Капвложения на дотациях

Регионы будут вновь получать от федерального центра компенсацию за предоставленные бизнесу инвестиционные налоговые вычеты по налогу на прибыль. Правительство возобновило действие этой меры, выделив на такие дотации в 2022–2024 годах по 5 млрд руб. Речь идет о возмещении до двух третей бюджетных потерь субъектов из расчета 200 млн руб. на одну компанию. Этими деньгами центр стимулирует как внедрение самой льготы ради поддержки капвложений, так и регионального инвестиционного стандарта — для получения компенсации субъекты уже до 1 декабря должны подтвердить его введение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ Фото: Сергей Михеев, Коммерсантъ

Белый дом решил возобновить действие механизма предоставления регионам дотаций на компенсацию расходов в связи с предоставлением ими инвестиционных налоговых вычетов (ИНВ) по налогу на прибыль. Изначально эта мера была рассчитана только на 2021 год, теперь же, следует из принятого постановления правительства, это временное ограничение снято. Как уточнил в понедельник премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, вновь получать дотации регионы начнут уже в этом году — предполагается, что это простимулирует внедрение ИНВ и поддержит финансовую устойчивость регионов. Такое решение, отметим, укладывается в логику действий властей по настройке и расширению инструментов поддержки инвестактивности на фоне роста неопределенности и неготовности бизнеса брать на себя долгосрочные риски (см. “Ъ” от 7 ноября).

Как сообщили “Ъ” в Минэкономики, в 2022–2024 годах на предоставление таких дотаций в бюджете заложено по 5 млрд руб. в год.



Механизм ИНВ введен в 2018 году для стимулирования инвестиций в регионах и рассчитан до конца 2027 года — компании могут уменьшать региональную часть налога на прибыль на сумму до 90% от объема инвестиций в развитие бизнеса (требования к компаниям и размер вычета могут различаться в зависимости от территории). Регионы неохотно вводили эту льготу из-за прямых бюджетных потерь от нее — в связи с этим и была введена частичная компенсация (см. “Ъ” от 15 июля 2021 года). Как пояснили “Ъ” в Минфине, в 2021 году дотации получили 19 регионов — в объеме 855,3 млн руб. Это, следует уже из данных Минэкономики, способствовало некоторому расширению географии ИНВ: если в 2021 году закон о такой льготе приняли 60 регионов, то сейчас речь идет о 66.

Условия выплаты дотаций остаются в целом те же: регионам будет компенсировано до двух третей расходов в связи с применением ИНВ — в расчете до 200 млн руб. на одну компанию (она не должна быть связана с игорным бизнесом, добычей полезных ископаемых, с финансовой или страховой деятельностью). Субъекты при этом должны внедрить региональный инвестиционный стандарт. Он, напомним, подразумевает формирование единой инвестиционной среды за счет принятия инвестдеклараций, утверждения сводов инвестиционных правил и инвестиционных карт, а также создания агентств развития, которые в режиме «одного окна» будут заниматься сопровождением проектов, и инвестиционных комитетов (площадок по досудебному урегулированию споров). Подтвердить внедрение этого комплекса мер необходимо уже до 1 декабря. Как уточняют в Минэкономики, это будет происходить после оценки мер со стороны деловых объединений — она пройдет до конца ноября. Сейчас, по данным ведомства, региональный инвестстандарт внедряют 45 регионов, в 2023 году список будет расширен до 85 территорий, к концу 2024-го — до 89.

Отметим, что в дальнейшем механизм ИНВ может быть реформирован.

Как ранее сообщал глава Минэкономики Максим Решетников, в 2022–2023 годах он будет использоваться для внедрения регионального инвестиционного стандарта, а с 2024 года его предлагается «существенно модернизировать и, быть может, пересмотреть или переориентировать» выделенные на его стимулирование средства. Детали и причины возможных перемен в Минэкономики пока не раскрывают.

Евгения Крючкова