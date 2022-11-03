Магазины перевешивают бренды

Российские операторы магазинов уходящих западных брендов продолжают искать варианты заполнения площадей. Так, Fiba Retail может вывести на рынок турецкий премиальный бренд одежды для замены американской Gap, точки которой должны закрыться после распродажи остатков. Эксперты предупреждают, что завоевать лояльность потребителей новым маркам будет сложно, а конкуренция в премиальном сегменте снизилась меньше, чем в массовом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Турецкая Fiba Retail Group, открывавшая в России магазины сетей Marks & Spencer и Gap по франшизе, может вывести на рынок новые бренды из Турции для заполнения освобождающихся площадей. Об этом “Ъ” рассказали три источника на фешен-рынке. По словам двух собеседников “Ъ”, речь может идти о брендах турецкой Beymen Group, которые позиционируются в премиум-классе, Beymen Club и W Collection. Под марками выпускается мужская и женская одежда, обувь и аксессуары. К примеру, в Турции женское пальто Beymen Club стоит около 20 тыс. руб. по текущему курсу.

Магазины Beymen Club и W Collection занимают около 200–400 кв. м, что в целом соответствует площадям российских точек Gap, указывает один из источников “Ъ”. С конца октября Fiba Retail также опубликовала в профиле на портале HeadHunter ряд вакансий сотрудников в магазины одежды новых брендов премиум-сегмента в московских торговых центрах «Авиапарк», «Афимолл» и «Метрополис».

После начала военных действий РФ на Украине и новой волны санкций британская Marks & Spencer решила уйти из России и отозвать бренд у Fiba Retail. Американская Gap весной сообщила о приостановке новых поставок. На днях представитель Fiba Retail говорил агентству Reuters, что компания сворачивает развитие магазинов Gap на российском рынке после исчерпания оставшихся товарных запасов. Связаться с Fiba Retail через форму обратной связи на сайте в среду не удалось.

Турецкие бренды одежды стали активнее интересоваться российским рынком после приостановки работы и ухода из страны части глобальных фешен-сетей. Ранее стало известно, что дистрибутор «Джамилько» пополнил свой портфель турецкими брендами женской одежды Ipekyol, Machka и Twist. Первые магазины некоторых из этих марок должны открыться в «Афимолле» (см. “Ъ” от 4 октября).

Руководитель направления аренды торговых площадей ритейл-департамента CORE.XP Надежда Цветкова добавляет, что турецкие фешен-ритейлеры сегодня представлены в России в основном в среднем и массовом сегментах, хотя на рынке есть свободная ниша и для премиальных марок из этой страны. Но, добавляет эксперт, новым брендам потребуется привлечь лояльных потребителей, что будет непросто.

Управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов добавляет, что премиальный сегмент российского фешен-рынка в этом году пострадал незначительно. По оценкам эксперта, в этом сегменте закрылось не более 20% торговых точек. «Премиальные магазины одежды в России в основном развивали итальянские компании, которые по большей части не приостанавливали работу в стране»,— объясняет господин Ванчугов.

Надежда Цветкова сомневается, что Fiba Retail планирует вести активную региональную экспансию. Скорее всего, компания сосредоточится на развитии в Москве и Санкт-Петербурге, где находится большинство их магазинов, а также есть высокая доля платежеспособного населения, считает она.

Операторы магазинов уходящих брендов часто меняют их концепцию, стараясь сохранить общую направленность. Так, турецкая FLO Retailing запускает на месте бывших магазинов Reebok точки со спортивной обувью Sneaker Box. А некоторые магазины Levi’s возобновляют работу под брендом JNS после смены управляющего.

Алина Савицкая