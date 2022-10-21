Облигационная рознь

Заемное финансирование для российских компаний дорожает — риск-премии по их долговым бумагам после 21 сентября выросли до уровня апреля, при этом наибольший рост отмечался по бумагам с более низким рейтингом, фиксируют в агентстве АКРА. По сравнению с весенним спадом в этот раз в агентстве ждут менее глубокой и продолжительной просадки рынка, отмечая однако, что для восстановления на нем объемов размещений и активности потребуется снятие геополитических рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Объявление в конце сентября частичной мобилизации вызвало резкий рост доходностей по облигациям российских эмитентов: значения индексов высокодоходных облигаций и широкого рынка облигаций вернулись к уровням апреля, увеличившись более чем в два раза, говорится в исследовании рейтингового агентства АКРА, хотя в середине сентября эти показатели опускались с мартовских пиков в 2500 и 1300 базисных пунктов (25 и 13 процентных соответственно) — до 700 и 460 базисных пунктов (б. п.). Максимальные значения риск-премий по облигациям пришлись на конец марта и начало апреля 2022-го, когда ключевая ставка находилась на исторических максимумах.

Рост доходностей по облигациям при этом не является равномерным и зависит от рейтинга эмитента: средний рост риск-премии за каждую ступень кредитного рейтинга увеличился на 37% (с 62 до 85 б. п.). Так, после 21 сентября 2022 года значения спредов к гособлигациям по корпоративным бумагам в высшей рейтинговой категории «AAA–AA» в среднем увеличились на 46,8 б. п. (плюс 44%) по сравнению со значениями риск-премий в начале сентября. На эту категорию приходится около трети выпусков, здесь же сосредоточены компании с госучастием, риски по которым снижены из-за возможности получения господдержки. В результате спреды по большинству бумаг этой категории не превысили 300 б. п., а по бумагам со сроком погашения от пяти лет даже сократились в среднем на 17 б. п.

В категории «А» средний спред после 21 сентября вырос на 105,7 б. п. (плюс 35%), при этом если до 21 сентября спреды в среднем были выше на 180 б. п. чем у категории «ААА–AA», то после 21 сентября — на 217 б. п. В категории «ВВВ» спред увеличился на 170,6 б. п. (плюс 30%), теперь он превышает средний спред эмитентов категории «A» на 325 б. п. (до 21 сентября — в среднем на 260 б. п.). В категории «ВВ–В» средний спред с 21 сентября увеличился на 335,8 б. п. (плюс 46%), риск-премии по таким бумагам на 400–600 б. п. превышают доходности по бумагам с рейтингом «ВВВ» (до 21 сентября разница составляла 170 б. п.).

Более выраженный рост спредов по бумагам с более низким рейтингом может свидетельствовать о повышенных рисках рефинансирования для таких эмитентов на горизонте полугода, а также связан с более высокими рисками дефицита ликвидности для таких эмитентов и их меньшей устойчивостью к шоковым событиям в экономике по сравнению с компаниями из высоких рейтинговых категорий, отмечают в АКРА,— инвесторы ожидают стабилизацию рыночной ситуации в долгосрочной перспективе для эмитентов очень высоких рейтинговых категорий, тогда как по облигациям эмитентов, имеющих более низкие рейтинговые уровни, сужения спредов в долгосрочном периоде не наблюдается.

В целом же в агентстве не ожидают восстановления активности на долговом рынке до момента стабилизации геополитической ситуации — инвесторы будут аккуратнее оценивать риски из-за сложности прогнозирования будущих финансовых результатов компаний. Однако при отсутствии резких изменений макропоказателей просадка рынка сейчас может оказаться не такой глубокой и продолжительной, как в период с февраля по июль 2022 года, полагают в агентстве. Если в марте было размещено всего 11 выпусков против 57 годом ранее, а объем размещений составил 30,2 млрд руб. против 152,7 млрд руб., то к сентябрю показатели практически сравнялись (этому способствовало в том числе снижение ставки ЦБ до уровня декабря прошлого года — 7,5%).

Татьяна Едовина