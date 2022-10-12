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Коммерсантъ FM
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Рост чистого экспорта уменьшает глубину спада экономики

Мониторинг платежного баланса

Предварительная оценка профицита текущего счета платежного баланса РФ в январе—сентябре 2022 года — $198,4 млрд (в 2,6 раза больше, чем год назад), торгового счета — $238 млрд (в 2,2 раза больше), сообщил ЦБ. Такой рост поступлений от чистого экспорта — основная причина улучшения среднесрочных прогнозов по глубине спада экономики. Консенсус-прогноз, подготовленный аналитиками FocusEconomics по данным на 27 сентября — 2 октября, фиксирует: 90 дней назад эксперты ожидали профицита платежного баланса в 2022 году в размере 9,5% ВВП, теперь — 10,6% ВВП.

Экспортные доходы растут благодаря благоприятной ценовой конъюнктуре для основных вывозимых товаров и снижению стоимостных объемов импорта, поясняют в ЦБ. Впрочем, как писал “Ъ”, внутри третьего квартала по этой части произошли изменения: экспорт стал расти медленнее, а импорт — быстро восстанавливаться (см. “Ъ” от 16 и 19 сентября). Эти перемены отражает и динамика курса рубля (см. «Сегодняшнее число»). Сальдо текущего счета в третьем квартале оказалось на треть ниже показателей второго квартала. «Торговый профицит быстро сжимается, но пока остается высоким (счет текущих операций — около $15 млрд в сентябре). В ближайшие полгода ключевым фактором во внешней торговле (и для рубля) будет эффективность эмбарго ЕС на экспорт нефти (вводится с 5 декабря) и нефтепродуктов (с 5 февраля)»,— заключают авторы Telegram-канала MMI.

На этом фоне совокупный дефицит первичных и вторичных доходов в текущем счете платежного баланса также вырос, в том числе — за счет снижения полученных инвестдоходов и трансфертов, что также внесло вклад в сокращение профицита текущего счета. Резиденты снизили объем обязательств перед нерезидентами на $2,7 млрд (на $53,3 млрд — во втором квартале). Рост их зарубежных активов оценивается в $46,9 млрд, что в 1,8 раза больше, чем во втором квартале (на $25,7 млрд). «Чистое кредитование остального мира осуществлено как в форме сокращения внешней задолженности по финансовым инструментам, так и увеличения суммы прочих иностранных активов»,— отмечают в ЦБ. Вчера зампред Банка России Алексей Заботкин сообщил, что регулятор продолжит снимать ограничения на движение капитала, заметив, что их можно будет задействовать вновь при реализации рисков для финстабильности.

Артем Чугунов

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