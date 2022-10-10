Процессоры сложат в «Аквариус»

На фоне усиливающихся технологических санкций, которые осложняют производство отечественной микроэлектроники, российские компании переключаются на разработку процессоров на открытой архитектуре RISC-V. Производитель вычислительной техники «Аквариус» планирует начать выпуск микроэлектроники на этой архитектуре и рассчитывает получить на проект субсидию Минпромторга. Интерес к разработкам на RISC-V проявляют также F+ tech (входит в «Марвел-Дистрибуцию») и подконтрольный «Ростелекому» разработчик операционной системы «Аврора» — «Открытая мобильная платформа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Крупный российский производитель вычислительной техники «Аквариус» планирует начать разработку микроэлектроники на открытой архитектуре RISC-V, говорит собеседник “Ъ” на профильном рынке и подтверждает топ-менеджер крупного российского производителя электроники. По словам одного из источников, «Аквариус» еще в 2021 году проводил переговоры с российскими поставщиками IP-блоков для RISC-V и набирал команду разработчиков. Потенциально, уточняет источник, выпускать процессоры «Аквариус» сможет на «Микроне». Компания также рассчитывает подать заявку на субсидию Минпромторга под этот проект, говорят источники. В министерстве на вопрос “Ъ” о получении заявки не ответили.

RISC-V — это открытая процессорная архитектура, проект создан Калифорнийским университетом Беркли. Особенность технологии в том, что она свободно и бесплатно может использоваться в том числе для коммерческой реализации. Пока RISC-V применяется в основном для вспомогательных решений с низкой производительностью, но предполагается, что такие процессоры смогут конкурировать с чипами на популярных архитектурах x86 и ARM.

Прямо сейчас в работе два проекта, они связаны с разработкой сервисных микросхем, в которых действительно может быть использована архитектура RSIC-V, подтвердили “Ъ” в «Аквариусе»: «Что касается «Микрона», то, как только завод будет готов взаимодействовать по выпуску продукции на технологии 90 нм, мы это учтем в наших планах и будем с ними сотрудничать». На «Микроне» отказались от комментариев.

Архитектурой RISC-V уже интересуются и другие российские компании. О планах разрабатывать процессоры на RISC-V заявляла Yadro (входит в «ИКС Холдинг»): еще в 2019 году компания приобрела 51% разработчика процессоров Syntacore (см. “Ъ” от 5 ноября 2019 года). По аналогичному пути пошли и другие чипмейкеры: в сентябре 2021 года «Инвестиционная компания Вартон» (контролирует «Байкал Электроникс») приобрела 34% в российском разработчике IP-блоков для RISC-V процессоров CloudBear, следует из «СПАРК-Интерфакс». Сделка укладывается в продуктовую стратегию компании, которая намерена в 2024 году выпустить ИИ-ускорители на этой архитектуре (см. “Ъ” от 6 сентября 2021 года). Разработкой и выпуском микроконтроллеров на RISC-V уже занимается производитель электроники «Миландр».

Источники “Ъ” на российском рынке электроники говорят, что из-за технологических санкций интерес к открытой архитектуре вырос у многих российских разработчиков микроэлектроники. 22 сентября была учреждена ассоциация «Альянс Риск 5» (ее возглавила президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова), перспективы RISC-V сейчас также изучает F+ tech (структура «Марвел Дистрибуции», производит смартфоны). «Марвел-Дистрибуция» не ответила “Ъ”.

К тому же, говорят собеседники, в адаптации софта под процессоры этой архитектуры заинтересована «Открытая мобильная платформа» (ОМП, разработчик операционной системы «Аврора», контролируется «Ростелекомом»). Гендиректор ОМП Павел Эйгес сказал “Ъ”, что компания «с большим интересом смотрит на намерения ряда компаний разрабатывать процессоры на архитектуре RISC-V и готова участвовать в таких проектах».

Собеседник “Ъ” на российском рынке электроники говорит, что в текущих условиях, при которых международная кооперация с зарубежными компаниями (ARM, Imagination Tech и т. д.) невозможна, RISC-V стала наиболее перспективной архитектурой для отечественных чипмейкеров. Дело в том, что разработки на RISC-V, как на открытой архитектуре, не требуют получения каких-либо разрешений на разработку и выпуск электроники с данной архитектурой, отмечает он: «Любая компания может скачать доступную на сайте riscv.org спецификацию на систему команд и разработать с ней свой собственный процессор, либо воспользоваться опубликованными в открытом доступе уже готовыми реализациями RISC-V, например, от Alibaba».

Никита Королев