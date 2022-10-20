Импорт догоняет экспорт

Данные стран—основных торговых партнеров России за август (до февраля это более 80% внешней торговли страны), по оценкам аналитиков Telegram-канала «Твердые цифры», свидетельствуют о том, что динамика экспорта в сравнении с июлем почти не изменилась (рост на 15% год к году), а основные направления вывоза товаров остались прежними. Это Индия (семикратный рост торговли с РФ в годовом выражении), Малайзия (рост втрое) и Турция (вдвое). Импорт в РФ в августе продолжил восстанавливаться, сократившись на 9% в годовом выражении против снижения на 17% месяцем ранее. Вырос ввоз из Турции (вдвое), Казахстана (на 55%), Китая (на 27%). Инвестиционный импорт при этом восстанавливается еще быстрее — годовые темпы его снижения сократились до 26% против 44% в августе.

Ранее ЦБ фиксировал заметное сжатие профицита текущего счета платежного баланса в третьем квартале (см. “Ъ” от 12 октября). Из этих данных следует, что импорт товаров в июле—сентябре сохранялся на уровне порядка $22 млрд в месяц, а экспорт к концу квартала ослабел и, вероятно, оказался ниже уровней 2021 года, заключат авторы «Твердых цифр».

Аналитики Райффайзенбанка отмечают, что если во втором квартале понижательная динамика экспорта была больше связана с ненефтегазовым сектором (на фоне усложнения логистики в условиях санкций), то в третьем «просадка» пришлась на нефтегазовый сегмент. Так, рублевые поступления в бюджет от экспортных пошлин на топливо в третьем квартале сократились на 40% квартал к кварталу (этот показатель сейчас является лучшей прокси-оценкой номинальных объемов экспорта), несмотря на относительное ослабление курса. Величина же импорта с исключением сезонности осталась близка к уровням второго квартала — $85 млрд. «Падение импорта в номинальном выражении носит более умеренный характер, чем можно было ожидать в начале кризиса, оно отстает на 10–15% от среднего уровня за 2021 год»,— заключают в Райффайзенбанке.

Далее экспортные цены на энергоносители будут снижаться (дисконты, вероятно, расширятся с приближением нефтяного эмбарго), а цены импорта — оставаться на высоких уровнях, следовательно, условия торговли будут ухудшаться, а реальный эффективный курс рубля (его покупательная способность) — слабеть, заключают авторы «Твердых цифр».

Артем Чугунов