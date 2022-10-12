Апокалипсис вчера и завтра

Нынешнюю жесткую конфронтацию между Россией и США вокруг Украины в последнее время все чаще сравнивают с Карибским кризисом 1962 года, поставившим мир на грань ядерной войны. На днях о том, что сегодняшнее противостояние может привести к «ядерному Армагеддону», заявил и президент США Джо Байден. “Ъ” разбирался в том, чем конфликт вокруг Украины похож на ракетный кризис 60-летней давности и чем они отличаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джон Кеннеди (слева) во время Карибского кризиса выступил с телеобращением к нации (октябрь 1962 года)

Фото: Getty Images Президент США Джон Кеннеди (слева) во время Карибского кризиса выступил с телеобращением к нации (октябрь 1962 года)

Фото: Getty Images

На пути к Армагеддону

В канун юбилея Карибского кризиса, пик которого пришелся на 16–28 октября 1962 года, в мире вновь заговорили о том, что ядерная война реальна. Причиной тому стала жесткая конфронтация между Россией и Западом вокруг Украины, сопровождающаяся резкими публичными заявлениями, которые каждая из сторон преподносит своей аудитории как признак готовности оппонента к радикальной эскалации. И хотя пока это все скорее похоже на информационное противоборство, чем на реальные приготовления к ядерному конфликту, параллели с событиями 60-летней давности напрашиваются. Проводя их, стороны, однако, совершенно по-разному расставляют акценты.

Так, президент США Джо Байден на днях объявил, что миру впервые за многие десятилетия угрожает ядерная война.

«Мы не сталкивались с перспективой ядерного Армагеддона с президентства (Джона.— “Ъ”) Кеннеди. Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается»,— предупредил он.

Вину за обострение хозяин Белого дома однозначно возложил на Россию. По его словам, президент РФ Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, или же биологического, или же химического оружия, на фоне того, что его вооруженные силы (на Украине.— “Ъ”), мягко сказать, проявляют себя не так хорошо».

“Ъ” уже писал о том, что российский лидер подобных угроз напрямую никогда не высказывал (см. “Ъ” от 8 октября), а химического и биологического оружия у России, по официальным данным, и нет. О возможности применения тактического ядерного оружия на Украине говорили, к примеру, первый заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и глава Чечни Рамзан Кадыров. Владимир Путин же с начала военной операции на Украине лишь предупреждал НАТО о готовности задействовать «все средства» для отстаивания интересов России и обеспечения ее безопасности.

США и их европейские союзники интерпретировали это как завуалированное предупреждение о готовности применить ядерное оружие.

Сравнение нынешней ситуации с Карибским кризисом, по данным телеканала CNN, застало врасплох многих представителей администрации Джо Байдена.

В Белом доме и Пентагоне сочли нужным уточнить, что на данный момент не видят никаких свидетельств реального приготовления России к применению оружия массового уничтожения. Однако впоследствии проведенную им аналогию поддержали ряд влиятельных политиков-демократов. Так, сопредседатель комитета Сената США по вооруженным силам Джек Рид в опубликованном в среду интервью изданию Politico заявил, что мир находится «в ситуации, которую мы не наблюдали с Карибского кризиса». А бывший помощник министра обороны США Энди Вебер в комментарии тому же изданию и вовсе предупредил, что нынешнее противостояние «более опасно, чем Кубинский кризис», поскольку события 1962 года не сопровождались «горячей войной».

«Кто выстрелит первым, умрет вторым»

Параллели с кризисом 1962 года проводят и российские официальные лица. Но, по их версии, в эскалации виноваты США и их европейские союзники. Так, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на конференции в Дипломатической академии отметил, что «приближающаяся 60-летняя годовщина Карибского кризиса, когда Советский Союз и Соединенные Штаты Америки едва не перешли роковую черту, имеет прямую проекцию на то, что происходит сегодня в условиях жесткой конфронтации вокруг Украины, где коллективный Запад фактически развязал против нашей страны прокси-войну».

В 1960-х, по его словам, у лидеров двух ядерных держав хватило мудрости отойти от края пропасти, выработав геополитический компромисс, который неоднозначно воспринимался в СССР и особенно в США, но позволил избежать ядерного апокалипсиса. «Вашингтон гарантировал ненападение на Кубу и вывод американских ракет из Турции, а Москва вернула доставленные на Остров свободы советские ракеты средней дальности»,— напомнил Сергей Рябков.

Сейчас ситуация, по мнению дипломата, «принципиально иная». Россия, как следует из его дальнейшего комментария, считает США «недоговороспособными в принципе» и нацеленными на «стратегическое поражение» Москвы.

«Российско-американские отношения находятся в крайне плачевном состоянии, на околонулевом уровне, сопоставимом с худшими моментами холодной войны»,— констатировал замминистра Рябков.

В то же время он подчеркнул, что «открытое противостояние с США и НАТО, чреватое прямым военным столкновением, не в интересах России». «Надеемся, что и в администрации Байдена осознают опасность неконтролируемой эскалации конфликта на Украине»,— отметил Сергей Рябков.

«Сказать, что отношения между США и Россией подошли к опасной черте, сегодня это ничего не сказать»,— заявил в эфире «Первого канала» и посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его оценке, стороны «еще не пришли к тому пику напряженности, который существовал 60 лет тому назад». «Но в Вашингтоне уже позабыли азы стратегической стабильности, суть которой сводится к простой формуле: кто выстрелит первым, тот умрет вторым. В 60-летнюю годовщину Карибского кризиса хочется верить, что в США остались те, кто усвоил этот урок»,— отметил он.

