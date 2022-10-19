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Коммерсантъ FM
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«Сохнут» наложился на дроны

Дело еврейского агентства отложено до 20 декабря

Басманный суд Москвы в очередной раз отложил рассмотрение иска Минюста РФ к еврейскому агентству «Сохнут», чтобы дать время ответчику разобраться с претензиями федерального ведомства. Судебный процесс пришелся на весьма напряженное время в отношениях между Россией и Израилем, где ставки — безопасность обеих стран.

Суд прислушался к ходатайству «Сохнута» о переносе слушаний по делу. На фото: исполнительный директор АНО «Сохнут» Елена Катрич (справа) с адвокатами

Суд прислушался к ходатайству «Сохнута» о переносе слушаний по делу. На фото: исполнительный директор АНО «Сохнут» Елена Катрич (справа) с адвокатами

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Суд прислушался к ходатайству «Сохнута» о переносе слушаний по делу. На фото: исполнительный директор АНО «Сохнут» Елена Катрич (справа) с адвокатами

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Удовлетворить ходатайство представителя "Сохнута", отложить заседание на 20 декабря»,— постановила в среду судья Ольга Липкина. Суд согласился с просьбой еврейского агентства дождаться вступления в силу всех исправлений, которые они сделали в своих документах в ответ на претензии Минюста.

Иск Минюста РФ поступил в Басманный суд еще в июле.

Претензии ведомства в основном касаются неправильно собранных персональных данных россиян и методов их хранения, а также соблюдения ряда других формальностей.

В частности, «РИА Новости» упоминает, что в Единый государственный реестр недвижимости не включена информация о сокращенном названии организации на английском языке, там также допущена помарка в указании юридического адреса. Кроме того, вопреки закону о некоммерческих организациях в уставе «Сохнута» не определен высший орган управления, плюс не был зарегистрирован новый устав организации. В середине сентября «Сохнут» отправил подтверждение регистрации своего нового, исправленного устава в соответствии с требованиями Минюста, однако тогда агентству отказали во внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц. Во время состоявшегося в сентябре заседания суда стало также известно, что «Сохнут» перезаключил договоры на сертифицирование и аудит своих информационных систем, к которым были претензии у российской стороны. Чтобы завершить эту процедуру и подтвердить устранение нарушений, требуется время.

Новости о возможной ликвидации «Сохнута» вызвали в свое время бурную реакцию в Израиле. Премьер-министр страны Яир Лапид заявил, что это повлияет на двусторонние отношения. Израильские СМИ писали о политической подоплеке дела, ссылаясь на резкие высказывания господина Лапида относительно российских действий на Украине. При этом в Москве не уставали подчеркивать, что претензии к «Сохнуту» носят сугубо юридический характер. Но даже если первоначально так и было, информационный шум поднял дело на новый уровень. Накал страстей стих лишь после состоявшегося 9 августа телефонного разговора президентов РФ и Израиля Владимира Путина и Ицхака Герцога.

Создается впечатление, что происходящее невыгодно обеим сторонам.

В Израиле многократно заявляли, что безопасность страны во многом обеспечивается поддержанием диалога с Москвой, учитывая российское присутствие в Сирии и контакты РФ с Ираном. В последнее время стало ясно, что и России не с руки ссориться с Израилем, учитывая, в частности, активные попытки Украины получить израильское вооружение.

Напомним, что на этой неделе Киев официально отправил запрос в Израиль с просьбой о военной помощи. Текст письма посольства Украины, направленного в МИД Израиля, оказался в распоряжении израильского сайта Walla. В документе говорится, что «в последние недели Россия перешла на новые методы вооруженной агрессии против Украины», атаки по украинским городам и объектам инфраструктуры «осуществляются с использованием беспилотников иранского производства Shahed-136 и Mohajer-6». Упоминается также, что «существует высокая вероятность» поставок в РФ иранских ракет Fateh-110 и Zolfaghar. На этом основании, как отмечалось в письме, Украина делает официальное предложение Израилю инициировать создание «взаимной обороны». Киев высказал заинтересованность в получении от Израиля в кратчайшие сроки систем ПВО. Среди них Iron Beam, Barak-8, Patriot, Iron Dome, David’s Sling, Arrow Interceptor. Военные эксперты отмечают, что запрошенное вооружение представляет практически полный набор имеющихся у Израиля средств противовоздушной и противоракетной обороны.

Если подтвердятся поставки иранских беспилотников России, ЕС примет меры

Разговор премьер-министра Израиля и одновременно министра иностранных дел Яира Лапида с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой намечен на четверг. Но накануне министр обороны Израиля Бени Ганц практически уже дал официальный ответ Киеву. Причем сделал это не конфиденциально, а публично, выступая перед группой послов стран Европейского союза, что также весьма показательно. Отметив, что «Израиль поддерживает Украину, НАТО и Запад», он подчеркнул: «Израиль не будет поставлять системы вооружения Украине из-за множества оперативных соображений. Мы продолжим поддерживать Украину в пределах наших возможностей, как делали это в прошлом (оказывая гуманитарную помощь и направляя бронежилеты и каски.— “Ъ”)». Господин Ганц также сообщил, что Израиль может помочь украинцам «в разработке гражданской системы раннего предупреждения». Сразу после этого израильские журналисты процитировали слова украинского источника: «Мы просили об этой системе еще до войны, уже десять месяцев назад. Сейчас это не то, что нам реально поможет».

Впрочем, Киев разочаровался в израильском министре еще до его последних высказываний. Известно, что глава Минобороны Израиля еще в августе отменил телефонный разговор со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. «Они не предоставили объяснений отмены. В дальнейшем я не думаю, что наш министр обороны будет контактировать с Ганцем»,— сказал во вторник в интервью газете «Маарив» посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. В то же время советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил в среду, что переговоры с Израилем «лучше проводить тихо, незаметно, за кофе в европейских столицах, не привлекая внимание». Он признал, что у Израиля непростое положение, и ему надо в первую очередь думать о своей безопасности и в этом контексте израильтяне больше заинтересованы в развитии отношений с РФ, чем с Украиной.

В самом Израиле существуют разные взгляды относительно поставок вооружения Украине, в том числе и среди политической элиты.

При этом позиция лидера оппозиции Биньямина Нетаньяху, который пытается сделать все возможное, чтобы вернуться на пост премьер-министра в ходе предстоящих 1 ноября парламентских выборов, идентична высказываниям Бени Ганца. В интервью американскому телеканалу MSNBC он подчеркнул, что считает нынешнюю политику Израиля в отношении украинского кризиса «благоразумной». Он также не исключил, что переданное Украине оружие может оказаться в руках Ирана и будет использовано против Израиля. В то же время есть и те, кто считает, что Украине надо помогать, особенно после вступления в игру Ирана (см. “Ъ” от 19 октября).

Разделилось и общественное мнение. Согласно опросу, проведенному израильской телекомпанией Kan, только 21% респондентов поддерживают отправку Украине оборонительных вооружений, 41% против. 38% ответили «не знаю». Среди русскоязычной общины (включая выходцев из РФ и Украины) немного другой расклад. 68% читателей израильского сайта на русском языке Newsru.co.il заявили, что поддерживают Украину в военном конфликте, 12% поддерживают Россию. 19% не занимают никакую из сторон. При этом 53% участников опроса согласны с тем, что Израилю следует начать оказывать военную помощь Украине, а 39% выступили против. Эти настроения придется учитывать израильским политикам в преддверии парламентских выборов.

Марианна Беленькая

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