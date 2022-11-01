Резину натягивают на штрафы

За использование летних покрышек в зимние месяцы (а шипованных — летом) ГИБДД намерена штрафовать водителей. МВД, выяснил “Ъ”, возобновило работу над новой редакцией «перечня неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация авто. Предполагается, что документ вступит в силу 1 марта 2023 года. Санкциями также будет грозить управление транспортным средством с неработающей антиблокировочной системой, нештатными ксеноновыми или светодиодными лампами в фарах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ Фото: Мария Потокина, Коммерсантъ

МВД направило в Аналитический центр при правительстве РФ новую редакцию перечня «неисправностей и условий», при которых запрещена эксплуатация транспортных средств. Перечень является частью постановления правительства №1090, которым утверждены ПДД. На него, в частности, ссылается ст. 12.5 КоАП, содержащая санкции (штраф от 500 руб.) за управление авто с различными неисправностями — от перегоревших лампочек до неисправных тормозов. Первую редакцию нового перечня МВД опубликовала в 2020 году, с тех пор документ неоднократно переписывался. Затем работа над ним и вовсе была приостановлена в связи с запретом вносить изменения в ПДД из-за регуляторной гильотины. В октябре 2022 года Белый дом запрет снял, после чего МВД активизировало работу.

“Ъ” ознакомился с новой редакцией перечня и отметил, что ряд норм приводят в соответствие с техрегламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств».

Зимой (декабрь—февраль) водителям легковых автомобилей (категория М1) и легких грузовиков (N1) будет запрещено ездить на летних покрышках. Летом (июнь—август) запрет коснется шипованных шин, причем независимо от категории транспортного средства. Регионы получат право увеличивать временной промежуток действия ограничений в силу географических и погодных условий. Якутия, например, сможет продлить зимний сезон до октября—марта. Напомним, данный норматив уже записан в техрегламенте, но ГИБДД за его нарушение не штрафует. После принятия перечня такое право появится.

Водители остальных типов грузовиков (N2, N3), а также автобусов (M2, М3) при отсутствии зимних шин (шипованных или нешипованных) обязаны иметь с собой цепи противоскольжения. Эти требования будут применяться по решению регионов, чиновники смогут менять и временной промежуток их использования. На полноприводный транспорт повышенной проходимости (категории G) правило распространяться не будет. Для водителей автобусов массой от 5 тонн (категории М3) сделают исключение: если цепи невозможно установить в «связи с особенностями конструкции», их возить с собой необязательно.

Сегодня, напомним, существует запрет на установку на одну ось шин разных размеров или типов (летняя / зимняя, с разными рисунками протектора), теперь это будет разрешено для временной установки на автомобиль запаски.

Согласно обзору Научного центра безопасности дорожного движения МВД за 2021 год (более свежих данных не публиковалось), в 19,5% аварий, связанных с неисправностями транспорта, зафиксирована установка шин разных размеров, конструкций, моделей на одну ось, в 10,9% — несоответствие шины модели автомобиля, в 8,3% — износ рисунка протектора, в 3,4% — внешние повреждения шин (пробои, порезы, разрывы), обнажающие корд покрышки.

Сегодня, напомним, запрещено эксплуатировать транспортное средство, у которого «не работают в установленном режиме или загрязнены внешние световые приборы и световозвращатели». ГИБДД намерена конкретизировать список неисправностей. Например, нельзя будет использовать в фарах и фонарях источники света, класс которых не соответствует «предусмотренному в эксплуатационной документации». Речь идет об использовании нештатных газоразрядных (ксеноновых) и светодиодных ламп в фарах, оптика которых под это не проектировалась. Такие лампы светят ярче ламп накаливания или галогенных, но их установка приводит к ослеплению встречного потока. Неработающий автоматический корректор фар, предусмотренный производителем, будет являться нарушением, так же как и неработающая антиблокировочная система ABS (инспектор определит это по горящей лампочке на приборной панели). Штрафом также будет грозить демонтаж штатного регулятора тормозных сил, который называют на водительском сленге «колдун». Многие граждане, не желая тратиться на покупку нового, удаляют его, в результате тормоза функционируют некорректно, это приводит к ДТП.

«Не думаю, что у инспекторов возникнут проблемы с определением сезонности шин, это видно невооруженным взглядом, летняя резина определяется по маркировке»,— указывает капитан ГИБДД в отставке, основатель общественного проекта «Подслушано у ДПС» Валентин Ильинов. Эксперт обратил внимание на то, что регионы получили право лишь увеличивать зимний период запрета езды на летней резине, тогда как ряд регионов, например, Краснодарский край или Адыгея, напротив, могли бы сократить его до одного месяца. Автовладельцы порой ездят на летней резине «не от хорошей жизни», добавляет вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин: покрышки подорожали, ассортимент сокращается. Он также говорит о возможных сложностях, которые могут возникнуть у автовладельцев при перемещениях между регионами, например из Краснодара в Москву.

«По идее в каждой поездке нужно будет переобуваться, но делать этого никто не будет,— говорит господин Шапарин.— Вопрос нужно как-то отрегулировать».

Комментируя усиление контроля за световыми приборами, эксперт рабочей группы «Безопасность дорожного движения» в рамках регуляторной гильотины Григорий Шухман пояснил: нештатные ксеноновые и светодиодные лампы грамотный инспектор в состоянии обнаружить через стекло фары или подняв капот, хотя в случае с газоразрядными сделать это чуть сложнее. «В любом случае вскрытие фары с анализом сменной лампы однозначно говорит, стандартная она или нештатная альтернатива лампе накаливания»,— резюмирует он.

Судьба нового перечня зависит от позиции рабочих групп Аналитического центра при правительстве РФ: они должны его согласовать или попросить доработать. По планам МВД поправки должны вступить в силу с 1 марта 2023 года.

Иван Буранов