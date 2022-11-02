Спецоперационный минимум

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предлагает установить минимальный размер разовой выплаты участникам специальной военной операции из числа мобилизованных и добровольцев на уровне «не менее 195 тыс. рублей». С этой целью он направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором просит компенсировать регионам расходы на эти подъемные из средств федерального бюджета. Кроме того, единоросс предлагает помочь властям субъектов РФ в реализации других мер поддержки, которые партия власти хочет сделать едиными для всех участников боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Турчак рассчитывает, что в правительстве одобрят его инициативы по помощи мобилизованным

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Андрей Турчак рассчитывает, что в правительстве одобрят его инициативы по помощи мобилизованным

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как рассказал “Ъ” источник, близкий к руководству «Единой России» (ЕР), партия планирует добиться новых мер поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. С этой целью секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак подготовил два письма. Первое — в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, который недавно также возглавил координационный совет по обеспечению потребностей вооруженных сил РФ, а второе — секретарям региональных отделений ЕР. В этих письмах господин Турчак предлагает ряд новых инициатив по поддержке мобилизованных, контрактников и добровольцев.

В послании премьеру Андрей Турчак поясняет, что, как правило, меры помощи участникам СВО зависят от финансовых возможностей регионов, что порождает «чувство социальной несправедливости у людей, участвующих в выполнении боевых задач и рискующих жизнью ради защиты Родины».

Поэтому единоросс считает возможным перенести некоторые из подобных мер на федеральный уровень, чтобы власти субъектов РФ могли рассчитывать на поддержку при их реализации.

И прежде всего секретарь генсовета ЕР предлагает установить общий для всех регионов минимальный размер единовременной выплаты всем мобилизованным и добровольцам. Господин Турчак считает, что она должна быть «не менее 195 тыс. руб.», и просит господина Мишустина предусмотреть возможность компенсации регионам этих расходов из федерального бюджета в соответствии с уровнем их бюджетной обеспеченности, говорит собеседник “Ъ”.

Как ранее сообщал “Ъ”, размеры установленных в регионах единовременных выплат мобилизованным сейчас заметно разнятся, варьируясь чаще всего в диапазоне от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Но найти на это средства смогли далеко не во всех субъектах, поэтому где-то сумма подъемных существенно ниже, а где-то от них и вовсе отказались в пользу других мер поддержки. 19 октября вопрос о материальном неравенстве участников СВО, которые «находятся в одном окопе и решают общую задачу», был поднят на заседании Совета федерации. По итогам короткой дискуссии спикер верхней палаты Валентина Матвиенко поручила своим заместителям Андрею Турчаку и Николаю Журавлеву совместно с комитетом по обороне разобраться с «системой выплат». Отметим также, что сумма, обозначенная в письме господина Турчака, совпадает с размером минимального ежемесячного денежного довольствия участников СВО, о необходимости обеспечить неукоснительную выплату которого говорил и президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ 19 октября.

В своих письмах Андрей Турчак предлагает и другие меры поддержки участников СВО и членов их семей.

Так, премьера он просит исключить для них начисление процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам в период «кредитных каникул» (компенсацию кредитным организациям тоже предложено предоставить из средств федерального бюджета), установить бесплатное двухразовое питание для учащихся детей участников СВО и предоставить им и их семьям право на получение бесплатной юридической помощи.

Наконец, в обращении к лидерам региональных отделений ЕР секретарь генсовета партии просит их поспособствовать введению в их субъектах РФ других мер поддержки участников СВО, которые уже реализуются в отдельных регионах. В этот список, например, входят единовременные выплаты беременным женам и малолетним детям участников спецоперации, льготный проезд членов их семей на общественном транспорте, бесплатное социальное обслуживание их родственников-инвалидов, обеспечение детей льготными путевками в оздоровительные лагеря, а также освобождение от уплаты транспортного налога. В тех субъектах, где такие решения еще не приняты, их рекомендовано выработать «в целях обеспечения необходимыми мерами поддержки граждан РФ, призванных на военную службу, их семей и снижения рисков возникновения трудной жизненной ситуации в семье мобилизованного».

Андрей Винокуров