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Апокалипсис вчера и завтра

Чем украинский конфликт похож на Карибский кризис, едва не окончившийся ядерной войной

Нынешнюю жесткую конфронтацию между Россией и США вокруг Украины в последнее время все чаще сравнивают с Карибским кризисом 1962 года, поставившим мир на грань ядерной войны. На днях о том, что сегодняшнее противостояние может привести к «ядерному Армагеддону», заявил и президент США Джо Байден. “Ъ” разбирался в том, чем конфликт вокруг Украины похож на ракетный кризис 60-летней давности и чем они отличаются.

Президент США Джон Кеннеди (слева) во время Карибского кризиса выступил с телеобращением к нации (октябрь 1962 года)

Президент США Джон Кеннеди (слева) во время Карибского кризиса выступил с телеобращением к нации (октябрь 1962 года)

Фото: Getty Images

Президент США Джон Кеннеди (слева) во время Карибского кризиса выступил с телеобращением к нации (октябрь 1962 года)

Фото: Getty Images

На пути к Армагеддону

В канун юбилея Карибского кризиса, пик которого пришелся на 16–28 октября 1962 года, в мире вновь заговорили о том, что ядерная война реальна. Причиной тому стала жесткая конфронтация между Россией и Западом вокруг Украины, сопровождающаяся резкими публичными заявлениями, которые каждая из сторон преподносит своей аудитории как признак готовности оппонента к радикальной эскалации. И хотя пока это все скорее похоже на информационное противоборство, чем на реальные приготовления к ядерному конфликту, параллели с событиями 60-летней давности напрашиваются. Проводя их, стороны, однако, совершенно по-разному расставляют акценты.

Так, президент США Джо Байден на днях объявил, что миру впервые за многие десятилетия угрожает ядерная война.

«Мы не сталкивались с перспективой ядерного Армагеддона с президентства (Джона.— “Ъ”) Кеннеди. Впервые со времен Карибского кризиса перед нами стоит прямая угроза применения ядерного оружия, если ситуация продолжит развиваться по тому пути, по которому она развивается»,— предупредил он.

Вину за обострение хозяин Белого дома однозначно возложил на Россию. По его словам, президент РФ Владимир Путин «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, или же биологического, или же химического оружия, на фоне того, что его вооруженные силы (на Украине.— “Ъ”), мягко сказать, проявляют себя не так хорошо».

“Ъ” уже писал о том, что российский лидер подобных угроз напрямую никогда не высказывал (см. “Ъ” от 8 октября), а химического и биологического оружия у России, по официальным данным, и нет. О возможности применения тактического ядерного оружия на Украине говорили, к примеру, первый заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев и глава Чечни Рамзан Кадыров. Владимир Путин же с начала военной операции на Украине лишь предупреждал НАТО о готовности задействовать «все средства» для отстаивания интересов России и обеспечения ее безопасности.

США и их европейские союзники интерпретировали это как завуалированное предупреждение о готовности применить ядерное оружие.

Сравнение нынешней ситуации с Карибским кризисом, по данным телеканала CNN, застало врасплох многих представителей администрации Джо Байдена.

В Белом доме и Пентагоне сочли нужным уточнить, что на данный момент не видят никаких свидетельств реального приготовления России к применению оружия массового уничтожения. Однако впоследствии проведенную им аналогию поддержали ряд влиятельных политиков-демократов. Так, сопредседатель комитета Сената США по вооруженным силам Джек Рид в опубликованном в среду интервью изданию Politico заявил, что мир находится «в ситуации, которую мы не наблюдали с Карибского кризиса». А бывший помощник министра обороны США Энди Вебер в комментарии тому же изданию и вовсе предупредил, что нынешнее противостояние «более опасно, чем Кубинский кризис», поскольку события 1962 года не сопровождались «горячей войной».

«Кто выстрелит первым, умрет вторым»

Параллели с кризисом 1962 года проводят и российские официальные лица. Но, по их версии, в эскалации виноваты США и их европейские союзники. Так, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков на конференции в Дипломатической академии отметил, что «приближающаяся 60-летняя годовщина Карибского кризиса, когда Советский Союз и Соединенные Штаты Америки едва не перешли роковую черту, имеет прямую проекцию на то, что происходит сегодня в условиях жесткой конфронтации вокруг Украины, где коллективный Запад фактически развязал против нашей страны прокси-войну».

