ОФЗ смягчили доходность

Ставки по длинным ОФЗ закрепились ниже 10% годовых. Спрос на долговые бумаги растет на фоне стабилизации геополитической обстановки, а также ожиданий сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ. Если финансовый регулятор даст сигнал на сохранение ставки на текущем уровне (7,5%) до конца года, доходность десятилетних гособлигаций может опуститься до 9% годовых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

После резкого подъема во второй половине сентября и обновления пятимесячного максимума доходность гособлигаций на текущей неделе опустилась ниже уровня 10% годовых. Тем самым ставки вернулись к значениям, на которых находились до объявления частичной мобилизации в стране. С начала месяца доходность коротких ОФЗ снизилась на 1,3–1,4 процентного пункта (п. п.), до 7,2–7,6% годовых, ставки среднесрочных бумаг опустились на 1,2–1,4 п. п., до 8,12–9,8% годовых, долгосрочных облигаций — на 0,85 п. п., ниже 10% годовых.

Возвращению ставок к значениям пятинедельной давности способствовало несколько факторов.

Отчасти инвесторы успокоились после сообщений из нескольких российских регионов о завершении частичной мобилизации. По их оценке, это снизит неопределенность в экономике и поможет уменьшить риски финансовой стабильности.

В свою очередь, это означает меньшие риски повышения ключевой ставки ЦБ и меньшую нагрузку на бюджет, в том числе за счет сокращения привлечений со стороны Минфина. «Некоторые надежды инвесторов связаны с тем, что поддержка Украины со стороны США может снизиться после промежуточных выборов в Конгресс 8 ноября, в котором контроль может перейти от демократов к республиканцам»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

К тому же участники рынка отмечают снижающуюся инфляцию. В среду Минэкономики сообщило, что рост цен в России в годовом выражении замедлился на прошлой неделе до 12,9% по сравнению с 13,1% неделей ранее. «Инфляция в последние недели не превышает сезонную норму, и ее динамика укладывается в прогнозный диапазон ЦБ на конец года в 11–13%. Вместе со стабилизацией финансовой системы это снижает риски повышения ключевой ставки»,— отмечает господин Васильев. По мнению портфельного управляющего УК «Альфа-Капитал» Евгения Жорниста, если темпы снижения инфляции сохранятся, можно будет увидеть ее обвальное снижение в марте—апреле 2023 года. «На этом фоне ЦБ получает возможность дальнейшего снижения ставки, что позволит придать дополнительный стимул экономике»,— отмечает он.

Антон Силуанов, глава Минфина, 25 октября: «На сегодняшний день все виды ОФЗ предлагают инвесторам привлекательные двухзначные доходности».

Некоторое давление на вторичный рынок оказал выход Минфина с предложением новых бумаг, считает аналитик «БКС Мир инвестиций» Антон Куликов. В среду ведомство провело три аукциона ОФЗ и привлекло в бюджет рекордный с апреля 2021 года объем средств — 178 млрд руб. (см. “Ъ” от 27 октября). Но основной объем полученных средств, как отмечает Михаил Васильев, Минфин привлек через флоатеры (ОФЗ с плавающим купоном), что оказывает меньшее давление на доходность классических гособлигаций.

Вместе с тем даже с учетом снижения доходности она по-прежнему содержит высокую премию к ключевой ставке. По оценке главного аналитика ПСБ Дмитрия Монастыршина, доходность среднесрочных и длинных гособлигаций — 160–240 базисных пунктов (б. п.) к ставке ЦБ — превышает среднюю историческую премию к ключевой ставке. При стабильных ожиданиях по ключевой ставке десятилетние гособлигации традиционно торговались с премией не более 70 б. п. «Текущий уровень доходности ОФЗ учитывает макроэкономическую неопределенность, дефицит федерального бюджета в 2023–2025 годах, а также риски повышения ставки ЦБ на среднесрочном горизонте»,— поясняет господин Монастыршин.

В этой связи очень важное значение для рынка будут иметь итоги заседания ЦБ в пятницу, от которого большая часть аналитиков ожидает сохранения ставки на текущем уровне.

«Реализация этого сценария, а также нейтральный сигнал относительно перспектив денежно-кредитной политики и сохранение прогнозов по замедлению инфляции в 2023 году могут быть позитивно восприняты инвесторами»,— считает Дмитрий Монастыршин. По его оценке, при сохранении ключевой ставки на уровне 7,5% на заседаниях в октябре и декабре доходность десятилетних ОФЗ к концу года может снизиться до 9% годовых.

Виталий Гайдаев