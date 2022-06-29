Архипелаг кулак

Отношения России и коллективного Запада, судя по решениям завершающегося в четверг саммита НАТО в Мадриде и российской реакции на них, будут разрушены полностью. Пространство для их ухудшения еще остается, несмотря на ощущение, что хуже уже некуда. Лобовой конфронтации противники, очевидно, не хотят, но их борьба может затронуть «серые зоны», которые одной Украиной не ограничиваются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидеры стран НАТО на саммите сошлись во многом: членству Финляндии и Швеции в альянсе — быть, восточный фланг необходимо укреплять, а «угрозам со стороны России» — противостоять

Фото: Bernat Armangue / AP Лидеры стран НАТО на саммите сошлись во многом: членству Финляндии и Швеции в альянсе — быть, восточный фланг необходимо укреплять, а «угрозам со стороны России» — противостоять

Фото: Bernat Armangue / AP

Блок в помощь

Ключевой рабочий день саммита НАТО в Мадриде принес новости, которые в альянсе назвали хорошими, а в России — плохими, но предсказуемыми. 29 июня лидеры стран—членов блока утвердили новую стратегическую концепцию, в которой РФ названа «наиболее значительной и прямой угрозой» безопасности союзников по НАТО, а также в целом миру и стабильности в евроатлантическом регионе.

Россия, как отмечается в документе, «стремится установить сферы влияния и прямого контроля посредством принуждения, подрывной деятельности, агрессии и аннексии».

В декларации саммита в одном пункте объединены две угрозы — угроза, исходящая от Москвы, и террористическая угроза.

В ней также осуждается «агрессивная война России против Украины», которая «глубоко подрывает международную безопасность и стабильность» и названа «вопиющим нарушением международного права».

«Страны—члены НАТО будут продолжать противодействовать российским угрозам, реагировать на ее враждебные действия и бороться с терроризмом в соответствии с международным правом»,— отмечается в декларации саммита. Альянс пообещал и дальше поддерживать Киев в противостоянии с Москвой, а также держать свои двери открытыми для новых членов.

И в концепции, и в декларации саммита также упоминается Китай — в качестве страны, которая бросает вызов «интересам, безопасности и ценностям» НАТО. Интересам и ценностям, сказано в концепции, также противоречит сближение Москвы и Пекина, пытающихся подорвать международный порядок, основанный на правилах.

Концепция заменила документ, действовавший с 2010 года. В нем про Китай не говорилось вовсе, а Россия называлась партнером. Срок действия нового стратегического документа альянса — до 2030 года.

В Мадриде было принято еще одно важное решение, обсуждавшееся с февраля этого года, но вплоть до последнего момента находившееся под вопросом. В среду Финляндия и Швеция официально получили приглашение в НАТО. Это стало возможным после того, как накануне Анкара сняла свои возражения против присоединения этих стран к альянсу (см. “Ъ” от 29 июня). Теперь стороны должны согласовать условия вступления. Анкара обещает пристально следить за тем, как Хельсинки и Стокгольм будут выполнять достигнутые договоренности, которые накануне были закреплены в подписанном тремя странами меморандуме.

Главным возражением Турции против присоединения Швеции и Финляндии к альянсу были обвинения в том, что эти страны якобы поддерживают Рабочую партию Курдистана (РПК), причисляемую Турцией к террористическим организациям, укрывают людей, связанных с этой структурой, а также Фетхуллахом Гюленом, которого Анкара обвиняет в подготовке попытки госпереворота в 2016 году, и его организацией FETO.

В ходе переговоров, напомним, Турция выдвинула пять требований к Швеции и Финляндии: прекращение поддержки терроризма (соответственно РПК и FETO), прекращение финансирования терроризма, прекращение поставок оружия РПК, отмена оружейного эмбарго ЕС и санкций США в отношении Турции, глобальное сотрудничество в борьбе с терроризмом. Шла речь и об экстрадиции тех, кого Анкара считает террористами.

