Третье китайское размещение

Спустя три месяца после дебютного размещения «Русал» вышел с новым предложением облигаций, номинированных в юанях. Сохраняющийся высокий спрос на долговые бумаги в китайской валюте позволил компании увеличить объем выпуска до 6 млрд CNY. Эксперты ожидают новых размещений, в том числе от Минфина, чьи облигации должны стать бенчмарком для рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Иркутский алюминиевый завод компании «Русал»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Иркутский алюминиевый завод компании «Русал»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Русал» 24 октября закрыл книгу заявок по размещению третьего выпуска облигаций в юанях. Инвесторам были предложены ценные бумаги сроком обращения 2,5 года и объемом 5 млрд CNY. Организаторами выступили Газпромбанк, МКБ, ВБРР, BCS Global Markets, Экспобанк и банк «Синара».

По итогам подписки объем размещения вырос до 6 млрд CNY, а доходность была установлена в размере 3,75% годовых, что на 5 базисных пунктов (б. п.) ниже первоначального ориентира. По оценке главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, доходность к погашению составила 3,79% годовых, что предполагает спред к гособлигациям Китая аналогичного срока в размере 163 б. п.

Размещение прошло спустя три месяца после дебютного размещения юаневых облигаций «Русала» (см. “Ъ” от 28 июля). Тогда компания разместила два пятилетних выпуска (с офертой через два года) общим объемом 4 млрд CNY и доходностью 3,9% годовых. После этого облигации в китайской валюте предложили «Полюс», ХК «Металлоинвест», «Роснефть». В целом было проведено шесть размещений на общую сумму 25,6 млрд CNY, из которых бумаги на 15 млрд CNY пришлись на нефтекомпанию.

«Юаневые выпуски российских эмитентов размещались со значительно меньшей доходностью, чем облигации эмитентов аналогичного кредитного качества на глобальном рынке, чему способствовал большой перекос в сторону спроса»,— отмечает глава «Арикапитала» Алексей Третьяков.

С сентябрьского размещения «Роснефти» внутренний облигационный рынок пережил период повышенной волатильности. «Первые облигации в юанях в сентябре торговались в широком диапазоне по доходности — 3–5,5% годовых, но с начала октября по мере улучшения конъюнктуры рынка доходность сузилась до 3,6–3,9% годовых»,— отмечает Александр Ермак. Благодаря улучшению рыночной ситуации «Русал» смог увеличить объем размещения в 1,5 раза, а также срок обращения на 0,5 года, одновременно сократив ставку на 15 б. п. и спред к доходности гособлигаций Китая на 20 б. п.

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Вместе с тем, с учетом того что на вторичном рынке двухлетние облигации «Русала» торговались с доходностью около 4,2% годовых, управляющие компании не проявляли большого интереса к размещению новых бумаг. «Летом "Русал" в юанях выглядел самым привлекательным внутренним валютным выпуском. Сейчас нам больше нравится замещающий выпуск "Газпрома" в фунтах стерлингов с погашением в 2024 году и доходностью 9% годовых»,— отмечает собеседник “Ъ” на рынке. Портфельный менеджер российской управляющей компании отметил, что более интересно выглядят US Treasuries, доходность которых превышает 4% годовых.

В новом выпуске, считают участники рынка, могли активно участвовать не только частные инвесторы, но и крупные банки и корпоративные инвесторы. Начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский говорит, что торговый оборот с Китаем возрастает, а значит, растут остатки российских компаний на расчетных счетах в финансовых институтах, к тому же банки активно предлагают клиентам депозиты в юанях. «В кредитных учреждениях растут пассивы в юанях, которые необходимо размещать, и, пока этот процесс будет продолжаться, интерес к локальным облигациям в юанях будет только увеличиваться»,— отмечает господин Малиновский.

В связи с тем, что значимость юаня в российской экономике и финансовой системе продолжит расти, спрос на юаневые размещения продолжится. По данным «Интерфакса», «Сегежа групп» 8 ноября проведет сбор заявок на 1 млрд CNY. Ранее аналогичные планы обнародовали «Газпром нефть» и Сбербанк. О планах Минфина выйти на этот рынок в начале сентября говорил и замминистра финансов Тимур Максимов. Размещение министерством нескольких выпусков в юанях с разной дюрацией создаст бенчмарк и поддержит развитие рынка, отмечают его участники. Без бенчмарка брать длинные бумаги очень рискованно, поясняет директор департамента управления активами УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Майоров, пока эмитенты имеют возможность размещаться только в коротких выпусках, где рыночный риск для инвесторов минимальный.

Виталий Гайдаев