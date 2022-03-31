Планшетам указали на Тверь

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Группа «Аквариус» запускает второй завод для монтажа печатных плат, сборки планшетов и другого вычислительного оборудования. Предприятие должно выпускать до 1,5 млн устройств в год при инвестициях в 5 млрд руб. Вложения могут окупиться за пять лет при росте спроса на российское оборудование, но у проекта очень высокие риски из-за ограничений поставок комплектующих, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Представитель ГК «Аквариус» рассказал “Ъ”, что она планирует вложить до 5 млрд руб. в новый завод в Твери: группа купила у «РВМ Капитал» производственно-логистический комплекс площадью 27 тыс. кв. м. На его базе «в ближайшие месяцы» планируется развернуть участки конвейерной сборки и роботизированные линии производства оборудования, а также монтажа печатных плат, уточнили в группе. Мощность предприятия составит 1,5 млн устройств в год.

На новом заводе «Аквариус» готовится собирать серверы, системы хранения данных (СХД), персональные компьютеры, ноутбуки, планшеты, моноблоки, карманные персональные компьютеры (КПК), принтеры и многофункциональные устройства (МФУ). Первый завод компания открыла в 1990 году в Шуе (Ивановская обл.). Его производственная площадь превышает 10 тыс. кв. м.

Технологические санкции США и ЕС, введенные из-за конфликта на Украине, ограничили поставки в Россию широкого перечня высокотехнологичных продуктов, в том числе полупроводников (см. “Ъ” от 25 февраля). В результате на рынке начался дефицит комплектующих для сборки вычислительной техники. Однако в «Аквариусе» утверждают, что располагают большими складскими запасами необходимых компонентов и оборудования. К тому же, утверждают в группе, «в мире есть достаточно нейтральных стран, которые готовы сотрудничать с Россией».

«Аквариус» — один из крупных российских производителей вычислительного оборудования. В 2021 году вокруг Национальной компьютерной корпорации (НКК), основным активом которой было ООО «Группа "Аквариус"», развернулся корпоративный конфликт. В декабре 2021 года владельцы объявили об окончании конфликта и разделе НКК (см. “Ъ” от 22 декабря). Экс-акционеры компании Алексей и Александр Калинины стали владельцами ГК «Аквариус», а их бывшие партнеры Евгений Лачков и Леонид Гольденберг оставили за собой остальные активы НКК, в том числе многопрофильный IT-холдинг АО «Группа "Систематика"».

Сейчас «Аквариус» принадлежит ООО «Смарт Технолоджис» (согласно «СПАРК-Интерфакс», выручка компании по итогам 2020 года превышает 9,1 млрд руб. при чистой прибыли более 900 млн руб.). По оценке Cnews Analytics, по итогам 2020 года «Аквариус» занял третье место в рейтинге крупнейших поставщиков для госсектора, получив 12 млрд руб. выручки от таких проектов.

Вложение в производственные активы — хорошая инвестиция в долгосрочной перспективе, поскольку Россия в любом случае должна обеспечивать себя высокотехнологическими решениями, считает собеседник “Ъ” на рынке IT-дистрибуции. Но сейчас, отмечает он, предложение производственных мощностей превышает спрос. Во-первых, из-за ограниченного количества доступных материалов и комплектующих загружать заводы почти нечем, во-вторых, актуальность российского происхождения заметно снизилась: «Заказчики стремятся купить любое оборудование, которое есть в наличии».

По мнению собеседника “Ъ” в правительстве, проект выглядит рискованно, поскольку сейчас у отрасли нет понимания, как организовать поставки даже расходных материалов для производства: «Основная проблема — это отсутствие процессоров, жестких дисков, памяти, а также химических материалов для печатных плат». Но отказ от проекта сегодня привел бы к неминуемым убыткам, и, «похоже, "Аквариус" решил рискнуть в надежде, что в ближайшие полгода ситуация наладится», полагает источник “Ъ”. Директор ассоциации разработчиков и производителей «Консорциум "Базис"» Арсений Брыкин считает, что если «Аквариус» закупил достаточный объем оборудования и выстроил логистику по комплектующим для организации сборки, то у них есть шанс оперативно запустить производство, а срок окупаемости составит от четырех до пяти лет.

Никита Королев, Татьяна Исакова