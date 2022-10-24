Чтобы штык приравняли к штыку

Спустя месяц после начала частичной мобилизации в субъектах РФ по-прежнему не могут прийти к общему пониманию, какой именно размер единовременной помощи от региона — так называемых «подъемных» — следует выплачивать призванным бойцам, а главное — откуда брать на это деньги. В Совете федерации поручили ликвидировать неравенство между «сидящими в одном окопе», но добиться этого без федеральной помощи многим регионам непросто.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Единовременных выплат от своих регионов дождались пока не все мобилизованные

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Единовременных выплат от своих регионов дождались пока не все мобилизованные

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Основным вопросом, связанным с единовременной выплатой мобилизованным от региона, продолжает оставаться ее размер. Напомним, сразу после начала частичной мобилизации власти нескольких десятков субъектов пообещали ушедшим на фронт землякам бонус в размере от 100 тыс. до 300 тыс. руб. При этом во многих регионах таких сумм найти пока не смогли. Где-то власти назначили мобилизованным существенно меньшие деньги, а где-то — вообще ничего. В начале октября губернатор Омской области Александр Бурков был вынужден констатировать очевидное: далеко не каждый региональный бюджет в состоянии покрыть расходы на «подъемные» бойцам (см. “Ъ” от 10 октября).

На минувшей неделе на эту проблему обратили внимание и на федеральном уровне. «К большому сожалению, есть вопрос, касающийся единовременных выплат: разные регионы поддерживают мобилизованных по-разному,— заявил 19 октября на пленарном заседании Совета федерации сенатор Айрат Гибатдинов.— Единой меры нет, хотя все они (призванные для участия в спецоперации.— “Ъ”) находятся, скажем так, в одном месте и на равных условиях».

Господин Гибатдинов предложил создать «единый федеральный стандарт поддержки мобилизованных», который будет финансироваться за счет средств федерального бюджета.

Это поможет бойцам избежать «пустых обсуждений и беспричинной зависти», а регионам — «дополнительной, часто неподъемной финансовой нагрузки», резюмировал сенатор.

«Действительно, когда люди находятся в одном окопе, решают общую задачу, такая разница недопустима»,— откликнулась спикер верхней палаты Валентина Матвиенко, добавив, что уже поручила своим заместителям Андрею Турчаку и Николаю Журавлеву совместно с комитетом по обороне «разобраться с системой выплат» и подготовить предложения на этот счет.

В тот же день о проблемах с перечислением мобилизованным причитающихся им денег говорил и Владимир Путин: на заседании Совета безопасности он потребовал «неукоснительно соблюдать» установленные сроки и размеры выплат. Однако президент имел в виду не разовые бонусы от регионов, а регулярное денежное довольствие, выплачиваемое Министерством обороны, и даже назвал его размер — «не менее 195 тыс. руб. за календарный месяц… включая период подготовки и обучения личного состава».

20 октября уравнять «подъемные» попытался полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, который дал поручение произвести единовременные выплаты во всех регионах федерального округа. «Тем территориям, которые уже это сделали, хочу сказать спасибо. Там, где этого не сделали, вопрос нужно решить. При необходимости найдем возможности поддержки. Но разовая помощь в размере 150 тыс. руб. должна быть оказана»,— заявил господин Трутнев.

В тот же день губернаторы «отстающих» регионов ДФО — Бурятии, Амурской и Магаданской областей, а также Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев — отрапортовали о выполнении поручения полпреда. Правда, откуда они собираются изыскивать дополнительные средства, главы субъектов не уточнили.

На Камчатке, где мобилизованным уже успели выплатить по 100 тыс. руб., пообещали «добавку» в 50 тыс. руб. Отметим, на Чукотке и Сахалине мобилизованным пообещали выплатить по 300 тыс. руб., а в Якутии — по 200 тыс. руб. В пресс-службе Юрия Трутнева пояснили, что полпред обозначил только нижнюю границу.

В остальных регионах за ориентир берут 100 тыс. руб. В частности, на минувшей неделе эту сумму решили выплачивать в Калужской области и Пермском крае. Пермский губернатор Дмитрий Махонин объявил о выделении «подъемных» после нелицеприятного разговора с земляками. Ранее претензии со стороны бойцов вынудили принять решение о единовременной выплате в 100 тыс. руб. и омского губернатора Александра Буркова. А вот глава Саратовской области Роман Бусаргин остановился на 50 тыс. руб., констатировав, что для бюджета это «серьезная нагрузка». Столько же решили выделять мобилизованным в Ярославской области.

Сроки получения денег тоже зависят от конкретного региона. Например, в Иркутской, Новосибирской, Воронежской, Курской, Белгородской и Липецкой областях выплаты произведены или в полном объеме, или в близком к 100%. На Ставрополье отчитались о 50%. В большинстве субъектов деньги перечисляются в беззаявительном порядке — после подтверждения факта мобилизации со стороны Минобороны. «От момента поступления списков (из воинских частей.— “Ъ”) до перечисления на карты проходят буквально часы»,— заверили “Ъ” в пресс-службе правительства Ростовской области.

Несмотря на то что с начала частичной мобилизации прошел уже месяц, а также на заявления представителей федеральной власти, в некоторых регионах вопрос о выплате «подъемных» по-прежнему открыт.

Например, еще «прорабатывают» его в Кировской и Ульяновской областях. Губернатор Курганской области Вадим Шумков 18 октября сообщил, что регион направил в правительство, администрацию президента и Госдуму предложения «по унификации подходов к выплатам», а до тех пор предложил «подождать». В Челябинской и Свердловской областях выплаты предусмотрены только на детей и родственников мобилизованных (из расчета 20 тыс. на человека), а в Чувашии и Пензенской областях о «подъемных» пока ничего не сообщалось.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”