На полки положили шины

Запасы зимних шин к началу сезона в России составили 33 млн штук — это сопоставимо с объемами годовых продаж всех легковых шин в России. Цены на них по сравнению с прошлым годом в среднем выросли в 1,5 раза, чего участники рынка ожидали еще до начала кризиса — из-за стоимости сырья. Общие запасы держатся на уровне 80 млн штук, активно пополняясь импортом из Китая, Кореи и Турции. Причем отгрузки из этих стран в РФ в июле—августе значительно выросли впервые с начала кризиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Запасы шин в России к сентябрю составили более 80 млн штук, подсчитали в «Честном знаке». Это на 30% больше, чем годом ранее. Из них более 33 млн шин — зимние, что на 43% больше, чем в прошлом сезоне смены резины. Текущих запасов зимних шин, по оценкам ЦРПТ (оператор системы маркировки), хватит более чем на девять месяцев. В последние годы весь рынок легковых шин составлял около 30–40 млн штук в год.

При этом средневзвешенная стоимость легковых шин по сравнению с прошлым годом выросла на 46,5%, до 6,8 тыс. руб. В «Дроме» оценивали, что новые автомобильные шины подорожали за год на 42%, б/у шины — на 23%. По сравнению с весенним пиком цены немного просели — тогда на фоне приостановок выпуска и импорта в РФ новых шин, совпавших с сезоном смены резины, б/у комплект резины обошелся бы на 1 тыс. руб. дороже. При этом еще до начала кризиса в Nokian Tyres предупреждали, что рост цен на шины продолжится из-за удорожания сырья. На возможность выпуска также существенно влияют поставки натурального каучука: в августе власти Липецкой области сообщали о возобновлении выпуска на заводе Yokohama (простаивал с марта) после налаживания закупок этого компонента.

Из общего объема запасов 65% приходятся на произведенные в РФ, остальное — импорт. Основными импортерами зимних шин в РФ стали Китай, Гонконг, Южная Корея, Турция и Узбекистан, отмечают в ЦРПТ.

Восстановление темпов отгрузок по большинству этих стран-импортеров произошло летом. Так, по данным таможенной статистики Китая, поставки шин для легковых автомобилей в РФ превысили докризисные, достигнув $38 млн в июле и $34,3 млн в августе.

Аналогичная ситуация по шинам для автобусов и грузовиков: $43,4 млн и $56,1 млн соответственно. Количество объявлений с предложением китайских шин на «Дроме» выросло на 25%, интерес к ним — на треть.

Объем поставок легковых шин из Кореи в августе почти втрое превысил июльские, достигнув $8,9 млн. Отгрузки шин для грузовиков и автобусов на российский рынок до июля были незначимыми по объемам, только в августе составив $857 тыс. Экспорт из Турции также немного восстановился в августе — до $1,3 млн, или 34 тыс. шин для легковых автомобилей. По грузовикам и автобусам ситуация аналогична, но в августе поставки превысили докризисные: было экспортировано почти 20 тыс. шин на $5,3 млн.

Общий объем запасов фактически не падает с весны (см. “Ъ” от 7 апреля). Однако тогда на рынке говорили о дефиците некоторых типоразмеров. В «Дроме» полагают, что дефицита шин в РФ не будет, но «могут быть сложности с поиском непопулярных размеров по приемлемой цене». По словам главы управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилла Волкова, «в отдельных точках покупатели могут столкнуться с отсутствием конкретных знакомых брендов, но они всегда могут найти достойную альтернативу, в том числе и в сегменте редких размеров для спорткаров и тюнингованных машин».

Сергей Удалов из «Автостата» отмечает, что запасы зимних шин на рынке формировались исходя из того, что будет продано 1,6 млн новых машин, а сейчас рынок по итогам года может лишь приблизиться к 0,6 млн штук. Как писал “Ъ” 10 февраля, в конце 2021 года склады уже активно пополнялись под старт сезона этого года. Кроме того, часть выпущенной продукции не была использована из-за остановок автозаводов иностранных концернов. Для комплектации новых машин сейчас расходуются в основном массовые типоразмеры, поскольку в РФ в последние месяцы выпускаются и продаются в основном бюджетные модели, тогда как премиальных и редких шин потребуется меньше, чем прежде, добавляет Сергей Удалов. В то же время, указывает эксперт, поскольку срок замены по летним шинам составляет три-четыре года, весной 2023 года нужно будет обновить их на автомобилях, проданных в 2018–2020 годах.

Ольга Никитина