Невыученные уроки

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов в беседе с “Ъ” рассказал, чем конфликт вокруг Украины похож на Карибский кризис и чем они отличаются. Он выделил две схожие черты. Первая — это угроза применения ядерного оружия. «СССР и США приблизились к краю ядерной войны. Я бы не сказал, что мы стоим сейчас так же близко, но, к сожалению, пока в обратную сторону движения нет. Наоборот, шаг за шагом Россия и США с их союзниками движутся к обрыву,— предупреждает он.— СССР и США в последний момент смогли отойти от опасной черты. Как будет сейчас — неясно».

При этом многие российские и американские эксперты отмечают, что предотвратить развитие событий по худшему сценарию тогда позволила не только готовность сторон к компромиссу, но и банальное везение. Несколько раз ситуация едва не вышла из-под контроля, о чем руководство двух стран узнало лишь впоследствии. «Составив поминутную хронологию наиболее опасной фазы кризиса, я обнаружил, что были времена, когда оба лидера не знали о событиях на поле боя, которые приобретали собственную логику и динамику»,— написал в колонке для The New York Times бывший корреспондент газеты Майкл Доббс, автор книги о событиях 1962 года. По его мнению, «хоть война на Украине отличается от Кубинского кризиса, нетрудно представить сопоставимые провалы и просчеты».

Вторая схожая черта — это борьба за сферы влияния. В 1962 году США стремились не дать Советскому Союзу поставить под свой контроль часть американской сферы влияния, каковой считалась Латинская Америка. Напомним, началом 13-дневного Карибского кризиса считается день, когда президенту США Джону Кеннеди были представлены снимки самолета-разведчика, зафиксировавшего появление на Кубе советских ракет средней дальности. «США восприняли это очень остро — как попытку въехать в их задний двор — и взвинтили ставки до предела,— поясняет Алексей Арбатов.— Сейчас Россия начала военную операцию на Украине — при всех многочисленных доводах и аргументах, которые приводятся для ее обоснования,— во многом, чтобы силовым путем воспрепятствовать продвижению США и НАТО на постсоветское пространство, которое Москва считает своей сферой влияния».

Различий между 1962 годом и сегодняшним конфликтом, по словам эксперта, однако, куда больше. Во-первых, СССР тогда разместил на территории Кубы ядерное оружие, причем в гораздо большем количестве, чем изначально подсчитали американцы. «На территории Украины же сегодня нет никакого ядерного оружия»,— констатирует Алексей Арбатов.

Во-вторых, острая фаза кризиса тогда продлилась 13 дней, и погиб один человек (пилот сбитого над Кубой 27 октября американского разведывательного самолета U-2 Рудольф Андерсон). «Нынешний же конфликт продолжается больше семи месяцев, погибли десятки тысяч людей, имеют место огромные разрушения»,— отмечает собеседник “Ъ”.

В-третьих, по его словам, в 1960-х США имели значительное ядерное превосходство над СССР. «То есть США могли выиграть ядерную войну, хотя и с огромными потерями для всех стран Евразии и, вероятно, в целом для человечества,— допускает Алексей Арбатов.— Сейчас ситуация иная. Все признают, что в ядерной войне не может быть победителя и поэтому она никогда не должна вестись». На стратегическом уровне между Россией и США, по словам собеседника “Ъ”, установился твердый паритет. На оперативно-тактическом уровне России приписывают значительное преимущество. Однако российское тактическое ядерное оружие не достает до территории США, в то время как размещенное в Европе американское тактическое ядерное оружие, способное поразить цели на территории РФ, Москва воспринимает как стратегическое. «Это уравнитель количественной асимметрии»,— поясняет академик.

В-четвертых, в начале 1960-х не было режима контроля над вооружениями. Запуск процесса выработки двусторонних и многосторонних договоров в этой сфере стал одним из результатов Карибского кризиса. «Сейчас, несмотря на острейший кризис в отношениях между РФ и США и эрозии ряда соглашений, сохраняется Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3.— “Ъ”). Стороны его придерживаются и даже допускают, что при благоприятных условиях возобновятся переговоры по следующему договору и в целом по стратегической стабильности»,— говорит Алексей Арбатов.

Ведущий научный сотрудник ИМЭМО, профессор ВШЭ Дмитрий Тренин к списку различий добавляет тот факт, что сегодняшние отношения между РФ и США не сопоставимы с советско-американскими. «В 1962 году Вашингтон рассматривал Москву как равновеликого военно-политического и идеологического соперника, был готов не только к конфронтации, но и к компромиссу с СССР. 60 лет спустя Россия предстает перед американским политическим классом как второразрядная или даже третьеразрядная страна, у которой из элементов национальной мощи остались только энергоресурсы и ядерное оружие», — отмечает он (см. его материал на сайте “Ъ”).

Однако при всех различиях, по мнению Алексея Арбатова, из событий 60-летней давности можно и нужно делать выводы. «Великий историк Василий Ключевский сказал знаменитую фразу, что “история ничему не учит, но наказывает за незнание ее уроков”. Судя по тому, как развиваются события, уроки Карибского кризиса мы усвоили не полностью»,— полагает он. И добавляет: «Остается надежда, что этот опыт все же будет использован и мы избежим наказания за незнание уроков истории».

Елена Черненко