Тело россиянки обнаружили на курорте в Сербии

Прокуратура города Ужице начала расследование. «На месте происшествия ведутся следственные действия. Предполагается, что погибшая — гражданка России в возрасте около 20 лет. Обстоятельства смерти пока не установлены: неизвестно, спрыгнула ли она с балкона, упала с него или же речь идет об убийстве»,— приводит комментарий ведомства агентство.