«Сохнуту» дали время

Суд по вопросу о ликвидации Еврейского агентства «Сохнут» в России отложен на месяц, при этом судья отказала в назначении примирительной процедуры. Тем не менее в Израиле надеются, что решение будет найдено и организация сможет продолжить работу в РФ. Шанс на позитивный исход дела там увидели после состоявшегося на прошлой неделе телефонного разговора между президентами двух стран Владимиром Путиным и Ицхаком Герцогом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В пятницу Басманный суд города Москвы отложил до 19 сентября рассмотрение дела о ликвидации автономной некоммерческой организации (АНО) «Сохнут», работающей от имени Еврейского агентства в РФ. В то же время суд отказался назначить «двухмесячную примирительную процедуру», о чем ходатайствовал «Сохнут». Перенос на месяц связан со вторым ходатайством агентства, поданным, «чтобы сформировать позицию по новым письменным доказательствам и постараться устранить выявленные нарушения».

«Изучаем новые документы, приобщенные к делу. Рассчитываем на то, что организация продолжит работу в России»,— сказал адвокат «Сохнута» Андрей Гришаев у здания суда.

Еврейское агентство для Израиля («Сохнут») было основано в 1929 году как часть Всемирной сионистской организации. Его задачей было содействие иммиграции евреев, разбросанных по разным странам, в Палестину, а после создания еврейского государства — в Израиль, а также налаживание связей с еврейскими диаспорами. Сейчас вопросы, связанные с репатриацией евреев, по большей части решаются через израильские консульства. «Сохнут» в РФ помогает с организацией бесплатных рейсов, а также курирует ряд просветительских программ. По данным Центрального бюро статистики Израиля, в период с 24 февраля по 31 июля страна приняла 18 891 репатрианта из России. За весь 2021 год из России в Израиль приехали 21 тыс. новых репатриантов.

Напомним, что в начале июля Минюст РФ попросил ликвидировать АНО «Сохнут», ссылаясь на нарушения российского законодательства при работе организации. Претензии касаются неправильно собранных персональных данных россиян и методов их хранения. В случае невыполнения требований российского законодательства организации грозит ликвидация. Новости о претензиях к «Сохнуту» вызвали бурю возмущения в Израиле. Премьер-министр страны Яир Лапид заявил, что закрытие АНО «Сохнут» повлияет на российско-израильские отношения. Израильские СМИ писали о политической подоплеке дела, ссылаясь на резкие высказывания господина Лапида относительно российских действий на Украине. При этом в Москве не уставали подчеркивать, что вопрос с работой «Сохнута» носит сугубо юридический характер.

Одновременно с началом суда в Россию прилетела израильская делегация, в которую вошли специалисты министерств иностранных дел, юстиции, иммиграции и абсорбции, а также представители Управления по защите конфиденциальности и, собственно, самого «Сохнута». В ходе консультаций в Минюсте и МИД РФ делегация пыталась найти способ урегулировать вопрос вне судебных стен.

Однако, как сказал “Ъ” осведомленный источник в Москве, «после шума, поднятого в израильских СМИ, в том числе тиражирования тезиса о закрытии агентства и попыток представить дело "Сохнута" как политическое», в России сочли, что отмена судебного разбирательства невозможна.

Кроме того, здесь не забыли, как израильский суд изменил решение о передаче прав РФ на Александровское подворье, несмотря на политические договоренности между руководством двух стран. «Суд в России так же независим, как и в еврейском государстве»,— отметил источник. В то же время он подчеркнул, что в РФ не собираются запрещать деятельность Израиля по репатриации. «Организацию не признали нежелательной или иноагентом, что говорит о том, что цели полностью прикрыть эту деятельность нет. Просто работа АНО должна отвечать требованиям российского законодательства в сфере обработки персональных данных. Если организация не может их соблюдать, то будет закрыта»,— отметил источник. Впрочем, он напомнил, что у Еврейского агентства в РФ есть еще одно юридическое лицо — АНО «Сохнут Северо-Запад», работающая из Санкт-Петербурга. Кроме того, по словам источника, всегда можно открыть новое юридическое лицо при условии, что оно будет соблюдать требования законодательства.

Накал страстей вокруг дела «Сохнута» стих после состоявшегося 9 августа телефонного разговора президентов РФ и Израиля Владимира Путина и Ицхака Герцога. С инициативой беседы выступил господин Герцог по просьбе израильского премьер-министра Лапида. Очевидно, что на фоне непростой политической ситуации в Израиле — подготовки к пятым за три года парламентским выборам — господин Лапид не захотел сам звонить главе государства, которое он обвинял в военных преступлениях. Ранее контакты с Кремлем поддерживались именно на уровне офиса израильского премьера, так как президент Израиля в основном исполняет представительские функции. Но формальности были соблюдены — разговор состоялся, обе стороны продемонстрировали готовность к диалогу.

В Кремле по итогам разговора заявили, что контакты насчет «Сохнута» «будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран». Там также подтвердили настрой на развитие двустороннего сотрудничества. В свою очередь, пресс-служба президента Израиля назвала состоявшуюся беседу «честной и открытой». Как отмечает израильский сайт Walla, по итогам разговора в Израиле убедились, что судебный иск не был попыткой надавить на Израиль из-за его позиции в отношении Украины или любого другого политического вопроса. По информации сайта, «высокопоставленные израильские официальные лица заявили, что отсрочка слушаний или решение судьи направить стороны для поиска компромисса будет означать, что дело находится на пути к разрешению». Пока сработал первый вариант.

Марианна Беленькая, Мария Старикова