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Выпуск газеты №211«Ъ» Газета
Мир

Сергей Шойгу прибыл с визитом в Абу-Даби

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу вечером 15 ноября прибыл в ОАЭ для проведения переговоров с высшим политическим и военным руководством страны. Его сопровождает большая межведомственная делегация.

Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В ходе визита, как сообщили «Ъ» в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, запланированы встречи с высшим руководством Объединенных Арабских Эмиратов, руководителями силовых структур и специальных служб. На встречах планируется обсудить широкий спектр тем, в том числе, вопросы двустороннего взаимодействия, а также военно-технического и торгово-экономического сотрудничества.
В состав делегации включены представители руководства МВД, МИД, Минюста, Росгвардии, Центробанка, ФСВТС, Роскосмоса, Росатома, предприятий ОПК.
Елена Черненко, Абу-Даби

Авторы

  • Елена Черненко
    Елена Черненко
    спецкорреспондент