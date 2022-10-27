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К водительским правам ведут новые обязанности

Госдума рассмотрит в первом чтении поправки в закон «О безопасности дорожного движения»

Профильный комитет Госдумы рекомендовал парламенту принять в первом чтении два правительственных законопроекта, меняющих правила допуска граждан к управлению транспортными средствами. Они предусматривают, что Госавтоинспекция сможет автоматически прекращать действие прав у водителей с противопоказаниями к вождению, например при ухудшении зрения или подтвержденной эпилепсии. При этом водительские медсправки станут электронными — их не надо будет предъявлять в ГИБДД. Парламентарии хотят ко второму чтению дополнить законопроекты нормой, которая обяжет водителей грузовиков и такси один раз в пять лет подтверждать свою квалификацию в ходе экзаменов.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Правительственные законопроекты, которые рассмотрел думский комитет по транспорту, вносят правки в закон «О безопасности дорожного движения». Документы в течение нескольких лет готовило МВД.

Речь, в частности, идет об изменениях в правилах выдачи водительских медсправок. Заключения, которые выдают по итогам осмотра водителей медкомиссии, переведут в электронный вид для передачи в базу данных Минздрава, откуда информацию будет брать ГИБДД.

Традиционные бумажные медсправки уйдут в прошлое, их не надо будет никуда носить, Госавтоинспекция запросит всю необходимую ей информацию сама.

При выявлении какого-либо заболевания, например ухудшения зрения, эпилепсии, алкоголизма и т. д., на медосмотре, в больнице или поликлинике нужно будет пройти внеочередную проверку. Если она не пройдена или заболевание подтвердилось, ГИБДД сможет аннулировать права таких водителей.

Другой законопроект связан с изменением правил допуска граждан к управлению теми или иными транспортными средствами. Так, нельзя будет получить автобусные категории D и D1 (микроавтобус), не имея годового стажа управления легковым автомобилем или грузовиком. Иностранцев обяжут обменять свои национальные водительские удостоверения на российские не позже чем через один год после получения вида на жительство в РФ или российского паспорта. Граждане, имеющие открытые категории B и CE (грузовик с прицепом), автоматически получат категорию BE (легковой автомобиль с прицепом) при условии, что стаж управления легковым автомобилем составляет не менее года.

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Комитет по транспорту поддержал законопроекты для принятия в первом чтении, указав на необходимость доработок. Глава комитета Евгений Москвичев в заключении (“Ъ” ознакомился с текстом) раскритиковал норму, согласно которой водитель будет лишен прав, если в течение двух месяцев не прошел подтверждающее медосвидетельствование после обнаружения признаков противопоказаний к вождению. При этом, обращает внимание господин Москвичев, выявить эти признаки может любой медработник независимо от уровня образования и квалификации при оказании любой медицинской помощи. «Водители-профессионалы, которые проходят предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, на основании вводимой нормы могут быть лишены права на профессию, а в некоторых случаях и единственного источника дохода, несмотря на ежедневный контроль состояния здоровья»,— сказано в заключении. Двухмесячный срок, считает Евгений Москвичев, которые дается на подтверждающую проверку, мал, особенно для удаленных регионов, где ощущается дефицит врачей-специалистов. В связи с этим он предлагает сохранить существующую практику, когда водителя на внеочередное освидетельствование направляет врач только при обследовании и лечении.

В ходе обсуждения поправок первый зампред комитета по транспорту Виталий Ефимов заметил, что во многих странах водители-профессионалы один раз в пять лет должны подтверждать свою квалификацию в ходе экзаменов.

Возможно, считает он, такую норму необходимо вводить и в России: это можно сделать поправками к рассматриваемому законопроекту. Евгений Москвичев заявил, что за прошедшие восемь лет не произошло ни одного ДТП со смертельным исходом по вине водителей-перевозчиков, регулярно подтверждающих квалификацию. «Лишним это точно не будет,— сказал глава комитета.— Ко второму чтению будем такие поправки вносить, это будет и для грузового транспорта, и для такси. Все будут обучаться раз в пять лет». Господин Ефимов предложил также ввести дополнительную подготовку для водителей, которые пересаживаются с легких на более тяжелые грузовики. «Когда я сам водителем начинал, помню, с газика садишься на ЗИЛ с прицепом, неделю этот хвост вообще не чувствуешь»,— рассказал он. «Вопрос правильный»,— прокомментировал заместитель главы МВД Игорь Зубов во время заседания думского комитета по транспорту.

Рассмотрение законопроектов в первом чтении запланировано на середину ноября.

Иван Буранов

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