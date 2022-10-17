Майнеры работают над ошибками

Европейские санкции, запрещающие россиянам открывать криптокошельки, частично затрагивают и майнеров. Однако, по оценке экспертов, западной инфраструктурой пользуются лишь до 10% криптотрейдеров и у россиян осталось много способов продолжить работу. Но санкции будут расширяться, подчеркивают участники рынка, поэтому важно ускорить введение регулирования криптовалют внутри России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Опрошенные “Ъ” эксперты рассказали, что восьмой пакет санкций Евросоюза косвенно затронул российских майнеров. В начале месяца Еврокомиссия запретила компаниям с европейской лицензией открывать счета в криптовалютах и криптокошельки для россиян (см. “Ъ” от 6 октября).

Майнинг в РФ демонстрирует рост вопреки всем ранее принятым санкциям и ограничениям. В частности, энергетическая мощность ферм по добыче криптовалют на российских нефтяных месторождениях в августе достигла 85 МВт, что составляет 23% рынка (см. “Ъ” от 29 августа), а в подсанкционной компании BitRiver заявили о росте объема заказов на 50% в первом полугодии на фоне увеличения спроса на услуги у зарубежных заказчиков.

Однако новые европейские ограничительные меры могут создать определенные сложности. По оценке BitRiver, до 10% российских криптотрейдеров пользуются услугами западноевропейских криптобирж. Добытая майнерами цифровая валюта впоследствии продается на торговых площадках, пояснил партнер юридической компании ЭБР Александр Журавлев. Если майнеры продают их через физических лиц, то на европейских площадках теперь это возможно лишь при условии, что посредник имеет ВНЖ в одной из европейских стран.

Участники рынка уточняют: чтобы действительно столкнуться с трудностями, майнеру нужно «совершить достаточно много ошибок».

Как пояснил представитель CHILKOOT Артем Еремин, в основном майнеры добывают криптовалюту в составе пулов, 95% которых зарегистрированы в китайской юрисдикции. После добычи монета попадает на аккаунт в пуле, и далее майнер может ее продать конкретному покупателю или на централизованную биржу. Есть большое количество бирж, где нет европейских регуляций или вообще KYC (знай своего клиента) и «куда перешли все, кому надо», утверждает специалист по цифровым активам маркетплейса «Финмир» Игорь Пань. «Никто не отменял и внебиржевые сделки. Доступ к адресам на самом блокчейне никто отбирать не может»,— добавляет он.

Для проведения сделок можно использовать и децентрализованные торговые площадки. По словам господина Паня, такая схема «хороша тем, что потерять доступ к своим средствам довольно сложно, если функционировать именно в самой сети, а не через посредников, вроде бирж». «Это не особо удобно, но зато средства оказываются надежно защищены и распоряжаться ими можно как угодно»,— отмечает он.

Полностью «убить» индустрию в стране можно только путем официальных запретов и жесткого контроля за их исполнением. В BitRiver полагают, что западные страны не успокоятся и продолжат ужесточать регулирование криптовалют и вводить новые санкции, чтобы Россия не могла воспользоваться путями обхода ограничений. Там считают, что ограничения ЕС в криптовалютной отрасли подтверждают целесообразность формирования сбалансированной инфраструктуры обращения криптовалюты в России для защиты интересов российских граждан и бизнеса: «Это возможно с введением в отечественное правовое регулирование обращения криптовалюты как имущества с возможностью ее использования в качестве средства расчетов во внешнеторговых операциях на первом этапе».

Ксения Куликова