В 1960-х, по его словам, у лидеров двух ядерных держав хватило мудрости отойти от края пропасти, выработав геополитический компромисс, который неоднозначно воспринимался в СССР и особенно в США, но позволил избежать ядерного апокалипсиса. «Вашингтон гарантировал ненападение на Кубу и вывод американских ракет из Турции, а Москва вернула доставленные на Остров свободы советские ракеты средней дальности»,— напомнил Сергей Рябков.

Сейчас ситуация, по мнению дипломата, «принципиально иная». Россия, как следует из его дальнейшего комментария, считает США «недоговороспособными в принципе» и нацеленными на «стратегическое поражение» Москвы.

«Российско-американские отношения находятся в крайне плачевном состоянии, на околонулевом уровне, сопоставимом с худшими моментами холодной войны»,— констатировал замминистра Рябков.

В то же время он подчеркнул, что «открытое противостояние с США и НАТО, чреватое прямым военным столкновением, не в интересах России». «Надеемся, что и в администрации Байдена осознают опасность неконтролируемой эскалации конфликта на Украине»,— отметил Сергей Рябков.

«Сказать, что отношения между США и Россией подошли к опасной черте, сегодня это ничего не сказать»,— заявил в эфире «Первого канала» и посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его оценке, стороны «еще не пришли к тому пику напряженности, который существовал 60 лет тому назад». «Но в Вашингтоне уже позабыли азы стратегической стабильности, суть которой сводится к простой формуле: кто выстрелит первым, тот умрет вторым. В 60-летнюю годовщину Карибского кризиса хочется верить, что в США остались те, кто усвоил этот урок»,— отметил он.

Невыученные уроки

Руководитель Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, академик Алексей Арбатов в беседе с “Ъ” рассказал, чем конфликт вокруг Украины похож на Карибский кризис и чем они отличаются. Он выделил две схожие черты. Первая — это угроза применения ядерного оружия. «СССР и США приблизились к краю ядерной войны. Я бы не сказал, что мы стоим сейчас так же близко, но, к сожалению, пока в обратную сторону движения нет. Наоборот, шаг за шагом Россия и США с их союзниками движутся к обрыву,— предупреждает он.— СССР и США в последний момент смогли отойти от опасной черты. Как будет сейчас — неясно».

При этом многие российские и американские эксперты отмечают, что предотвратить развитие событий по худшему сценарию тогда позволила не только готовность сторон к компромиссу, но и банальное везение. Несколько раз ситуация едва не вышла из-под контроля, о чем руководство двух стран узнало лишь впоследствии. «Составив поминутную хронологию наиболее опасной фазы кризиса, я обнаружил, что были времена, когда оба лидера не знали о событиях на поле боя, которые приобретали собственную логику и динамику»,— написал в колонке для The New York Times бывший корреспондент газеты Майкл Доббс, автор книги о событиях 1962 года. По его мнению, «хоть война на Украине отличается от Кубинского кризиса, нетрудно представить сопоставимые провалы и просчеты».

Вторая схожая черта — это борьба за сферы влияния. В 1962 году США стремились не дать Советскому Союзу поставить под свой контроль часть американской сферы влияния, каковой считалась Латинская Америка. Напомним, началом 13-дневного Карибского кризиса считается день, когда президенту США Джону Кеннеди были представлены снимки самолета-разведчика, зафиксировавшего появление на Кубе советских ракет средней дальности. «США восприняли это очень остро — как попытку въехать в их задний двор — и взвинтили ставки до предела,— поясняет Алексей Арбатов.— Сейчас Россия начала военную операцию на Украине — при всех многочисленных доводах и аргументах, которые приводятся для ее обоснования,— во многом, чтобы силовым путем воспрепятствовать продвижению США и НАТО на постсоветское пространство, которое Москва считает своей сферой влияния».

Различий между 1962 годом и сегодняшним конфликтом, по словам эксперта, однако, куда больше. Во-первых, СССР тогда разместил на территории Кубы ядерное оружие, причем в гораздо большем количестве, чем изначально подсчитали американцы. «На территории Украины же сегодня нет никакого ядерного оружия»,— констатирует Алексей Арбатов.

Во-вторых, острая фаза кризиса тогда продлилась 13 дней, и погиб один человек (пилот сбитого над Кубой 27 октября американского разведывательного самолета U-2 Рудольф Андерсон). «Нынешний же конфликт продолжается больше семи месяцев, погибли десятки тысяч людей, имеют место огромные разрушения»,— отмечает собеседник “Ъ”.

