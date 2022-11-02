Спецоперационный минимум

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак предлагает установить минимальный размер разовой выплаты участникам специальной военной операции из числа мобилизованных и добровольцев на уровне «не менее 195 тыс. рублей». С этой целью он направил письмо премьер-министру Михаилу Мишустину, в котором просит компенсировать регионам расходы на эти подъемные из средств федерального бюджета. Кроме того, единоросс предлагает помочь властям субъектов РФ в реализации других мер поддержки, которые партия власти хочет сделать едиными для всех участников боевых действий.
Андрей Турчак рассчитывает, что в правительстве одобрят его инициативы по помощи мобилизованным
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Как рассказал “Ъ” источник, близкий к руководству «Единой России» (ЕР), партия планирует добиться новых мер поддержки участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. С этой целью секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак подготовил два письма. Первое — в адрес премьер-министра Михаила Мишустина, который недавно также возглавил координационный совет по обеспечению потребностей вооруженных сил РФ, а второе — секретарям региональных отделений ЕР. В этих письмах господин Турчак предлагает ряд новых инициатив по поддержке мобилизованных, контрактников и добровольцев.
В послании премьеру Андрей Турчак поясняет, что, как правило, меры помощи участникам СВО зависят от финансовых возможностей регионов, что порождает «чувство социальной несправедливости у людей, участвующих в выполнении боевых задач и рискующих жизнью ради защиты Родины».
Поэтому единоросс считает возможным перенести некоторые из подобных мер на федеральный уровень, чтобы власти субъектов РФ могли рассчитывать на поддержку при их реализации.
И прежде всего секретарь генсовета ЕР предлагает установить общий для всех регионов минимальный размер единовременной выплаты всем мобилизованным и добровольцам. Господин Турчак считает, что она должна быть «не менее 195 тыс. руб.», и просит господина Мишустина предусмотреть возможность компенсации регионам этих расходов из федерального бюджета в соответствии с уровнем их бюджетной обеспеченности, говорит собеседник “Ъ”.
Как ранее сообщал “Ъ”, размеры установленных в регионах единовременных выплат мобилизованным сейчас заметно разнятся, варьируясь чаще всего в диапазоне от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Но найти на это средства смогли далеко не во всех субъектах, поэтому где-то сумма подъемных существенно ниже, а где-то от них и вовсе отказались в пользу других мер поддержки. 19 октября вопрос о материальном неравенстве участников СВО, которые «находятся в одном окопе и решают общую задачу», был поднят на заседании Совета федерации. По итогам короткой дискуссии спикер верхней палаты Валентина Матвиенко поручила своим заместителям Андрею Турчаку и Николаю Журавлеву совместно с комитетом по обороне разобраться с «системой выплат». Отметим также, что сумма, обозначенная в письме господина Турчака, совпадает с размером минимального ежемесячного денежного довольствия участников СВО, о необходимости обеспечить неукоснительную выплату которого говорил и президент Владимир Путин на заседании Совета безопасности РФ 19 октября.
В своих письмах Андрей Турчак предлагает и другие меры поддержки участников СВО и членов их семей.
Так, премьера он просит исключить для них начисление процентов на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам в период «кредитных каникул» (компенсацию кредитным организациям тоже предложено предоставить из средств федерального бюджета), установить бесплатное двухразовое питание для учащихся детей участников СВО и предоставить им и их семьям право на получение бесплатной юридической помощи.
Наконец, в обращении к лидерам региональных отделений ЕР секретарь генсовета партии просит их поспособствовать введению в их субъектах РФ других мер поддержки участников СВО, которые уже реализуются в отдельных регионах. В этот список, например, входят единовременные выплаты беременным женам и малолетним детям участников спецоперации, льготный проезд членов их семей на общественном транспорте, бесплатное социальное обслуживание их родственников-инвалидов, обеспечение детей льготными путевками в оздоровительные лагеря, а также освобождение от уплаты транспортного налога. В тех субъектах, где такие решения еще не приняты, их рекомендовано выработать «в целях обеспечения необходимыми мерами поддержки граждан РФ, призванных на военную службу, их семей и снижения рисков возникновения трудной жизненной ситуации в семье мобилизованного».
Депутаты не решились наказывать за отказ от мобилизации
Контекст
Депутаты «Единой России» (ЕР), главы думских комитетов по обороне и безопасности Андрей Картаполов и Василий Пискарев заявили, что «Госдумой не рассматривается» законопроект о введении ответственности за уклонение от военной службы в период мобилизации: инициатива рассматривалась в самом начале объявления частичной мобилизации, но после ее завершения соответствующие поправки утратили свою актуальность.
Ранее во вторник газета «Известия» сообщила о намерении депутатов и сенаторов ЕР внести в Думу законопроект об уголовном наказании для уклонистов от мобилизации: штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб., принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет. Среди авторов назывались господа Картаполов и Пискарев, а также глава комитета Совфеда по обороне Виктор Бондарев.
Уголовная ответственность для граждан за отказ от участия в частичной мобилизации при отсутствии отсрочки до сих пор не описана. В УК есть лишь ответственность за уклонение от срочной службы. Дума 20 сентября приняла законопроект о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен и до 15 лет за мародерство в военное время, поправками к УК были введены понятия «мобилизация», «военное положение» и «военное время». Кроме того, тюремный срок предусмотрен за оставление части в период боевых действий и неисполнение приказа командира.
В начале октября в России было возбуждено первое уголовное дело об уклонении от мобилизации по ч. 1 ст. 328 УК РФ. Через несколько дней прокуратура отменила постановление о возбуждении дела. Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас пояснял, что субъектами преступления, предусмотренного этой статьей, являются граждане, «подлежащие призыву на срочную службу», а вопрос о необходимости внесения изменений в законодательство в этой части подлежит «детальному обсуждению» с Госдумой.
Днем во вторник депутаты из профильных комитетов были недоступны для комментариев журналистам. Ближе к вечеру господин Клишас написал в Telegram, что он не считает введение уголовной ответственности за уклонение от мобилизации в данный момент актуальным, «несмотря на очевидный пробел в законодательстве». Законопроект был подготовлен, и кто-то из депутатов «слил» его СМИ, хотя вносить в ближайшее время его не собирались, говорит собеседник “Ъ” в Думе. Осведомленный источник “Ъ” в «Единой России» подтверждает, что над документом шла работа. По его словам, от идеи решили отказаться как раз из-за того, что кто-то из участников обсуждения инициативы рассказал о ней журналистам.