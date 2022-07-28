По ком «Сохнут» колокол

Басманный суд Москвы начал рассмотрение дела о претензиях Минюста РФ к представительству Еврейского агентства «Сохнут» в России. Одновременно с этим в Москву прибыла межведомственная делегация из Израиля, чтобы попробовать решить проблему по правительственным каналам. По информации израильских СМИ, если компромисс не будет найден, одна из старейших еврейских организаций может прекратить свою деятельность на российской территории, что неминуемо отразится на отношениях между РФ и Израилем. Пока, впрочем, в столицах двух стран пытаются снизить накал страстей, спровоцированный новостями о возможном закрытии представительства агентства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер Израиля Яир Лапид пообещал продолжать «действовать через дипломатические каналы» ради сохранения представительства агентства «Сохнут» в России

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Премьер Израиля Яир Лапид пообещал продолжать «действовать через дипломатические каналы» ради сохранения представительства агентства «Сохнут» в России

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Беседа о «Сохнуте»

Утром в четверг в Басманном районном суде прошла беседа по иску Главного управления Минюста РФ по Москве о ликвидации Еврейского агентства «Сохнут». На этой стадии обычно решаются формальные вопросы, однако стороны также могут найти возможность урегулировать спор до фактического судебного разбирательства. Судя по тому, что на сайте суда появилась информация о назначении следующего заседания по делу на 19 августа, это оказался не тот случай.

Судья Ольга Липкина общалась с представителями сторон около часа. У кабинета 37 в это время дежурили несколько десятков журналистов. После беседы делегация «Сохнута» быстро покинула здание, не ответив на вопросы журналистов. Представители Минюста задержались в кабинете судьи Липкиной чуть дольше. А после также быстро удалились. В адвокатском бюро «Гришаев, Маляренко и партнеры», представляющем интересы «Сохнута», также отказали “Ъ” в просьбе прокомментировать дело.

Напомним, что иск о ликвидации АНО «Сохнут» (юридическое лицо, отвечающее за работу Еврейского агентства в России) был зарегистрирован судом в середине июля. Там пояснили, что претензии Минюста РФ связаны с нарушением организацией российского законодательства при осуществлении своей деятельности. Согласно заявлению Минюста, документарная проверка АНО проходила с 30 мая по 27 июня на основании федерального закона «О некоммерческих организациях». По ее результатам в «Сохнут» был отправлен соответствующий акт. Согласно информации израильских СМИ, опубликованной еще до официального сообщения Минюста, агентству предлагалось письменно ответить на высказанные российским ведомством претензии, что «Сохнут» и намеревался сделать, решая вопросы в контакте с российскими властями.

По данным “Ъ”, основные претензии к АНО «Сохнут» касаются проблемы неправильно собранных персональных данных россиян и методов их хранения. В случае невыполнений требований российского законодательства организации может грозить ликвидация.

Еврейское агентство для Израиля «Сохнут» было основано в 1929 году как часть Всемирной сионистской организации. Его основной задачей было содействие иммиграции евреев, разбросанных по разным странам, в Палестину, а после создания еврейского государства — в Израиль, а также связь с еврейскими диаспорами. На территории СССР «Сохнут» начал работать в 1989 году, за два года до официального открытия посольства Израиля в Москве. Сейчас в ведении агентства находится ряд просветительских программ, в том числе организация детских лагерей и воскресных школ, а также курирование программ по репатриации молодежи.

«Сохнут» не впервые сталкивается с угрозой закрытия на территории РФ. Израильский сайт «Детали» вспоминает, что 2 апреля 1996 года Минюст РФ отменил регистрацию Еврейского агентства в России как незаконную. Журналисты подчеркивают, что именно в тот год Москва начала борьбу за возвращение Сергиевского подворья и здания Русской духовной миссии в Иерусалиме. А сейчас идет борьба за Александровское подворье. Бывший сотрудник «Сохнута» Семен Довжик отмечает, что кризис 1996 года был разрешен через контакты с США. Тогда же, по словам господина Довжика, Минюст РФ и предложил форму существования для Еврейского агентства, которая действует в России и по сей день,— статус автономной НКО.

Дело «Сохнута» получило громкий резонанс в Израиле и практически сразу было поднято на уровень премьер-министра страны Яира Лапида. «Закрытие офисов агентства станет серьезным событием, которое повлияет на отношения»,— процитировала слова главы правительства его канцелярия в конце прошлой недели. В то же время господин Лапид отметил, что Израиль продолжит «действовать через дипломатические каналы, чтобы важная деятельность Еврейского агентства не прекратилась». По итогам прошедшего в воскресенье совещания правительства Израиля было решено отправить в Москву делегацию для переговоров.