В-третьих, по его словам, в 1960-х США имели значительное ядерное превосходство над СССР. «То есть США могли выиграть ядерную войну, хотя и с огромными потерями для всех стран Евразии и, вероятно, в целом для человечества,— допускает Алексей Арбатов.— Сейчас ситуация иная. Все признают, что в ядерной войне не может быть победителя и поэтому она никогда не должна вестись». На стратегическом уровне между Россией и США, по словам собеседника “Ъ”, установился твердый паритет. На оперативно-тактическом уровне России приписывают значительное преимущество. Однако российское тактическое ядерное оружие не достает до территории США, в то время как размещенное в Европе американское тактическое ядерное оружие, способное поразить цели на территории РФ, Москва воспринимает как стратегическое. «Это уравнитель количественной асимметрии»,— поясняет академик.

В-четвертых, в начале 1960-х не было режима контроля над вооружениями. Запуск процесса выработки двусторонних и многосторонних договоров в этой сфере стал одним из результатов Карибского кризиса. «Сейчас, несмотря на острейший кризис в отношениях между РФ и США и эрозии ряда соглашений, сохраняется Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3.— “Ъ”). Стороны его придерживаются и даже допускают, что при благоприятных условиях возобновятся переговоры по следующему договору и в целом по стратегической стабильности»,— говорит Алексей Арбатов.

Дмитрий Тренин — об отличиях украинского конфликта от Карибского кризиса

Дмитрий Тренин — об отличиях украинского конфликта от Карибского кризиса

Ведущий научный сотрудник ИМЭМО, профессор ВШЭ Дмитрий Тренин к списку различий добавляет тот факт, что сегодняшние отношения между РФ и США не сопоставимы с советско-американскими. «В 1962 году Вашингтон рассматривал Москву как равновеликого военно-политического и идеологического соперника, был готов не только к конфронтации, но и к компромиссу с СССР. 60 лет спустя Россия предстает перед американским политическим классом как второразрядная или даже третьеразрядная страна, у которой из элементов национальной мощи остались только энергоресурсы и ядерное оружие», — отмечает он (см. его материал на сайте “Ъ”).

Однако при всех различиях, по мнению Алексея Арбатова, из событий 60-летней давности можно и нужно делать выводы. «Великий историк Василий Ключевский сказал знаменитую фразу, что “история ничему не учит, но наказывает за незнание ее уроков”. Судя по тому, как развиваются события, уроки Карибского кризиса мы усвоили не полностью»,— полагает он. И добавляет: «Остается надежда, что этот опыт все же будет использован и мы избежим наказания за незнание уроков истории».

Елена Черненко

Фотогалерея

Как развивался Карибский кризис

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Карибский кризис 1962 года едва не привел мир к ядерной войне. Причиной обострения отношений между СССР и США стала тайная переброска и размещение на Кубе советских ракет, техники, вооружения и военных частей, что напрямую угрожало интересам Штатов и их безопасности&lt;br>На фото: генсек ЦК КПСС Никита Хрущев (слева) и президент США Джон Кеннеди (справа)

Карибский кризис 1962 года едва не привел мир к ядерной войне. Причиной обострения отношений между СССР и США стала тайная переброска и размещение на Кубе советских ракет, техники, вооружения и военных частей, что напрямую угрожало интересам Штатов и их безопасности
На фото: генсек ЦК КПСС Никита Хрущев (слева) и президент США Джон Кеннеди (справа)

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

По официальной версии, ракеты появились на Кубе как ответ СССР на размещение американской стороной ракет средней дальности «Юпитер» (на фото) в Турции в 1961 году. Москва опасалась, что эти ракеты могли угрожать городам и главным промышленным центрам в западной части СССР

По официальной версии, ракеты появились на Кубе как ответ СССР на размещение американской стороной ракет средней дальности «Юпитер» (на фото) в Турции в 1961 году. Москва опасалась, что эти ракеты могли угрожать городам и главным промышленным центрам в западной части СССР

Фото: U.S. Army

СССР поддерживал социалистические революции, в том числе революцию на Кубе 1959 года. После победы Фиделя Кастро (на фото с Никитой Хрущевым) Москва оценила желание кубинского лидера «очистить Кубу от засилья американцев» и стала ее постоянным союзником, оказывая экономическую помощь

СССР поддерживал социалистические революции, в том числе революцию на Кубе 1959 года. После победы Фиделя Кастро (на фото с Никитой Хрущевым) Москва оценила желание кубинского лидера «очистить Кубу от засилья американцев» и стала ее постоянным союзником, оказывая экономическую помощь

