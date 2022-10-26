Занять и перезанять

Рекордный спрос на гособлигации позволил Минфину на последних аукционах привлечь в бюджет 178 млрд руб. Таких масштабных размещений не было уже полтора года. Этому способствовало улучшение рыночной конъюнктуры и предложение ценных бумаг, удовлетворяющих потребностям различных участников рынка. Несмотря на досрочное исполнение квартального плана по заимствованиям, Минфин продолжит активно занимать из-за крупных погашений в ноябре и декабре, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

В среду, 26 октября, Минфин провел второе размещение гособлигаций в этом месяце. Помимо ОФЗ с плавающим (ОФЗ-ПК) и постоянным купоном (ОФЗ-ПД), которые размещались на прошлой неделе, инвесторам были предложены и облигации с доходностью, привязанной к инфляции (ОФЗ-ИН). Кроме того, аукционы были нелимитированными. По словам главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, в последний раз Минфин проводил аукционы сразу по трем выпускам в середине мая 2021 года, а безлимитных размещений не было с начала этого года. Суммарный спрос по итогам трех аукционов достиг 337 млрд руб., а объем размещения составил почти 178 млрд руб. Это лучшие результаты с апреля 2021 года.

Расширение списка инструментов и отсутствие лимитов, как считают аналитики, было призвано максимизировать объем привлечения на фоне временного улучшения конъюнктуры. «С начала октября доходность ОФЗ-ПД в среднем по рынку снизилась на 57–144 б. п. При этом по долгосрочным выпускам ОФЗ она опустилась ниже 10% годовых»,— отмечает господин Ермак.

Впрочем, не все выпуски были одинаково интересны инвесторам. Ожидаемо высокий спрос отмечался на облигации с плавающей ставкой (флоатеры) с погашением в ноябре 2030 года. Спрос на них достиг 219 млрд руб., объем размещения составил 124 млрд руб. при средней цене 97,5% от номинала.

По данным участников торгов, была удовлетворена 61 заявка, причем на девять крупнейших пришлось 85% объема размещений, а самая крупная составила 19,5 млрд руб.

Основной спрос на такие бумаги традиционно отмечается со стороны банков. «Флоатеры интересны в качестве инструмента размещения ликвидности, которая в банковской системе сейчас в избытке, который к концу года только увеличится на фоне роста расходов Минфина»,— говорит аналитик «БКС Мир инвестиций» Антон Куликов. К тому же в этих бумагах отсутствует процентный риск, отмечают участники рынка, так как ставка по ним приближена к текущим ставкам денежного рынка. «При ухудшении конъюнктуры такие бумаги не падают в цене, их доходность растет за счет повышения ставки купона»,— сообщает главный аналитик ПСБ Дмитрий Монастыршин.

Спрос на семилетние ОФЗ с постоянным купоном оказался в три раза ниже (76,5 млрд руб.), однако Минфин отсек большую часть заявок, разместив бумаги на 20,7 млрд руб. по средней доходности 9,87% годовых. На крупнейшую заявку пришлось 5 млрд руб., а всего на заявки объемом свыше 1 млрд руб. пришлось 55% размещения. Но и для достижения этого результата, как сообщает господин Ермак, Минфину пришлось предоставить премию по доходности в размере 11 б. п., что более чем в два раза превышает средний уровень премии начала года.

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ОФЗ с привязкой к инфляции были размещены на сумму 33 млрд руб. при общем спросе 41 млрд руб. Больший объем средств привлекался лишь в декабре 2020 года (47 млрд руб. при спросе в 113 млрд руб.), в прошлом году в рамках таких аукционов в среднем Минфин занимал 11 млрд руб. Высокий интерес к таким бумагам свидетельствует о возросших инфляционных ожиданиях. В среду Минэкономики сообщило, что недельная инфляция к концу октября ускорилась, а с начала года достигла 10,6%. «При удержании таких бумаг до погашения инвестор гарантированно получает доходность выше инфляции на 3–4 п. п.»,— отмечает господин Монастыршин.

В итоге министерство досрочно выполнило план по заимствованию на четвертый квартал (150 млрд руб.), за два аукционных дня разместив облигации почти на 228 млрд руб. «Минфин может продолжить заимствования для пополнения резерва ликвидности на погашение старых бумаг»,— считает Дмитрий Монастыршин. В частности, в ноябре—декабре предстоит погашение двух выпусков: на 212,4 млрд руб. и на 350 млрд руб.

Виталий Гайдаев