FLO идет по маркетплейсам

Турецкий производитель одежды и обуви FLO Retailing после возможной покупки весной этого года российского бизнеса сети Reebok начал договариваться с интернет-площадками о прямых поставках своих товаров. Так, первые партии обуви более 200 товарных наименований появятся на Wildberries. О договоренностях с турецкой компанией говорят и в Ozon. Эксперты считают, что новому игроку будет непросто конкурировать с крупными российскими fashion-компаниями, которые уже имеют лидирующие позиции на маркетплейсах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По данным источника “Ъ” на fashion-рынке, Wildberries договорилась с турецким производителем одежды и обуви FLO Retailing о прямых поставках товаров. Представитель маркетплейса подтвердил информацию, уточнив, что речь идет более чем о 200 новых наименований таких брендов, как Garamond, Miss F, Polaris, Lumberjack, Kinetix и другие.

О договоренностях с турецким холдингом “Ъ” сообщил и представитель Ozon. По его словам, первые товары принадлежащих FLO Retailing марок появятся на площадке осенью. Это будет в основном спортивная и повседневная обувь в сегменте массмаркета со средним чеком от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб., добавили в Wildberries. Связаться с FLO Retailing “Ъ” не удалось.

Fashion-производитель FLO Retailing основан в начале 1960-х годов Ахметом Зийланом и сейчас работает в 21 стране. Управляет обувными сетями Flo, Sport in Street и крупным немецким брендом Reno. Весной стало известно, что эта компания получила в собственность бизнес Reebok в РФ (см. “Ъ” от 16 мая). Тогда сообщалось, что по итогам сделки FLO получил более 100 точек продаж и намерен переименовать магазины.

Позже представитель FLO Retailing Махмед Зийлан сообщил Reuters, что стороны ведут переговоры. В мае также стало известно, что FLO подписал соглашение с Reebok, в рамках которого турецкий концерн будет производить продукцию бренда для 12 стран.

Ziylan Group, куда входит и FLO Retailing, фрагментарно работала с российскими маркетплейсами и до 2022 года, говорит гендиректор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Пока о масштабной экспансии в РФ официальной информации не было, однако в любом случае турецкому производителю предстоит конкурировать с такими марками, как Carnaby, Chester, Ralf Ringer, Respect, «Юничел», Zenden, Monro, Kari, уточняет она.

В короткие сроки, пока идет распродажа уходящих из страны брендов, нарастить долю на российском рынке будет еще сложнее, предупреждает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «На рынке моды есть свои сильные игроки, такие как Melon Fashion Group, "Твое" и Gloria Jeans, которые также торгуются на маркетплейсах. Но при должных инвестициях в маркетинг FLO сможет стать заметной компанией на рынке»,— считает эксперт.

В России высокий уровень предложения со стороны локальных продавцов обуви, соглашается Анна Лебсак-Клейманс. По ее мнению, бренды FLO смогут стать заметными только в случае открытия специализированных обувных офлайн-магазинов. В четвертом квартале 2022 года в торговых центрах начнется передел площадей, занимаемых крупными зарубежными игроками, такими как Inditex и Uniqlo, отмечает Михаил Бурмистров. «Именно в этот момент FLO Retailing, может начать активно открывать свои офлайн-точки»,— говорит он. По словам источника “Ъ” на рынке коммерческой недвижимости, FLO возобновит работу части магазинов Reebok до конца этого года, активная экспансия сети начнется только в следующем году.

Кроме FLO расширяют предложение на российском рынке и другие иностранные игроки, такие как, например, китайская Anta, продолжает госпожа Лебсак-Клейманс. В Wildberries сообщили, не уточняя деталей, что интерес к российскому рынку со стороны турецких и китайских поставщиков продолжает расти. В «Яндекс.Маркете» добавили, что ведут переговоры с итальянскими, немецкими, британскими и голландскими торговыми марками, включая Strellson, Hugo и Guess.

Никита Щуренков