Фото: AP

США превосходили СССР по количеству боеголовок примерно в 200 раз. Размещение американских ракет в Турции Хрущев воспринял как личное оскорбление. 20 мая 1962 года он собрал министра иностранных дел Громыко, Микояна и министра обороны Малиновского и заявил, что в ответ на постоянные запросы Кастро об увеличении военного присутствия СССР на Кубе Союз готов разместить на острове ядерное оружие. После долгих обсуждений решение было утверждено. Первые корабли в рамках операции прикрытия под кодовым названием «Анадырь» прибыли на Кубу в начале августа, уже 8 сентября туда привезли и первые ракеты. К 14 октября 1962 года на Кубу доставили все 40 ракет и большую часть оборудования. Американцы узнали о военном присутствии СССР на Кубе уже на следующий день. После этого по приказу Кеннеди полеты над Кубой участились в 90 раз: с двух раз в месяц до шести раз в день

США превосходили СССР по количеству боеголовок примерно в 200 раз. Размещение американских ракет в Турции Хрущев воспринял как личное оскорбление. 20 мая 1962 года он собрал министра иностранных дел Громыко, Микояна и министра обороны Малиновского и заявил, что в ответ на постоянные запросы Кастро об увеличении военного присутствия СССР на Кубе Союз готов разместить на острове ядерное оружие. После долгих обсуждений решение было утверждено. Первые корабли в рамках операции прикрытия под кодовым названием «Анадырь» прибыли на Кубу в начале августа, уже 8 сентября туда привезли и первые ракеты. К 14 октября 1962 года на Кубу доставили все 40 ракет и большую часть оборудования. Американцы узнали о военном присутствии СССР на Кубе уже на следующий день. После этого по приказу Кеннеди полеты над Кубой участились в 90 раз: с двух раз в месяц до шести раз в день

Фото: The U.S. National Archives and Records Administration

Когда Кеннеди (на фото справа) узнал о размещении советских ракет на Кубе, он собрал группу советников из 14 человек («Исполнительный комитет») на совещании в Белом доме. Комитет предложил президенту три возможных варианта разрешения ситуации: уничтожить ракеты точечными ударами, провести полномасштабную военную операцию на Кубе или ввести морскую блокаду острова. После обсуждения было решено остановиться на двух вариантах — военно-морской блокаде и ультиматуме или полномасштабном вторжении. Началась переброска войск во Флориду. Однако данные, имеющиеся у ЦРУ касательно военного контингента СССР, были существенно занижены, и вторжение могло бы привести к катастрофическим последствиям. Так или иначе, президент не согласился пойти на эскалацию конфликта. Было решено рассмотреть возможность военно-морской блокады острова. 18 октября на встречу к Кеннеди приехал министр иностранных дел СССР Громыко (на фото в центре) вместе с послом СССР в США Добрыниным (на фото слева). Громыко отрицал наличие советских ракет на Кубе

Когда Кеннеди (на фото справа) узнал о размещении советских ракет на Кубе, он собрал группу советников из 14 человек («Исполнительный комитет») на совещании в Белом доме. Комитет предложил президенту три возможных варианта разрешения ситуации: уничтожить ракеты точечными ударами, провести полномасштабную военную операцию на Кубе или ввести морскую блокаду острова. После обсуждения было решено остановиться на двух вариантах — военно-морской блокаде и ультиматуме или полномасштабном вторжении. Началась переброска войск во Флориду. Однако данные, имеющиеся у ЦРУ касательно военного контингента СССР, были существенно занижены, и вторжение могло бы привести к катастрофическим последствиям. Так или иначе, президент не согласился пойти на эскалацию конфликта. Было решено рассмотреть возможность военно-морской блокады острова. 18 октября на встречу к Кеннеди приехал министр иностранных дел СССР Громыко (на фото в центре) вместе с послом СССР в США Добрыниным (на фото слева). Громыко отрицал наличие советских ракет на Кубе

Фото: AP / Harvey Georges

20 октября план блокады Кубы был утвержден. Спустя два дня Кеннеди обратился к американскому народу. В телевизионном выступлении он подтвердил присутствие советских ракет на Кубе и сообщил о начале блокады. При этом СССР был осужден за «секретность и введение в заблуждение». Кеннеди отметил, что любой ракетный запуск с территории Кубы в сторону любого из американских союзников в Западном полушарии будет расценен как акт войны против США. В ответ Хрущев объявил блокаду незаконной