28 июня турецкие власти заявили: они получили все, что хотели. Однако в подписанном по итогам почти полутора месяцев переговоров документе нет ничего, что касается санкций США, а слова об экстрадиции достаточно размыты. Финляндия и Швеция лишь пообещали «оперативно и тщательно» рассмотреть запросы Турции о депортации или экстрадиции подозреваемых в терроризме. Неслучайно именно вокруг этой темы развернулась бурная дискуссия. Еще во вторник президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Хельсинки будет придерживаться своей прежней политики в отношении экстрадиции различных лиц по запросу иностранных государств. В аналогичном ключе выступила в среду и премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, отметив, что королевство никогда не выдает своих подданных, а все остальные случаи будут рассматриваться в обычном порядке. В то же время министр юстиции Турции Бекир Боздаг недвусмысленно дал понять, что Анкара ждет экстрадиции 33 членов РПК и FETO, а также будет следить за процессом присоединения Швеции и Финляндии к НАТО.

Еще одна интрига развернулась вокруг роли США в подготовке соглашения между Турцией и двумя северными странами. Представители американской администрации подчеркивают: Вашингтон ничего не предлагал Анкаре, чтобы смягчить ее позицию. Впрочем, как утверждает агентство Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, и Турция не увязывала свой давний запрос на американские истребители F-16 с обеспечением сделки по НАТО. В то же время помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селеста Валландер на брифинге для журналистов подчеркнула, что Пентагон полностью поддерживает планы Анкары по модернизации своего парка F-16, и назвала Турцию «высоко ценимым стратегическим союзником НАТО».

В среду президент Байден смог лично выразить эти чувства турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану на полях саммита в Мадриде и поблагодарить его за то, что он сделал, «чтобы уладить ситуацию в отношении Финляндии и Швеции». Благодарность коснулась и «невероятной работы (президента Эрдогана.— “Ъ”), направленной на то, чтобы обеспечить вывоз зерна с Украины и из России». Со своей стороны, господин Эрдоган выразил надежду на то, что шаги по расширению НАТО «будут особенно способствовать урегулированию украинского кризиса», а дипломатия «позволит открыть ворота для экспорта зерна с Украины». В том же ключе прошли встречи турецкого лидера с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и премьером Великобритании Борисом Джонсоном.

Мы за стеной не постоим

К упомянутым выше решениям можно добавить планы США нарастить свое военное присутствие в Европе и планы альянса увеличить численность сил быстрого реагирования в Восточной Европе с 40 тыс. до 300 тыс. военных.

Москва на фактически начавшееся укрепление и увеличение военной стены НАТО у своих границ отреагировала жестко. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев еще до того, как вопрос с членством в НАТО Швеции и Финляндии перешел в практическую плоскость, заявил «Аргументам и фактам», что России придется укреплять рубежи с новыми членами альянса (как только две скандинавские страны окажутся в НАТО, общая граница блока с РФ увеличится с 1215 км до 2600 км).

«Безъядерный статус Балтики уйдет в прошлое, будет серьезно наращиваться группировка сухопутных сил и военно-морского флота на северных направлениях. Никто от этого не в восторге, и граждане двух стран—кандидатов в НАТО тоже. Не лучшая перспектива — иметь у порога собственного дома наши "Искандеры", гиперзвуковые ракеты, военные корабли с ядерным оружием»,— сказал господин Медведев.

Замглавы МИД России Сергей Рябков 29 июня высказался в том же ключе. По его словам, безопасность стран, где появятся дополнительные контингенты, не укрепится. «Перспектива стабилизации отдалится. Риски повысятся. Мы, что называется, не останемся в долгу, возможности и ресурсы у нас есть. Безопасность (России.— “Ъ”) будет гарантирована на 100%»,— цитирует замминистра «РИА Новости».

Дипломат заявил: у тех, кто пребывает в иллюзии, что «Россию удастся запугать, каким-то образом сдержать», ничего не получится.

«Позиция наша известна, она не меняется — мы считаем расширение Североатлантического альянса сугубо дестабилизирующим фактором в международных делах»,— отметил господин Рябков.

