Апокалипсис вчера и завтра

США превосходили СССР по количеству боеголовок примерно в 200 раз. Размещение американских ракет в Турции Хрущев воспринял как личное оскорбление. 20 мая 1962 года он собрал министра иностранных дел Громыко, Микояна и министра обороны Малиновского и заявил, что в ответ на постоянные запросы Кастро об увеличении военного присутствия СССР на Кубе Союз готов разместить на острове ядерное оружие. После долгих обсуждений решение было утверждено. Первые корабли в рамках операции прикрытия под кодовым названием «Анадырь» прибыли на Кубу в начале августа, уже 8 сентября туда привезли и первые ракеты. К 14 октября 1962 года на Кубу доставили все 40 ракет и большую часть оборудования. Американцы узнали о военном присутствии СССР на Кубе уже на следующий день. После этого по приказу Кеннеди полеты над Кубой участились в 90 раз: с двух раз в месяц до шести раз в день

Фото: The U.S. National Archives and Records Administration