Шабаш шалом

Правительство Израиля провело в четверг вечером оперативное совещание, посвященное ситуации с возможной ликвидацией представительства агентства «Сохнут» в России. С таким требованием утром того же дня в Басманный суд Москвы обратился Минюст РФ. Речь о старейшей организации, которая с 1989 года оказывает в СССР и России помощь с репатриацией в Израиль. Суть претензий в Минюсте при этом не конкретизируют, а в «Сохнуте» не комментируют. В Израиле заговорили о кризисе двусторонних отношений – часть наблюдателей считает, что спровоцировать его могли заявления премьера Яира Лапида о «военных преступлениях» на Украине. В МИД РФ отвергали политическую подоплеку происходящего. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого “Ъ” попросил уточнить, как Кремль относится к требованиям Минюста о ликвидации «Сохнута», ответил: «Это вопрос соблюдения российских законов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Управление Минюста по Москве обратилось в Басманный суд столицы с ходатайством о ликвидации АНО «Еврейское агентство "Сохнут"». Иск связан с нарушением агентством законодательства РФ «при осуществлении своей деятельности», сообщили «Интерфаксу» в суде, не раскрыв сути претензий. В мае—июне 2022 года Минюст проводил проверку «Сохнута», но о ее результатах и деталях не сообщалось. В Минюсте не ответили на запрос “Ъ” о сути претензий. Предварительные слушания по иску ведомства назначены на 28 июля.

Еврейское агентство для Израиля «Сохнут» основано в 1929 году как часть Всемирной сионистской организации. Основной задачей было содействие иммиграции евреев из разных стран в Палестину, а после создания еврейского государства — в Израиль, а также связь с диаспорами. На территории СССР «Сохнут» начал работать в 1989 году (за два года до открытия посольства Израиля в Москве). Агентство в РФ курирует детские лагеря и воскресные школы, также просветительские программы, в том числе по репатриации молодежи.

О претензиях к «Сохнуту» по итогам проверок Минюста стало известно в начале июля. Стороны не разглашали подробности, но, по данным “Ъ”, претензии касались проблемы неправильно собранных персональных данных россиян и их хранения. Отметим, основная роль в вопросах репатриации из России в Израиль сегодня принадлежит консульству. «Сохнут» же консультирует по вопросам иммиграции, но в основном ответственность агентства сводится к организации бесплатных полетов в Израиль для репатриантов.

По данным израильского сайта Walla, на прошлой неделе посол Израиля в России Александр Бен-Цви встречался с одним из заместителей министра иностранных дел РФ (его имя не указывается) и попросил его рассказать о предыстории расследования Минюста против «Сохнута». Отмечается, что российский дипломат дал понять, что это не политический шаг против Израиля. Представители Израиля не исключали, что подоплекой является недовольство РФ позицией в отношении украинского вопроса. На сайте МИД РФ официального сообщения о визите израильского посла на Смоленскую площадь нет. «РИА Новости» приводило следующую цитату замминистра иностранных дел РФ Михаила Богданова: «Это ("Сохнут".— “Ъ”) организация с большой историей здесь, и думаю, что они сами заинтересованы в продолжении работы. А если заинтересованы, значит, должны удалить все замечания, которые были высказаны в их адрес со стороны проверяющей организации — в соответствии с нашим законодательством». Он также подчеркнул, что, если «Сохнут» будет следовать законам РФ, в будущем «никаких проблем не предвидится».

Между Израилем и Россией есть много нерешенных вопросов — от разногласий по сирийскому, иранскому и палестинскому вопросам до юридического спора о принадлежности Александровского подворья в Иерусалиме (на его передаче РФ Москва настаивала с 2015 года). Но если раньше они решались в рабочем порядке, то после начала боевых действий на Украине ситуация в двусторонних отношениях резко накалилась. Особенно после того, как премьер-министр Яир Лапид (до 1 июля занимал пост главы МИД Израиля) заговорил о «военных преступлениях» РФ на Украине. При этом в Москве стали чаще упоминать о «преступной политике Израиля на палестинских территориях». Подлил масла в огонь и скандал в мае 2022 года после высказанной главой МИД РФ Сергеем Лавровым гипотезы о еврейском происхождении Гитлера. К тому же на этом фоне в Москву прилетела делегация палестинского движения «Хамас», которое в Израиле относят к террористическим. Ситуацию сгладил телефонный разговор Владимира Путина с тогдашним израильским премьером Нафтали Беннетом. По версии Израиля, в ходе беседы господин Путин извинился за высказывание своего министра.