Он напомнил о прошлогоднем, адресованном Вашингтону предложении Москвы договориться о гарантиях безопасности: «США упустили возможность, которая была им предоставлена в прошлом году нашими предложениями о заключении юридически обязывающих договоренностей о гарантиях безопасности, избежать эскалационного сценария. Сейчас то, что происходит, непременно приведет к компенсирующим мерам с нашей стороны».

Позиция Москвы в отношении Запада, еще прошлой осенью публично обозначенная российским президентом Владимиром Путиным и сводящаяся к тому, что сначала следует учесть интересы России, а уже потом обсуждать все остальное, монолитна. Ее транслируют не только дипломаты и кремлевские чиновники из ближнего круга господина Путина, но и парламентарии. Подтверждение этому — заявление вице-спикера Совета федерации Константина Косачева.

«Каждый из очередных демонстративных жестов Запада — многолетнее вооружение Украины, всасывание все новых членов в НАТО, решения о расширении военного присутствия у наших границ — это самые весомые аргументы в пользу российской спецоперации на Украине из всех возможных. Не наоборот. У НАТО был прекрасный шанс предотвратить нынешнее развитие событий, сохранив и целостность Украины, но расширение и "родовая" антироссийская природа альянса оказались важнее жизней украинцев — и не только их»,— написал господин Косачев в своем Telegram-канале, комментируя договоренности по НАТО между Турцией, Швецией и Финляндией. По его словам, это также «мощные аргументы в пользу той линии, которую Россия заняла по отношению к Вашингтону и Брюсселю: или твердые договоры о гарантиях безопасности, или наши решительные действия по защите своих интересов».

«Решительные действия», которые Москва с февраля ведет на украинской территории, хотя и поломали отношения с Западом, но пока к открытому конфликту не привели. Судя по всему, его не хотят ни в Кремле, ни в Североатлантическом альянсе. «НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для Российской Федерации,— говорится в той же стратегической концепции блока, где Россия названа прямой угрозой.— Мы стремимся к стабильности и предсказуемости в евроатлантическом регионе и в отношениях между НАТО и РФ. Любое изменение в наших отношениях зависит от того, прекратит ли РФ свое агрессивное поведение и будет ли она полностью соблюдать международное право».

Отношениям между тем есть куда ухудшаться и без прямого столкновения сторон. 28 июня глава департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Николай Кобринец выступил с весьма резкой речью на ежегодной конференции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по обзору проблем в области безопасности. «Организация в руинах,— поставил он диагноз ОБСЕ.— Причина — западный блок. ЕС и НАТО, которых не отличить друг от друга в их воинственности, упрямо пытаются подменить универсальные нормы пресловутым "порядком, основанным на правилах". Хотите похоронить ОБСЕ — продолжайте в том же духе».

По словам российского дипломата, «украинизация» всей повестки дня ОБСЕ — ошибка: «Действующее председательство (сейчас в ОБСЕ председательствует Польша.— “Ъ”) выхолащивает программную работу по линии невоенных аспектов безопасности. Переносит и отменяет ключевые мероприятия высокого уровня. Блокирует предметный диалог по транснациональным угрозам: борьбе с терроризмом, обеспечению погран- и кибербезопасности».

Столь резкая оценка состояния площадки, которая пока еще является для Москвы и Запада общей, ничего хорошего не предвещает. Что касается российско-украинского конфликта, то в нем точку пока никто ставить не собирается. «Цели специальной военной операции будут достигнуты»,— лишь повторяют российские власти на разных уровнях.

И Украина не единственная страна, чья территория сначала стала регионом соперничества России и Запада за влияние, а затем превратилась в поле боя. К условной серой зоне можно отнести Молдавию и Грузию. Эти постсоветские государства ориентируются на Евросоюз (Тбилиси продолжает рассчитывать еще и на членство в НАТО), но попасть туда смогут не скоро. А значит, Москва еще может попытаться вернуть их в свою сферу влияния.

Владимир Соловьев, Марианна Беленькая