20 октября план блокады Кубы был утвержден. Спустя два дня Кеннеди обратился к американскому народу. В телевизионном выступлении он подтвердил присутствие советских ракет на Кубе и сообщил о начале блокады. При этом СССР был осужден за «секретность и введение в заблуждение». Кеннеди отметил, что любой ракетный запуск с территории Кубы в сторону любого из американских союзников в Западном полушарии будет расценен как акт войны против США. В ответ Хрущев объявил блокаду незаконной

Фото: Ralph Crane//Life Magazine/The LIFE Picture Collection/Getty Images/Fotobank

24 октября блокада вступила в силу. Тогда же 180 кораблей ВМС США окружили Кубу. Стремясь свести к минимуму возможность столкновения советских кораблей с американскими, советское руководство решило развернуть остальные, не успевшие добраться до Кубы корабли, домой. Вооруженные силы СССР были приведены в состояние повышенной боеготовности. Хрущев заверил Кастро, что ситуация блокады никак не повлияет на советско-кубинские отношения

24 октября блокада вступила в силу. Тогда же 180 кораблей ВМС США окружили Кубу. Стремясь свести к минимуму возможность столкновения советских кораблей с американскими, советское руководство решило развернуть остальные, не успевшие добраться до Кубы корабли, домой. Вооруженные силы СССР были приведены в состояние повышенной боеготовности. Хрущев заверил Кастро, что ситуация блокады никак не повлияет на советско-кубинские отношения

Фото: John F. Kennedy Presidential Library & Museum

Во время Кубинского кризиса президент Кеннеди первый и единственный раз в истории США отдал приказ повысить боевую готовность Вооруженных сил до уровня DEFCON-2. После этого он послал Хрущеву письмо, в котором написал, что «советская сторона нарушила свои обещания в отношении Кубы и ввела его в заблуждение». Хрущев, понимая, что дальнейшая конфронтация опасна, объявил членам Президиума, что «невозможно хранить на Кубе ракеты, не вступая в войну с США». На общем заседании было принято решение о предложении США демонтировать ракеты в обмен на гарантии сменить государственный строй на Кубе. После заседания Хрущев неожиданно обратился к членам Президиума: «Товарищи, давайте вечером пойдем в Большой театр. Наши люди и иностранцы увидят нас, может, и это успокоит их»

Во время Кубинского кризиса президент Кеннеди первый и единственный раз в истории США отдал приказ повысить боевую готовность Вооруженных сил до уровня DEFCON-2. После этого он послал Хрущеву письмо, в котором написал, что «советская сторона нарушила свои обещания в отношении Кубы и ввела его в заблуждение». Хрущев, понимая, что дальнейшая конфронтация опасна, объявил членам Президиума, что «невозможно хранить на Кубе ракеты, не вступая в войну с США». На общем заседании было принято решение о предложении США демонтировать ракеты в обмен на гарантии сменить государственный строй на Кубе. После заседания Хрущев неожиданно обратился к членам Президиума: «Товарищи, давайте вечером пойдем в Большой театр. Наши люди и иностранцы увидят нас, может, и это успокоит их»

Фото: The U.S. National Archives and Records Administration

Свои предложения по урегулированию кризиса Хрущев изложил в письме американскому президенту. Он требовал гарантий того, что Соединенные Штаты не вторгнутся своими войсками на Кубу и не будут поддерживать никакие другие силы, которые намеревались бы совершить вторжение на Кубу. Письмо заканчивалось фразой, ставшей крылатой: «Нам с вами не следует сейчас тянуть за концы веревки, на которой вы завязали узел войны». Дополнительное условие было передано в обращении по радио. Оно заключалось в требовании вывести американские ракеты из Турции. В это время в США прошла серия антисоветских забастовок

Свои предложения по урегулированию кризиса Хрущев изложил в письме американскому президенту. Он требовал гарантий того, что Соединенные Штаты не вторгнутся своими войсками на Кубу и не будут поддерживать никакие другие силы, которые намеревались бы совершить вторжение на Кубу. Письмо заканчивалось фразой, ставшей крылатой: «Нам с вами не следует сейчас тянуть за концы веревки, на которой вы завязали узел войны». Дополнительное условие было передано в обращении по радио. Оно заключалось в требовании вывести американские ракеты из Турции. В это время в США прошла серия антисоветских забастовок

