Ядерные мучения НАТО

США и их союзники по НАТО в понедельник начали в Северной Европе двухнедельные учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon («Стойкий полдень»). Ежегодные маневры, запланированные задолго до эскалации украинского конфликта, становятся новым витком эскалации между Москвой и Вашингтоном. Накануне старта учений помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан поднял ставки, предупредив, что в случае применения Россией ядерного оружия ответ США не будет зависеть от того, будет ли оно использовано в тактическом или более крупном масштабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Yves Herman, Reuters Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

Фото: Yves Herman, Reuters

Стартовавшие в понедельник маневры НАТО (см. “Ъ” от 15 октября) проходят на территории Северо-Западной Европы с участием военно-воздушных подразделений 14 стран—членов альянса и до 60 самолетов разных типов, включая истребители четвертого и пятого поколений, самолеты наблюдения и заправщики. «В учениях примут участие американские дальние бомбардировщики B-52, которые вылетят с авиабазы Майнот в Северной Дакоте. Учебные полеты пройдут над Бельгией, которая организует учения, а также над Северным морем и Соединенным Королевством»,— заявили в штаб-квартире альянса.

Как сообщили в понедельник бельгийские СМИ, центром учений станет база бельгийских ВВС Кляйне-Брогель в провинции Лимбург. По информации Бельгийской коалиции против ядерного оружия, именно на этой базе находятся ядерные боеголовки США. В связи с этим накануне старта маневров организация предприняла последнюю попытку добиться их отмены, учитывая беспрецедентную эскалацию в отношениях НАТО с Москвой. «В период высокой напряженности в ядерной сфере с Россией проводить такие учения безответственно»,— предупредила организация, предположив, что такие маневры делают Бельгию потенциальной мишенью в случае ядерного конфликта, особенно учитывая то, что в Брюсселе расположены штаб-квартира НАТО и руководящие органы ЕС.

Ответ антиядерным активистам пришел из того же Брюсселя.

«Сейчас самое время проявить твердость и четко обозначить, что НАТО существует для защиты всех союзников. Думаю, что, если бы мы вдруг отменили регулярные и давно запланированные учения, это было бы очень неправильным сигналом. Категорически неправильным сигналом»,— заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Он вновь повторил фигурирующий в многочисленных официальных заявлениях западных союзников тезис о том, что в случае со «Стойким полднем» речь идет о рутинных учениях, которые проводятся ежегодно в тысячах километров от российской территории. Генсек НАТО также призвал никак не связывать «Стойкий полдень» с кризисом вокруг Украины и активно обсуждаемой возможностью его перерастания в ядерный конфликт между западными союзниками и Россией.

Схожая реакция пришла и из Вашингтона. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби обратил внимание на то, что задействованные в маневрах истребители НАТО и бомбардировщики В-52 не будут использовать «реальные боеприпасы». При этом он тут же перевел мяч на половину Москвы, обратив внимание на то, что уже в ближайшие дни Россия планирует провести учения собственных ядерных сил.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Никаких официальных заявлений российской стороны, подтверждающих намерение провести новые маневры с участием ядерных сил, впрочем, пока сделано не было. Предыдущие стратегические учения ядерной триады «Гром» прошли в акватории Баренцева моря 17 февраля, за неделю до начала спецоперации на Украине.

Тем не менее Джон Кирби считает вопрос о проведении российских учений делом решенным, настаивая, что это Москва играет на обострение с Западом, а не наоборот. «Россия, по-видимому, считает, что эти учения, особенно в свете недавних событий, помогут ей продемонстрировать силу»,— заявил Джон Кирби. «Мы считаем, что ядерная риторика России и ее решение приступить к этим учениям в условиях конфликта с Украиной — это безответственный шаг»,— добавил Reuters источник в Пентагоне.

В минувшее воскресенье, накануне старта учений «Стойкий полдень», телеканал CNN опубликовал комментарий своего корреспондента в Пентагоне Барбары Старр: «НАТО и Россия проведут давно запланированные учения ядерных сил, поскольку напряженность вокруг Украины остается высокой».

Ссылаясь на нескольких американских чиновников, пожелавших остаться неизвестными, автор указывает на то, что «Пентагон и разведывательное сообщество США следят за любыми неожиданными или необычными перемещениями ядерного оружия Москвы во время российских учений, которые, как ожидается, состоятся до конца месяца». «Мы считаем, что российская ядерная риторика и решение продолжить эти учения во время войны с Украиной безответственны. Размахивать ядерным оружием для давления на Соединенные Штаты и их союзников безответственно»,— заявил CNN высокопоставленный представитель Минобороны США.

Источником ядерной угрозы считают Россию и ближайшие европейские союзники США. «Мы знаем, что Путин (президент РФ Владимир Путин.— “Ъ”) использует угрозы, связанные с возможным использованием ядерного оружия. Ответом Североатлантического альянса являются учения с использованием одного из многих козырей — козыря ядерного оружия»,— заявил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак.

Напомним, что в новой стратегической концепции НАТО, принятой в июне этого года на саммите в Мадриде, лидеры альянса подтвердили, что, «пока существует ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным союзом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

Фото: Jonathan Ernst, Reuters Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

В этой ситуации новое громкое заявление в войне слов и жестов вокруг темы возможного ядерного конфликта США и России сделал в воскресенье помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Его разъяснения определили «красную линию» в ядерном вопросе, как ее понимает администрация президента Джо Байдена.

В интервью телеканалу CNN Джейк Салливан указал на то, что ответные меры США в случае применения Россией ядерного оружия на Украине не будут зависеть от того, будет ли оно применено в тактическом или более крупном масштабе.

«Применение ядерного оружия на поле боя на Украине — это применение ядерного оружия на поле боя, мы не собираемся делать градации»,— сообщил Джейк Салливан. По его словам, США «работают с союзниками по НАТО, партнерами и другими странами мира, такими как Китай и Индия, чтобы послать четкий и убедительный сигнал России, что ей не стоит рассматривать применение ядерного оружия в данном конфликте».

Между тем в обсуждение вопроса о «красных линиях» в продолжающейся ядерной эскалации все более активно втягивается и Европа. Неоднозначную реакцию внутри Евросоюза вызвало прозвучавшее в прошлый четверг на открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге заявление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что «ядерное нападение на Украину вызовет ответ ЕС, США и НАТО». Выступив в роли «ястреба», глава европейской дипломатии пообещал, что ответные меры западных союзников в случае применения Москвой ядерного оружия «приведут к уничтожению российской армии».

Однако столь радикальный подход не нашел понимания даже у части европейских союзников. Как заявил в прошлую субботу глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню в интервью газете Le Parisien, должностные лица западных альянсов должны проявлять сдержанность в высказываниях о ядерном оружии. «Деэскалация требует большой трезвости при выборе слов. Это правило должно действовать в отношении руководителей, и особенно тех государств, которые обладают ядерным оружием»,— отметил господин Лекорню.

Он призвал обратить особое внимание на принципы ядерной доктрины Франции. «Эта доктрина, как напоминал президент Франции Эмманюэль Макрон, является исключительно оборонительной, ясной и предсказуемой»,— заявил министр. На прошлой неделе в эфире телеканала France 2 президент Макрон призвал меньше говорить о ядерной угрозе и больше работать над созданием условий для возвращения к миру.

Сергей Строкань