Оформление дипломатических виз заняло несколько дней, в итоге израильтяне прилетели в российскую столицу лишь в среду вечером, буквально накануне беседы в Басманном суде. По информации израильской газеты Jerusalem Post, которая первая сообщила о возможном закрытии «Сохнута» в России, делегацию возглавляет заместитель советника по правовым вопросам МИДа Тамар Каплан. Вместе с ней приехали специалисты министерств иностранных дел, юстиции, иммиграции и абсорбции, а также представители Управления по защите конфиденциальности и, собственно, самого «Сохнута».

Израильские издания сообщают, что у делегации планировались встречи в Минюсте и МИД РФ

На протяжении последних недель в израильских СМИ активно поднималась тема резко ухудшившихся отношений с Россией на фоне боевых действий на Украине и высказываний Яира Лапида о «военных преступлениях» Москвы. Как предположил накануне новостной сайт Ynet со ссылкой на официальные источники в Израиле, дело «Сохнута» не будет закончено до тех пор, пока не будет вмешательства на политическом уровне. По словам источников издания, «то, что мотивирует Россию действовать против присутствия агентства,— это ее гнев на Израиль». В Израиле обсуждалась возможность принятия ответных мер в случае закрытия «Сохнута». Среди вариантов, по данным СМИ,— остановка работы Российского культурного центра в Тель-Авиве. Однако пока конфликт попробуют урегулировать путем переговоров.

«В разгаре опасного кризиса»

Ситуация с «Сохнутом» наложилась на предвыборную борьбу в Израиле. В ноябре там предстоят уже пятые за 3,5 года выборы в Кнессет. Экс-премьер и лидер правой партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху, до 2021 года без перерыва управлявший страной на протяжении 12 лет, намерен сделать все возможное, чтобы вернуться во власть. Одним из его козырей всегда были особые отношения с мировыми лидерами. Портреты господина Нетаньяху с президентом РФ Владимиром Путиным и предыдущим американским лидером Дональдом Трампом украшали израильские города во время одной из последних предвыборных кампаний. «Мы находимся в разгаре опасного кризиса в отношениях между Россией и Израилем. Мы можем и должны выйти из этого кризиса. В течение долгих лет мы выстраивали продуманные, сбалансированные и ответственные отношения с Россией. В последнее время я обеспокоен тем, что то, что мы строили годами, рушится на наших глазах за считаные недели» — так господин Нетаньяху прокомментировал дело «Сохнута». По его словам, отношения между странами ухудшились из-за «сочетания дилетантизма, безответственности и высокомерия» политической элиты.

Экс-премьер предостерег, что если кризис не будет разрешен немедленно, то это может привести к серьезному ущербу для безопасности Израиля.

Имелось в виду, что отношения с Россией всегда были важны для израильтян в контексте роли Москвы на Ближнем Востоке и ее связей с Дамаском и Тегераном.

Слова Биньямина Нетаньяху вызвали неоднозначную реакцию в Израиле, прежде всего среди русскоязычной общины, которая весьма болезненно воспринимает боевые действия на Украине. А министр обороны Бени Ганц подчеркнул в своем Twitter, что «израильское правительство ведет себя ответственно и решительно, защищая интересы Государства Израиль и еврейского народа».

Со своей стороны, в Москве подчеркивают, что проблема «Сохнута» — сугубо юридическая.

«К этой ситуации нужно относиться очень аккуратно. Действительно, есть вопросы с точки зрения соблюдения российского законодательства к “Сохнуту”, и не нужно политизировать эту ситуацию и проецировать ее на весь комплекс российско-израильских отношений»,— заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На днях стало известно, что президент Путин поздравлял Яира Лапида со вступлением на премьерский пост в начале июля. Ранее об этом не сообщала ни одна из сторон. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев Live» напомнила об «абсолютно неконструктивной и, самое главное, необъективной риторике» со стороны Израиля в отношении действий России на Украине. Однако и она свела проблему с «Сохнутом» к правовой плоскости.

«Взаимные заверения, опубликованные в последние несколько дней,— это важный шаг в уменьшении высоты пламени. Как и отправка израильской делегации, несмотря на скептицизм относительно ее способности повлиять на российское решение»,— считает бывший глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шаббат (ныне — научный сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета). Его комментарий был опубликован на ресурсах института. Господин Бен-Шаббат считает, что самое главное — обеспечить наличие доступного механизма связи на уровне глав государств и их советников. По его словам, дело «Сохнута» — «это еще одна веха в негативной динамике в российско-израильских отношениях, которая происходит одновременно со сближением между Россией и Ираном». «Интересы Израиля на региональной арене и в других областях требуют принятия подхода, снижающего риски прямых трений между ним и Россией, а также сохраняющего Израиль как актив для России»,— подчеркнул он.

Марианна Беленькая, Алексей Свиридов