Однако Яира Лапида президент РФ даже не поздравил со вступлением в должность. 12-й израильский телеканал сообщил, что посол РФ в Израиле Анатолий Викторов якобы заявил на закрытых переговорах с израильскими дипломатами, что пребывание Яира Лапида на посту премьер-министра может создать трудности в отношениях между двумя странами. Указывалось, что проблема в позиции господина Лапида по поводу Украины. «Мы надеемся, что Израиль изберет беспристрастный, сбалансированный и взвешенный подход по этой теме» — такие слова посла привел журналист телеканала Ярон Аврахам. В посольстве РФ опровергли эту информацию: «Данное "сообщение" не соответствует действительности. Ни содержащиеся в нем утверждения, ни сам факт события не имели места. Речь идет о грубой фальсификации. Это ложь, провокация и отсутствие профессионализма».

Представитель головного офиса «Сохнута» в Иерусалиме Игаль Пальмор не стал давать оценку действиям Минюста в отношении «Сохнута»: «Как мы сообщали ранее, мы не делаем никаких комментариев в ходе судебного разбирательства».

«В мире почти нет стран, где есть еврейская община, но нет "Сохнута",— напомнил “Ъ” президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер.— Есть только один прецедент, Иран, там еврейская община есть, а "Сохнута" нет. "Сохнут" старше Государства Израиль, это очень уважаемая организация в Израиле. Сегодняшний президент Израиля пересел в это кресло из кресла главы "Сохнута"». Глава РЕК высказал предположение, что ликвидация организации подстегнет алию — отъезд евреев из России: «Если нет "Сохнута", это означает, что надо уезжать, потому что могут произойти еще какие-то осложнения». Господин Каннер называет действия Минюста «проявлением неких антиизраильских сил в российском истеблишменте». «Думаю, ситуация с "Сохнутом" будет каким-то образом урегулирована, как был урегулирован инцидент, связанный с высказыванием Сергея Лаврова про родословную Гитлера»,— тем не менее рассчитывает глава РЕК.

«Декларация Минюста РФ не радует,— заметил в разговоре с “Ъ” главный раввин России Берл Лазар.— Уверен, это недоразумение. Надеюсь, что с Божьей помощью все будет решено положительно». Он добавил, что «евреи в России всегда чувствовали, что могут быть патриотами Израиля и России одновременно».

«Требование закрыть агентство и предстоящий суд — недружественные шаги. Это серьезный удар по еврейской общине в РФ и откровенный вызов существующим между двумя странами договоренностям,— сказала “Ъ” бывший депутат Кнессета, старший научный сотрудник израильского института "Митвим" по изучению внешней политики Ксения Светлова.— Надеюсь, что этот шаг не отразится негативно на возможности российских евреев выехать в Израиль, не хотелось бы вернуться в эпоху "отказников", когда выезд из СССР для евреев был ограничен».

“Ъ” попросил пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова ответить, как в Кремле относятся к требованиям Минюста и нет ли опасений, что закрытие организации серьезно отразится на российско-израильских отношениях. «Это вопрос соблюдения российских законов»,— ответил господин Песков.

Между тем уже вечером ситуация стала предметом оперативного совещания с участием представителей МИДа и Совета национальной безопасности Израиля, которое провел Яир Лапид. «Еврейская община в России имеет глубокие связи с Израилем. Ее важность затрагивается в ходе каждой дипломатической дискуссии с российским руководством. Мы продолжим действовать через дипломатические каналы, чтобы важная деятельность Еврейского агентства не прекратилась»,— привела слова господина Лапида его канцелярия. По итогам совещания, сообщает ТАСС, решено направить в Россию правительственную делегацию, «чтобы обеспечить продолжение деятельности» агентства «Сохнут» на российской территории. В ее состав войдут представители премьерской канцелярии, МИДа, Минюста и Министерства репатриации и интеграции.

Марианна Беленькая, Александр Воронов, Андрей Винокуров, Павел Коробов