Фото: Library of Congress

Между собой о прекращении кризиса пытались договориться и спецслужбы. С репортером ABC News Джоном Скали встретился резидент КГБ в Вашингтоне Фомин. Он передал неофициальное предложение советского руководства убрать ракеты с Кубы в обмен на отказ от вторжения на Кубу. Ответом правительства США стало переданное Фиделю Кастро сообщение о том, что если СССР уберет свои ракеты, то «вторжение будет маловероятно». Кастро в свою очередь считал, что СССР должен пойти на более серьезные действия. Он не верил американцам и ожидал немедленного вторжения. 27 октября Хрущев получил этому косвенное подтверждение: генерал Плиев сообщил ему об усилившейся активности американской стратегической авиации в районе Карибского бассейна

Между собой о прекращении кризиса пытались договориться и спецслужбы. С репортером ABC News Джоном Скали встретился резидент КГБ в Вашингтоне Фомин. Он передал неофициальное предложение советского руководства убрать ракеты с Кубы в обмен на отказ от вторжения на Кубу. Ответом правительства США стало переданное Фиделю Кастро сообщение о том, что если СССР уберет свои ракеты, то «вторжение будет маловероятно». Кастро в свою очередь считал, что СССР должен пойти на более серьезные действия. Он не верил американцам и ожидал немедленного вторжения. 27 октября Хрущев получил этому косвенное подтверждение: генерал Плиев сообщил ему об усилившейся активности американской стратегической авиации в районе Карибского бассейна

Фото: The U.S. National Archives and Records Administration

27 октября 1962 года вошло в историографию как «черная суббота». Тогда над Кубой был сбит американский самолет-разведчик U-2. Пилот самолета майор Рудольф Андерсон погиб. В это же время другой U-2 был почти перехвачен над Сибирью. Еще через несколько часов два самолета фоторазведки ВМС США RF-8A Crusader были обстреляны зенитными орудиями во время облета Кубы на малой высоте. 11 эсминцев ВМС США окружили советскую подлодку Б-59 (на фото). Америка была готова объявить о вторжении. В этот день мир был в шаге от ядерной войны

27 октября 1962 года вошло в историографию как «черная суббота». Тогда над Кубой был сбит американский самолет-разведчик U-2. Пилот самолета майор Рудольф Андерсон погиб. В это же время другой U-2 был почти перехвачен над Сибирью. Еще через несколько часов два самолета фоторазведки ВМС США RF-8A Crusader были обстреляны зенитными орудиями во время облета Кубы на малой высоте. 11 эсминцев ВМС США окружили советскую подлодку Б-59 (на фото). Америка была готова объявить о вторжении. В этот день мир был в шаге от ядерной войны

Фото: U.S. Navy

В ночь с 27 на 28 октября министр юстиции США Роберт Кеннеди (на фото) встретился с советским послом Добрыниным. Американская сторона была готова дать гарантии ненападения и скорейшего снятия блокады с Кубы. Советский посол настаивал на том, что США должны убрать ракеты из Турции. «Если в этом единственное препятствие к достижению упомянутого выше урегулирования, то президент не видит непреодолимых трудностей в решении вопроса», — ответил Кеннеди. На следующее утро в Кремль пришло письмо от Кеннеди, где обговаривались вопросы урегулирования. Ответным шагом Москвы был приказ о запрете использования зенитного оружия против американских самолетов, а также возвращение в СССР всех советских самолетов, патрулирующих Карибское море. Спустя час было принято решение о демонтаже советских ракет

В ночь с 27 на 28 октября министр юстиции США Роберт Кеннеди (на фото) встретился с советским послом Добрыниным. Американская сторона была готова дать гарантии ненападения и скорейшего снятия блокады с Кубы. Советский посол настаивал на том, что США должны убрать ракеты из Турции. «Если в этом единственное препятствие к достижению упомянутого выше урегулирования, то президент не видит непреодолимых трудностей в решении вопроса», — ответил Кеннеди. На следующее утро в Кремль пришло письмо от Кеннеди, где обговаривались вопросы урегулирования. Ответным шагом Москвы был приказ о запрете использования зенитного оружия против американских самолетов, а также возвращение в СССР всех советских самолетов, патрулирующих Карибское море. Спустя час было принято решение о демонтаже советских ракет

Фото: AP / John F. Kennedy Library Museum

Спустя три недели советские ракетные установки были выведены с территории Кубы. После этого 20 ноября блокада острова была прекращена (на фото американские солдаты собирают укрепления). Скоро и американские ракеты были вывезены из Турции как устаревшие

