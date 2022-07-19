КС просят не ущемлять водителей в правах

Конституционный суд РФ рассмотрит жалобу жителя Хабаровского края Дмитрия Брашкина, оспаривающего нормы закона «О безопасности дорожного движения». Поводом стал штраф в 5 тыс. руб. за вождение без прав. Инспектор ГИБДД посчитал, что водительское удостоверение, выданное в Казахстане господину Брашкину, который с 2017 года является гражданином РФ, не является легитимным документом. Заявитель же ссылается на нормы закона «О безопасности дорожного движения», утверждая, что он позволяет водителям, управляющим личным транспортом, не менять документы на российские.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

КС РФ принял к рассмотрению жалобу Дмитрия Брашкина на нарушение его конституционных прав п. 12 ст. 25 федерального закона «О безопасности дорожного движения». В ней говорится, что лица, постоянно или временно проживающие либо временно пребывающие на территории Российской Федерации, допускаются к управлению транспортными средствами на основании российских национальных водительских удостоверений, а при отсутствии таковых — на основании иностранных национальных или международных водительских удостоверений с рядом ограничений.

Из жалобы следует, что 25 июня 2019 года господин Брашкин был остановлен инспектором ГИБДД в Хабаровске и оштрафован на 5 тыс. руб. по ч. 1 ст. 12.7 КоАП за управление автомобилем без прав. Водительское удостоверение Дмитрия Брашкина, которое было выдано в Казахстане в 2013 году, сотрудник ДПС счел недостаточным. Господин Брашкин обжаловал штраф в судах разных инстанций, но те поддержали краевую Госавтоинспекцию. Тогда пострадавший автомобилист направил жалобу в Конституционный суд.

Дмитрий Брашкин ссылается на ст. 25 закона «О безопасности дорожного движения», которая не содержит, по его мнению, запретов на использование выданных за рубежом водительских прав в России. Ограничения, указывает он, действуют только в случае, если водитель работает по найму. Тогда водитель обязан получать права российские (исключение сделано для граждан Киргизии, Абхазии, Белоруссии и ряда других стран). Однако, подчеркивает заявитель, в момент нарушения он управлял личной машиной. Установлен порядок обмена иностранных прав на российские (постановление правительства 2014 года), но эта процедура является добровольной, отмечает Дмитрий Брашкин. Суды, в свою очередь, настаивают на том, что нарушитель с 2017 года является гражданином России, поэтому по российским законам обязан иметь российские права. Ст. 25 закона о безопасности движения, считают суды, в данном случае не работает: в ней речь идет о временно въехавших на территорию РФ иностранцах.

ГИБДД и суды Хабаровского края неверно трактуют закон «О безопасности дорожного движения», заявил “Ъ” главный эксперт Национального экспертного совета по обучению и тестированию водителей Александр Лыткин. В ст. 25 упомянутого закона сказано, что «лица, постоянно или временно проживающие на территории России», могут управлять своим автомобилем на основании иностранных прав: граждане РФ также относятся к этим «лицам». Господин Лыткин работал в ГУОБДД России в 2006–2016 годах. По его словам, оспариваемая в КС норма создавалась при его непосредственном участии.

Отметим, в 2018 году Верховный суд рассматривал жалобу на постановление по аналогичному случаю: россиянина с узбекскими правами оштрафовали за вождение без прав в Тульской области. ВС подтвердил законность штрафа. В ГУОБДД России, по данным “Ъ”, тем не менее считают, что граждане с иностранными правами могут управлять своими автомобилями в России. Ранее в регионы даже направлялось соответствующее разъяснение, но, судя по всему, некоторые субъекты федерации имеют на этот счет собственную позицию.

Иван Буранов