Звезда»): как сообщали в «ОрионТВ» (управляет «Телекартой»), партнер оператора Intelsat заблокировал вещание каналов из-за санкций на космических аппаратах Intelsat 15 и Horizons 2, арендуемых «Орионом». В ГК «Орион» заявили, что «завершают работы по организации резервного вещания».

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«Как и у всех операторов, ушли каналы семейства Discovery и Viasat. Доля ушедших каналов была незначительна, не более 1% в общем объеме телесмотрения по всем средам»,— заявили в пресс-службе МТС. «Viasat не уходил с рынка и как работал с операторами, так и работает. Все 13 каналов компании, в числе которых — TV1000, TV1000 Русское Кино, пакет телеканалов ViP и др., доступны»,— в то же время заявили “Ъ” в пресс-службе Viasat. «Несмотря на уход некоторых телеканалов, например Discovery, общий спрос на ТВ-смотрение в онлайн-среде растет»,— говорит директор по развитию видеосервиса Wink («Ростелеком») Антон Володькин.

Алексей Волин, бывший заместитель главы Минцифры, в марте 2019 года (цитата «РИА Новости»):

«Для людей это хорошо, для операторов это, правда, больно и тяжело, но такова реальность: платное телевидение в России является самым дешевым в мире».

Снижение доходов населения будет оказывать давление на финансовый результат 2022 года, в то же время признает директор по маркетингу ГК «Орион» Дмитрий Жичин: «Но по опыту пандемии у нас есть основания полагать, что телевидение подвержено этому в меньшей степени, в отличие от других сегментов индустрии развлечений». Сдерживать снижение спроса на платное ТВ, надеются в МТС, будут также уход зарубежных соцсетей и упомянутая остановка проката новинок киностудиями-мейджорами.

Обновление. После выхода заметки в МТС заявили, что предоставили “Ъ” несогласованный комментарий о том, что «у всех операторов ушли каналы семейства Discovery и VIASAT». В МТС заявили, что «этот вопрос даже не обсуждался. Все телеканалы VIASAT в пакетах МТС остаются доступны и продолжают работать». В МТС приносят извинения за допущенную ошибку.

Валерия Лебедева

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