Спустя три недели советские ракетные установки были выведены с территории Кубы. После этого 20 ноября блокада острова была прекращена (на фото американские солдаты собирают укрепления). Скоро и американские ракеты были вывезены из Турции как устаревшие

Фото: AP

Началась разрядка отношений между двумя державами, их после кризиса, кроме всего прочего, стала связывать прямая телефонная линия — так называемый красный телефон &lt;br>На фото вывоз американского вооружения

Началась разрядка отношений между двумя державами, их после кризиса, кроме всего прочего, стала связывать прямая телефонная линия — так называемый красный телефон
На фото вывоз американского вооружения

Фото: AP

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Карибский кризис 1962 года едва не привел мир к ядерной войне. Причиной обострения отношений между СССР и США стала тайная переброска и размещение на Кубе советских ракет, техники, вооружения и военных частей, что напрямую угрожало интересам Штатов и их безопасности
На фото: генсек ЦК КПСС Никита Хрущев (слева) и президент США Джон Кеннеди (справа)

Фото: Фотоархив журнала «Огонек»

По официальной версии, ракеты появились на Кубе как ответ СССР на размещение американской стороной ракет средней дальности «Юпитер» (на фото) в Турции в 1961 году. Москва опасалась, что эти ракеты могли угрожать городам и главным промышленным центрам в западной части СССР

Фото: U.S. Army

СССР поддерживал социалистические революции, в том числе революцию на Кубе 1959 года. После победы Фиделя Кастро (на фото с Никитой Хрущевым) Москва оценила желание кубинского лидера «очистить Кубу от засилья американцев» и стала ее постоянным союзником, оказывая экономическую помощь

Фото: AP

США превосходили СССР по количеству боеголовок примерно в 200 раз. Размещение американских ракет в Турции Хрущев воспринял как личное оскорбление. 20 мая 1962 года он собрал министра иностранных дел Громыко, Микояна и министра обороны Малиновского и заявил, что в ответ на постоянные запросы Кастро об увеличении военного присутствия СССР на Кубе Союз готов разместить на острове ядерное оружие. После долгих обсуждений решение было утверждено. Первые корабли в рамках операции прикрытия под кодовым названием «Анадырь» прибыли на Кубу в начале августа, уже 8 сентября туда привезли и первые ракеты. К 14 октября 1962 года на Кубу доставили все 40 ракет и большую часть оборудования. Американцы узнали о военном присутствии СССР на Кубе уже на следующий день. После этого по приказу Кеннеди полеты над Кубой участились в 90 раз: с двух раз в месяц до шести раз в день

Фото: The U.S. National Archives and Records Administration

Когда Кеннеди (на фото справа) узнал о размещении советских ракет на Кубе, он собрал группу советников из 14 человек («Исполнительный комитет») на совещании в Белом доме. Комитет предложил президенту три возможных варианта разрешения ситуации: уничтожить ракеты точечными ударами, провести полномасштабную военную операцию на Кубе или ввести морскую блокаду острова. После обсуждения было решено остановиться на двух вариантах — военно-морской блокаде и ультиматуме или полномасштабном вторжении. Началась переброска войск во Флориду. Однако данные, имеющиеся у ЦРУ касательно военного контингента СССР, были существенно занижены, и вторжение могло бы привести к катастрофическим последствиям. Так или иначе, президент не согласился пойти на эскалацию конфликта. Было решено рассмотреть возможность военно-морской блокады острова. 18 октября на встречу к Кеннеди приехал министр иностранных дел СССР Громыко (на фото в центре) вместе с послом СССР в США Добрыниным (на фото слева). Громыко отрицал наличие советских ракет на Кубе

Фото: AP / Harvey Georges

20 октября план блокады Кубы был утвержден. Спустя два дня Кеннеди обратился к американскому народу. В телевизионном выступлении он подтвердил присутствие советских ракет на Кубе и сообщил о начале блокады. При этом СССР был осужден за «секретность и введение в заблуждение». Кеннеди отметил, что любой ракетный запуск с территории Кубы в сторону любого из американских союзников в Западном полушарии будет расценен как акт войны против США. В ответ Хрущев объявил блокаду незаконной

Фото: Ralph Crane//Life Magazine/The LIFE Picture Collection/Getty Images/Fotobank

