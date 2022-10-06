Электронике готовят конвейер

В правительстве заявили о планах запустить субсидию для выпуска серийного производства гражданской электроники. Таким образом власти намерены нарастить производство ноутбуков, компьютеров, планшетов. В целом же, объем средств, направляемых на поддержку отрасли, Минпромторг намерен увеличить в 2023 году с 144 млрд руб. до 210 млрд руб. Эксперты и участники рынка считают инициативу уместной: банки не готовы выдавать кредиты под такие проекты из-за высоких рисков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На пленарной сессии форума «Микроэлектроника 2022» 3 октября заместитель главы Минпромторга Василий Шпак анонсировал запуск субсидии на «серийное производство электронной аппаратуры», рассказали “Ъ” два источника, присутствовавшие на встрече. По словам одного из них, такая мера подразумевает поддержку компаний, которые планируют выпускать электронику для потребительского сегмента — планшеты, смартфоны, ноутбуки и персональные компьютеры.

Сейчас компании могут получить субсидии на разработку компонентов или запуск производства, при этом выпуск коммерческих партий продукции — это капиталоемкий процесс, и здесь также необходима господдержка, объясняет топ-менеджер крупного российского производителя электроники. Параметры субсидии, по его словам, пока не ясны, «но совокупный объем господдержки отрасли вырастет с 144 млрд руб. в 2022 году до 210 млрд руб. в 2023 году». Мера находится в разработке и будет запущена после согласования со всеми заинтересованными ведомствами и правительством в установленном порядке, сказали “Ъ” в Минпромторге. В Минцифры не ответили “Ъ”.

С конца 2021 года Минцифры, Минпромторг и участники рынка обсуждают новые механизмы поддержки разработки, производства вычислительной техники и потребительской электроники. Среди них, например, механизм сквозных проектов, согласно концепции которого крупные потребители электроники, (например, банки) обеспечат производителей гарантированным спросом на еще не произведенное оборудование: серверы, программно-аппаратные комплексы, системы хранения данных и т. д. Но механизм сквозных проектов все еще не запущен (см. “Ъ” от 4 февраля).

Другой мерой поддержки отрасли стал механизм льготного кредитования производителей электроники, установленный 407-м постановлением правительства. Согласно нему, компании могут получить кредит по льготной ставке. По словам собеседника “Ъ” в правительстве, сумма кредита должна составлять от 3 до 100 млрд руб., а на текущий момент заключены соглашения с рядом крупных российских банков о выдаче 100 млрд руб. по этой программе до конца 2022 года, в 2023 году Минцифры рассчитывает увеличить объем выданных займов до 170 млрд руб. Источники “Ъ” на IT-рынке говорят, что господдержку по 407-му постановлению запрашивали в том числе Yadro и «Аквариус».

В России хорошо зарекомендовали себя субсидии Минпромторга и Минсельхоза, позволяющие банкам и лизинговым компаниям предоставлять льготные кредиты заемщикам приоритетных отраслей, компенсировать часть капитальных затрат, а также финансировать НИОКР, отметили в «Аквариусе»: «Подобную практику надо в полном объеме распространить на микроэлектронику».

Текущие механизмы поддержки позволяют получить субсидию на выпуск опытной, а не коммерческой серии электроники, объясняет директор компании «Промобит» (в 2022 году разработала ноутбук Bitblaze) Максим Копосов: «При этом получить даже нельготный кредит на выпуск коммерческих партий электроники сейчас фактически невозможно». Банки не готовы участвовать в таких проектах в первую очередь из-за того, что спрос не гарантирован, говорит он.

Механизм субсидии на серийное производство электроники по замыслу Минпромторга должен помочь российским производителям потребительской электроники попасть на полки торговых сетей, чтобы составить конкуренцию зарубежной технике, говорит собеседник “Ъ”, близкий к министерству: «Субсидия поможет снизить себестоимость техники, а также как можно быстрее занять сегменты рынка, которые из-за ухода зарубежных компаний могут оказаться не занятыми». Он добавляет, что, скорее всего, ключевым условием получения субсидии станет локализация производства электроники в России.

Никита Королев