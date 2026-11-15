Сергей Шойгу прибыл с визитом в Абу-Даби
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу вечером 15 ноября прибыл в ОАЭ для проведения переговоров с высшим политическим и военным руководством страны. Его сопровождает большая межведомственная делегация.
В ходе визита, как сообщили «Ъ» в пресс-службе аппарата Совбеза РФ, запланированы встречи с высшим руководством Объединенных Арабских Эмиратов, руководителями силовых структур и специальных служб. На встречах планируется обсудить широкий спектр тем, в том числе, вопросы двустороннего взаимодействия, а также военно-технического и торгово-экономического сотрудничества.
В состав делегации включены представители руководства МВД, МИД, Минюста, Росгвардии, Центробанка, ФСВТС, Роскосмоса, Росатома, предприятий ОПК.