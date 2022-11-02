Иностранные не значит незаконные

ГИБДД и суды отныне не могут наказывать водителей с российским паспортом, управляющих личным транспортом на основании водительских удостоверений, выданных ранее в другом государстве. Это следует из опубликованного и вступившего в силу постановления Конституционного суда (КС). ГИБДД, по данным “Ъ”, планирует направить в регионы соответствующее указание. Санкция вернется после того, как в законодательстве запишут обязанность менять права на российские в течение года после получения гражданства,— соответствующий законопроект уже рассматривает Госдума.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конституционный суд поддержал обладателей иностранных водительских удостоверений в споре с ГИБДД

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Конституционный суд поддержал обладателей иностранных водительских удостоверений в споре с ГИБДД

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

“Ъ” ранее рассказывал о жалобе жителя Хабаровского края Дмитрия Брашкина (см. номер от 19 июля). Летом 2019 года он был оштрафован на 5 тыс. руб. за управление автомобилем без прав. У водителя было выданное в Казахстане в 2013 году водительское удостоверение, но инспектор потребовал именно российские права. Дмитрий Брашкин обжаловал штраф в судах, но те поддержали Госавтоинспекцию. Инстанции исходили из того, что водитель с 2017 года является гражданином РФ, поэтому обязан иметь выданные в РФ права. Господин Брашкин, в свою очередь, ссылался на ст. 25 закона «О безопасности дорожного движения», которая не содержит прямых запретов на использование выданных за рубежом водительских прав в России. Ограничения касаются только тех, кто работает по найму.

Наконец, господин Брашкин обратился в КС. Норма закона в этой части содержит «неопределенность», а значит, противоречит Конституции, пришел к выводу суд. Буквальное истолкование п. 12 и 13 ст. 25 закона «О безопасности дорожного движения», отмечается в постановлении, говорит о том, что водитель может управлять личным автомобилем в России с правами, выданными в другом государстве-участнике Венской конвенции о дорожном движении. Однако на практике судьи исходят из того (ссылаясь на ту же конвенцию), что документы, выданные на территории одного государства, признаются на территории другого до момента, когда территория этой страны становится для водителя постоянным местом жительства. Однако ни в конвенции, ни в законодательстве РФ не указан срок, в течение которого водитель должен обменять права. «Такой срок необходим для беспрепятственного осуществления лицом, переезжающим на постоянное место жительства в РФ, права участвовать в дорожном движении в качестве водителя транспортного средства,— отметил Конституционный суд.— Установление такого срока стимулирует к выполнению соответствующей обязанности, когда она прямо и явно предусмотрена». Поскольку прямой обязанности менять иностранные права на российские в законодательстве пока нет, наказывать за ее неисполнение также нельзя, резюмирует КС.

Постановление вступило в силу с момента опубликования. Вынесенные ранее решения судов в отношении Дмитрия Брашкина должны быть пересмотрены. Законодатель вправе обязанность и сроки прописать, указывает суд. Более того, эта норма уже заложена в правительственном законопроекте, который внесен в Госдуму. “Ъ” рассказывал об этих поправках, не так давно их одобрил думский комитет по транспорту, в ноябре планируется рассмотрение в первом чтении. Среди прочего в них заложено правило обмена иностранных прав на российские в течение года после получения вида на жительство в РФ или российского паспорта.

В ГИБДД, по данным “Ъ”, давно ждали данного постановления и в ближайшее время намерены направить в регионы соответствующие указания. Из-за неопределенности в законе, по сведениям “Ъ”, в ряде регионов Госавтоинспекция сталкивалась со сложностями при наказании пьяных водителей с иностранными правами. Инспекторы оформляли их по ч. 1 ст. 12.8 КоАП (вождение в пьяном виде) и направляли материалы в суды, а суды требовали от ГИБДД переквалифицировать состав на ч. 3 ст. 12.8 КоАП (вождение в пьяном виде без прав). Это создавало для инспекторов дополнительные проблемы и повышало риски ухода от ответственности нетрезвых водителей. Теперь такая практика будет исключена. Напрямую постановление КС на ГИБДД повлиять не может, обращает внимание юрист Сергей Радько, но суды при рассмотрении жалоб обязаны это учитывать.

Иван Буранов