24 октября блокада вступила в силу. Тогда же 180 кораблей ВМС США окружили Кубу. Стремясь свести к минимуму возможность столкновения советских кораблей с американскими, советское руководство решило развернуть остальные, не успевшие добраться до Кубы корабли, домой. Вооруженные силы СССР были приведены в состояние повышенной боеготовности. Хрущев заверил Кастро, что ситуация блокады никак не повлияет на советско-кубинские отношения

Фото: John F. Kennedy Presidential Library & Museum

Во время Кубинского кризиса президент Кеннеди первый и единственный раз в истории США отдал приказ повысить боевую готовность Вооруженных сил до уровня DEFCON-2. После этого он послал Хрущеву письмо, в котором написал, что «советская сторона нарушила свои обещания в отношении Кубы и ввела его в заблуждение». Хрущев, понимая, что дальнейшая конфронтация опасна, объявил членам Президиума, что «невозможно хранить на Кубе ракеты, не вступая в войну с США». На общем заседании было принято решение о предложении США демонтировать ракеты в обмен на гарантии сменить государственный строй на Кубе. После заседания Хрущев неожиданно обратился к членам Президиума: «Товарищи, давайте вечером пойдем в Большой театр. Наши люди и иностранцы увидят нас, может, и это успокоит их»

Фото: The U.S. National Archives and Records Administration

Свои предложения по урегулированию кризиса Хрущев изложил в письме американскому президенту. Он требовал гарантий того, что Соединенные Штаты не вторгнутся своими войсками на Кубу и не будут поддерживать никакие другие силы, которые намеревались бы совершить вторжение на Кубу. Письмо заканчивалось фразой, ставшей крылатой: «Нам с вами не следует сейчас тянуть за концы веревки, на которой вы завязали узел войны». Дополнительное условие было передано в обращении по радио. Оно заключалось в требовании вывести американские ракеты из Турции. В это время в США прошла серия антисоветских забастовок

Фото: Library of Congress

Между собой о прекращении кризиса пытались договориться и спецслужбы. С репортером ABC News Джоном Скали встретился резидент КГБ в Вашингтоне Фомин. Он передал неофициальное предложение советского руководства убрать ракеты с Кубы в обмен на отказ от вторжения на Кубу. Ответом правительства США стало переданное Фиделю Кастро сообщение о том, что если СССР уберет свои ракеты, то «вторжение будет маловероятно». Кастро в свою очередь считал, что СССР должен пойти на более серьезные действия. Он не верил американцам и ожидал немедленного вторжения. 27 октября Хрущев получил этому косвенное подтверждение: генерал Плиев сообщил ему об усилившейся активности американской стратегической авиации в районе Карибского бассейна

Фото: The U.S. National Archives and Records Administration

27 октября 1962 года вошло в историографию как «черная суббота». Тогда над Кубой был сбит американский самолет-разведчик U-2. Пилот самолета майор Рудольф Андерсон погиб. В это же время другой U-2 был почти перехвачен над Сибирью. Еще через несколько часов два самолета фоторазведки ВМС США RF-8A Crusader были обстреляны зенитными орудиями во время облета Кубы на малой высоте. 11 эсминцев ВМС США окружили советскую подлодку Б-59 (на фото). Америка была готова объявить о вторжении. В этот день мир был в шаге от ядерной войны

Фото: U.S. Navy

В ночь с 27 на 28 октября министр юстиции США Роберт Кеннеди (на фото) встретился с советским послом Добрыниным. Американская сторона была готова дать гарантии ненападения и скорейшего снятия блокады с Кубы. Советский посол настаивал на том, что США должны убрать ракеты из Турции. «Если в этом единственное препятствие к достижению упомянутого выше урегулирования, то президент не видит непреодолимых трудностей в решении вопроса», — ответил Кеннеди. На следующее утро в Кремль пришло письмо от Кеннеди, где обговаривались вопросы урегулирования. Ответным шагом Москвы был приказ о запрете использования зенитного оружия против американских самолетов, а также возвращение в СССР всех советских самолетов, патрулирующих Карибское море. Спустя час было принято решение о демонтаже советских ракет

Фото: AP / John F. Kennedy Library Museum

Спустя три недели советские ракетные установки были выведены с территории Кубы. После этого 20 ноября блокада острова была прекращена (на фото американские солдаты собирают укрепления). Скоро и американские ракеты были вывезены из Турции как устаревшие

Фото: AP

Началась разрядка отношений между двумя державами, их после кризиса, кроме всего прочего, стала связывать прямая телефонная линия — так называемый красный телефон
На фото вывоз американского вооружения

Фото: AP

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