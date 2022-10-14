О ядерном либо сдержанно, либо ничего

На следующей неделе НАТО проведет на территории Северной Европы учения по ядерному сдерживанию Steadfast Noon («Стойкий полдень»). В них будут задействованы 14 стран и 60 военных самолетов. Подобные маневры Североатлантический альянс проводит ежегодно, однако на фоне жесткой конфронтации с Россией в НАТО сочли необходимым заранее уточнить, что вылеты будут производиться на расстоянии в тысячу километров от границы РФ, и самолеты не будут оснащены настоящими боезарядами. В Москве подтвердили, что о «чрезвычайщине» речь не идет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Накануне запланированных на 17–30 октября учений по оценке возможностей ядерного сдерживания в НАТО подчеркнули, что это «рутинные, проводимые раз в году маневры, не связанные с какими-либо текущими мировыми событиями». Украина в пресс-релизе альянса не упоминалась, но понятно, что именно о ней идет речь. Судя по всему, НАТО было важно не давать кому-либо повода представить эти маневры как элемент эскалации в напряженной ситуации, которую в России и на Западе уже сравнивают с Карибским ракетным кризисом 1962 года, едва не окончившимся ядерной войной (см. “Ъ” от 13 октября).

По данным европейских СМИ, в НАТО обсуждался вопрос о возможной отмене или переносе этих учений ради предотвращения возможной эскалации, однако в итоге было принято решение действовать по планам, разработанным еще до 24 февраля.

«Эти учения помогают обеспечить безопасность, надежность и эффективность средств ядерного сдерживания Североатлантического союза»,— заявила официальный представитель НАТО Оана Лунджеску.

Как следует из анонса, опубликованного на сайте альянса, в учениях будут задействованы около 60 самолетов различных типов, в том числе истребители четвертого и пятого поколений, а также самолеты-разведчики и самолеты-заправщики. Как и в предыдущие годы, в мероприятии примут участие американские стратегические бомбардировщики B-52; в этом году они будут летать с авиабазы Майнот в Северной Дакоте. Полеты будут проходить над Бельгией, которая принимает учения, а также над Северным морем и Великобританией. «Боевое оружие использоваться не будет»,— говорится в сообщении.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге в Вашингтоне отдельно сообщил, что учения пройдут в 600 милях от территории России, то есть примерно в 950 км.

«Эти учения не связаны ни с какими реальными мировыми событиями или с тем, что делает Россия»,— подчеркнул господин Кирби, также добавив, что истребители не будут нести боевые заряды.

В Москве на предстоящие учения НАТО отреагировали сдержанно. «Это регулярные учения, отработка ядерного компонента их системы, в том числе содержащей прямые нарушения требования ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия.— “Ъ”). Я имею в виду совместные ядерные миссии стран НАТО, в рамках которых персонал неядерных государств привлекается к учебно-тренировочной деятельности с ядерным оружием,— сказал агентству ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.— Но это только один небольшой элемент того, что натовцы осуществляют регулярно. Мы, безусловно, внимательно это отслеживаем и учитываем в подходе к данной тематике и пониманию того, что может происходить с натовской стороны». Он особо подчеркнул, что «в этом нет “чрезвычайщины” — это регулярно проводимые мероприятия». В то же время дипломат добавил, что важность учений НАТО нельзя недооценивать, «особенно с учетом агрессивной ядерной риторики со стороны западных противников в последнее время».

Страны—члены НАТО, а также поддерживаемая ими Украина, как уже писал “Ъ” (см. “Ъ” от 8 октября), наоборот, обвиняют Россию в нагнетании риторики о ядерной войне. При этом обе стороны порой вольно или невольно передергивают заявления оппонентов.

Как бы то ни было, накануне учений по ядерному сдерживанию Йенс Столтенберг подчеркнуто осторожно прокомментировал в интервью CNN возможности применения альянсом ядерного оружия: «Обстоятельства, при которых НАТО могло бы или было бы вынуждено применить ядерное оружие, остаются чрезвычайно далекими».

При этом господин Столтенберг отметил, что НАТО «пристально» наблюдает за учениями российских сил ядерного сдерживания на фоне «опасной риторики» Москвы.

О завершении очередных таких маневров Минобороны РФ отчиталось в четверг: в Республике Марий Эл прошло командно-штабное учение ракетных войск стратегического назначения. В нем было задействовано более 3 тыс. военнослужащих и около 300 единиц техники. Как уточнили в Минобороны, в ходе учений отрабатывались вопросы интенсивных маневренных действий мобильных ракетных комплексов «Ярс», их маскировки, а также противодействия современным и перспективным средствам воздушной разведки.

Елена Черненко