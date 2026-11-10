Тело россиянки обнаружили на курорте в Сербии
Тело девушки обнаружили на горном курорте Златибор в Сербии. По предварительным данным, погибшая может быть гражданкой России. Об этом сообщает сербское Региональное информационное агентство (RINA).
По информации агентства, тело обнаружили 9 ноября на тротуаре перед многоквартирным домом в центральной части Златибора. По имеющимся данным, девушка проживала в арендованных апартаментах в этом здании. Полиция оцепила территорию.
Прокуратура города Ужице начала расследование. «На месте происшествия ведутся следственные действия. Предполагается, что погибшая — гражданка России в возрасте около 20 лет. Обстоятельства смерти пока не установлены: неизвестно, спрыгнула ли она с балкона, упала с него или же речь идет об убийстве»,— приводит комментарий ведомства агентство.