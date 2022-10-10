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Коммерсантъ FM
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Выплаты мобилизуют из резерва

В регионах готовы отказаться от новогодних праздников, лишь бы найти деньги для призывников

Как оказалось, выплатить «подъемные» гражданам, призванным на спецоперацию в рамках частичной мобилизации, может далеко не каждый субъект РФ. Пока в одних регионах власти обещают землякам шестизначные суммы из резервных фондов, в других, где бюджеты не располагают к щедрости, чиновники вынуждены импровизировать, предлагая семьям дрова, бесплатный проезд в общественном транспорте и льготы на ЖКХ. В поисках денег некоторые уже успели объявить об отмене новогодних праздников, но в Минобороны кампанию по «затягиванию поясов» пока считают преждевременной.

Чтобы поддержать мобилизованных не только морально, регионам приходится изыскивать внутренние или внешние резервы

Чтобы поддержать мобилизованных не только морально, регионам приходится изыскивать внутренние или внешние резервы

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Чтобы поддержать мобилизованных не только морально, регионам приходится изыскивать внутренние или внешние резервы

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Первым о дополнительных мерах поддержки заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Через считаные часы после выступления президента 21 сентября он распространил на мобилизованных москвичей действие городских льгот и выплат, ранее причитавшихся добровольцам. А на следующий день градоначальник рассказал, что бойцы будут получать от столичных властей еще по 50 тыс. руб. ежемесячно.

Его примеру тут же последовали сразу в нескольких регионах. Уже 22 сентября в Тульской области мобилизованным пообещали единовременную выплату в 100 тыс. руб., в Крыму и Севастополе — по 200 тыс. руб., а в Ямало-Ненецком автономном округе — сразу 300 тыс. руб. За первую неделю щедрость продемонстрировали власти Чукотки и Сахалина (по 300 тыс. руб.), Ханты-Мансийского автономного округа (250 тыс. руб.), Якутии и Кузбасса (по 200 тыс. руб.), Ростовской (150 тыс. руб.), Мурманской, Иркутской, Белгородской и Ленинградской областей, Адыгеи и Краснодарского края (по 100 тыс. руб.). Позже к ним присоединились Московская, Брянская (по 200 тыс. руб.), Воронежская (120 тыс. руб.), Вологодская и Курская области, Санкт-Петербург, Карачаево-Черкесия, Красноярский и Камчатский края (по 100 тыс. руб.).

Однако многие субъекты оказались не готовы поддержать шестизначные темпы этого «соцсоревнования». Например, в Липецкой области, Ставропольском крае и Марий Эл призывникам пообещали по 50 тыс. руб., в Костромской области — по 30 тыс. руб., в Кабардино-Балкарии — по 25 тыс. руб. Где-то выплаты привязали к детям: в той же Липецкой области деньги сначала пообещали только военнослужащим-родителям (потом решили платить всем). По 20 тыс. на ребенка обязались платить челябинские власти, по 10 тыс. руб.— амурские и хакасские, по 5 тыс. руб.— тувинские.

По данным “Ъ”, в Свердловской, Тюменской, Псковской, Орловской и Новосибирской областях, Пермском, Забайкальском и Алтайском краях, Удмуртии и Бурятии чиновники и вовсе пока не собираются помогать мобилизованным рублем. Хотя самих призывников такая ситуация явно не устраивает. Например, в начале октября «парни, которых подняли по тревоге» в Омской области, записали видеообращение к руководству региона с требованием заплатить хоть какие-то деньги: «Мы знаем, что ребятам из других регионов все выплачивается стабильно».

Изначально губернатор Омской области Александр Бурков понадеялся обойтись «малой кровью»: 29 сентября он пообещал, что все бюджетники, призванные в рамках частичной мобилизации, получат по дополнительному окладу. Но когда скандал с выплатами вышел на федеральный уровень, господин Бурков был вынужден признать, что поддержка бойцов зависит от уровня бюджетной обеспеченности конкретного региона. И если Кузбасс с Красноярским краем могут позволить себе «подъемные», то Алтайский край, Новосибирская или Омская области — нет.

«Дефицит (регионального.— “Ъ”) бюджета — более 13 млрд руб. Мы еще не понимаем, за счет чего нам выплачивать зарплату, а это одна из самых первостепенных статей»,— объяснил губернатор 4 октября. При этом он пообещал «сделать все возможное, чтобы военнослужащие получили поддержку», и уже через три дня анонсировал региональную выплату в размере 100 тыс. руб.: «Считаю недопустимым неравенство среди людей, которые в одном строю будут защищать интересы страны». Правда, источник этих средств, похоже, все-таки будет федеральным: по словам главы области, «чтобы уравнять размер выплаты с другими регионами», ему пришлось обратиться в правительство РФ.

Вопрос неравенства «подъемных» прокомментировали и в Кремле. «Разумеется, у некоторых регионов есть резерв прочности, у некоторых он минимальный или его нет»,— заявил 5 октября журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, такие ситуации будут решаться «во взаимодействии с федеральным центром».

“Ъ” поинтересовался у властей субъектов с «запасом прочности», откуда они планируют брать деньги. Как оказалось, в большинстве случаев там рассчитывают на различные фонды. В частности, на Камчатке планируют использовать Фонд развития полуострова, созданный на средства крупных рыбопромышленных компаний, рассказали “Ъ” региональные депутаты. Резервные фонды будут задействованы в Иркутской, Курской и Белгородской областях, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республиках, Хакасии, Татарстане и Севастополе. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил создать резерв в городском бюджете. В Красноярском крае часть «подъемных» возьмут из средств, запланированных на улучшение жилищных условий многодетных семей.

Там, где «прочности» не хватает, чиновники вынуждены импровизировать. Например, в Бурятии семьям призванных обещают помочь с приобретением дров на зиму (от 10 до 20 кубометров), в Орловской области — компенсировать 50% расходов на содержание и наем жилья, а также капремонт. В Воронеже жены и дети мобилизованных смогут бесплатно передвигаться на общественном транспорте, а в Перми — бесплатно питаться в школах.

На этом фоне набирает обороты кампания по сокращению «необязательных» расходов местных бюджетов, и первым «под нож» ожидаемо отправляется Новый год. На минувшей неделе в Калуге, Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге уже успели заявить, что не будут тратиться на украшения, фейерверки, концерты и гуляния — вместо этого деньги пойдут на помощь мобилизованным и их семьям. В Ленинградской области отменили массовые мероприятия и новогодние корпоративы (о тенденции к отмене корпоративов компаниями см. материал на с. 7), а в Калининграде передумали покупать елку за 56 млн руб.

Впрочем, в Минобороны эту кампанию назвали «преждевременной и ненужной». «Мы, безусловно, признательны за оказываемую сегодня во всех регионах активную поддержку ВС РФ и проведения частичной мобилизации. Вместе с тем хочу подчеркнуть, что никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет»,— заявил 6 октября заместитель министра обороны Виктор Горемыкин.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”

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