Выплаты мобилизуют из резерва

Как оказалось, выплатить «подъемные» гражданам, призванным на спецоперацию в рамках частичной мобилизации, может далеко не каждый субъект РФ. Пока в одних регионах власти обещают землякам шестизначные суммы из резервных фондов, в других, где бюджеты не располагают к щедрости, чиновники вынуждены импровизировать, предлагая семьям дрова, бесплатный проезд в общественном транспорте и льготы на ЖКХ. В поисках денег некоторые уже успели объявить об отмене новогодних праздников, но в Минобороны кампанию по «затягиванию поясов» пока считают преждевременной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чтобы поддержать мобилизованных не только морально, регионам приходится изыскивать внутренние или внешние резервы

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Чтобы поддержать мобилизованных не только морально, регионам приходится изыскивать внутренние или внешние резервы

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Первым о дополнительных мерах поддержки заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Через считаные часы после выступления президента 21 сентября он распространил на мобилизованных москвичей действие городских льгот и выплат, ранее причитавшихся добровольцам. А на следующий день градоначальник рассказал, что бойцы будут получать от столичных властей еще по 50 тыс. руб. ежемесячно.

Его примеру тут же последовали сразу в нескольких регионах. Уже 22 сентября в Тульской области мобилизованным пообещали единовременную выплату в 100 тыс. руб., в Крыму и Севастополе — по 200 тыс. руб., а в Ямало-Ненецком автономном округе — сразу 300 тыс. руб. За первую неделю щедрость продемонстрировали власти Чукотки и Сахалина (по 300 тыс. руб.), Ханты-Мансийского автономного округа (250 тыс. руб.), Якутии и Кузбасса (по 200 тыс. руб.), Ростовской (150 тыс. руб.), Мурманской, Иркутской, Белгородской и Ленинградской областей, Адыгеи и Краснодарского края (по 100 тыс. руб.). Позже к ним присоединились Московская, Брянская (по 200 тыс. руб.), Воронежская (120 тыс. руб.), Вологодская и Курская области, Санкт-Петербург, Карачаево-Черкесия, Красноярский и Камчатский края (по 100 тыс. руб.).

Однако многие субъекты оказались не готовы поддержать шестизначные темпы этого «соцсоревнования». Например, в Липецкой области, Ставропольском крае и Марий Эл призывникам пообещали по 50 тыс. руб., в Костромской области — по 30 тыс. руб., в Кабардино-Балкарии — по 25 тыс. руб. Где-то выплаты привязали к детям: в той же Липецкой области деньги сначала пообещали только военнослужащим-родителям (потом решили платить всем). По 20 тыс. на ребенка обязались платить челябинские власти, по 10 тыс. руб.— амурские и хакасские, по 5 тыс. руб.— тувинские.

По данным “Ъ”, в Свердловской, Тюменской, Псковской, Орловской и Новосибирской областях, Пермском, Забайкальском и Алтайском краях, Удмуртии и Бурятии чиновники и вовсе пока не собираются помогать мобилизованным рублем. Хотя самих призывников такая ситуация явно не устраивает. Например, в начале октября «парни, которых подняли по тревоге» в Омской области, записали видеообращение к руководству региона с требованием заплатить хоть какие-то деньги: «Мы знаем, что ребятам из других регионов все выплачивается стабильно».

Изначально губернатор Омской области Александр Бурков понадеялся обойтись «малой кровью»: 29 сентября он пообещал, что все бюджетники, призванные в рамках частичной мобилизации, получат по дополнительному окладу. Но когда скандал с выплатами вышел на федеральный уровень, господин Бурков был вынужден признать, что поддержка бойцов зависит от уровня бюджетной обеспеченности конкретного региона. И если Кузбасс с Красноярским краем могут позволить себе «подъемные», то Алтайский край, Новосибирская или Омская области — нет.

«Дефицит (регионального.— “Ъ”) бюджета — более 13 млрд руб. Мы еще не понимаем, за счет чего нам выплачивать зарплату, а это одна из самых первостепенных статей»,— объяснил губернатор 4 октября. При этом он пообещал «сделать все возможное, чтобы военнослужащие получили поддержку», и уже через три дня анонсировал региональную выплату в размере 100 тыс. руб.: «Считаю недопустимым неравенство среди людей, которые в одном строю будут защищать интересы страны». Правда, источник этих средств, похоже, все-таки будет федеральным: по словам главы области, «чтобы уравнять размер выплаты с другими регионами», ему пришлось обратиться в правительство РФ.

Вопрос неравенства «подъемных» прокомментировали и в Кремле. «Разумеется, у некоторых регионов есть резерв прочности, у некоторых он минимальный или его нет»,— заявил 5 октября журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такие ситуации будут решаться «во взаимодействии с федеральным центром».

“Ъ” поинтересовался у властей субъектов с «запасом прочности», откуда они планируют брать деньги. Как оказалось, в большинстве случаев там рассчитывают на различные фонды. В частности, на Камчатке планируют использовать Фонд развития полуострова, созданный на средства крупных рыбопромышленных компаний, рассказали “Ъ” региональные депутаты. Резервные фонды будут задействованы в Иркутской, Курской и Белгородской областях, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, Хакасии, Татарстане и Севастополе. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил создать резерв в городском бюджете. В Красноярском крае часть «подъемных» возьмут из средств, запланированных на улучшение жилищных условий многодетных семей.

Там, где «прочности» не хватает, чиновники вынуждены импровизировать. Например, в Бурятии семьям призванных обещают помочь с приобретением дров на зиму (от 10 до 20 кубометров), в Орловской области — компенсировать 50% расходов на содержание и наем жилья, а также капремонт. В Воронеже жены и дети мобилизованных смогут бесплатно передвигаться на общественном транспорте, а в Перми — бесплатно питаться в школах.

На этом фоне набирает обороты кампания по сокращению «необязательных» расходов местных бюджетов, и первым «под нож» ожидаемо отправляется Новый год. На минувшей неделе в Калуге, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге уже успели заявить, что не будут тратиться на украшения, фейерверки, концерты и гуляния — вместо этого деньги пойдут на помощь мобилизованным и их семьям. В Ленинградской области отменили массовые мероприятия и новогодние корпоративы (о тенденции к отмене корпоративов компаниями см. материал на с. 7), а в Калининграде передумали покупать елку за 56 млн руб.

Впрочем, в Минобороны эту кампанию назвали «преждевременной и ненужной». «Мы, безусловно, признательны за оказываемую сегодня во всех регионах активную поддержку ВС РФ и проведения частичной мобилизации. Вместе с тем хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет»,— заявил 6 октября заместитель министра обороны Виктор Горемыкин.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”