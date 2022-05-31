Денежно-криптовалютная политика

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Банк России заметно смягчил свою позицию в отношении обращения криптовалют. Теперь он допускает не только майнинг, но и использование цифровых валют в международных расчетах, хотя и обращает внимание на риски такого рода инструментов. На фоне введения многочисленных антироссийских санкций, в том числе в отношении финансовых структур и расчетных операций, такое использование криптовалют имеет смысл. Однако, по оценке экспертов, это не снимает всю жесткость предложенного регулирования и порождает противоречия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

На состоявшейся 31 мая, пресс-конференции первый зампред ЦБ Ксения Юдаева заявила, что регулятор не возражает против использования криптовалют «в международных сделках и международной финансовой инфраструктуре». Ранее ЦБ был категорически против любого использования криптовалют. Буквально в минувшую пятницу глава департамента финансовых технологий ЦБ Кирилл Пронин говорил, что при легализации криптовалюты создается опасность «криптоизации» экономики.

В Минфине же традиционно придерживались гораздо более либеральной точки зрения. В конце прошлой недели директор департамента финансовой политики министерства Иван Чебесков заявлял, что «если цифровая валюта будет признана имуществом… в рамках бартерных сделок… можно будет проводить операции по внешнеэкономической деятельности». По его словам, этот вопрос сейчас активно обсуждается.

В начале года ЦБ выступал жестко против обращения криптовалют в РФ (см. “Ъ” от 25 января и 19 февраля), указывая на высокие риски для финансовой системы.

В дальнейшем представители ЦБ неоднократно повторяли эти тезисы. Но рассматриваемый сейчас законопроект, разработанный Минфином (см. “Ъ” от 15 апреля), подразумевает более мягкое регулирование криптовалютного рынка.

По словам главы комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова, высказанным в начале недели в интервью «Парламентской газете», в ближайшее время документ не появится в Госдуме, «потому что там идут жаркие дискуссии». Он также обратил внимание, что власти США, подозревая, что криптовалюты могут использоваться для обхода антироссийских санкций, начали «зажимать» криптовалютный рынок. Но, судя по выступлении госпожи Юдаевой, позиция регулятора все больше сближается с мнением Минфина.

Участники рынка позитивно отреагировали на изменение риторики регулятора в отношении криптовалютного рынка, указывая, что это позитивный шаг на пути к полной легализации криптовалютных операций в России.

При этом, по словам источника “Ъ”, близкого к разработке законодательства, Банк России «продавили органы исполнительной власти».

Изменение позиции ЦБ могло быть связано и с введенными в отношении России санкциями. Преподаватель Moscow Digital School Ефим Казанцев отмечает, что «возможности российских предприятий по расчетам с зарубежными контрагентами из-за санкций сильно сократились, и криптовалюта может стать в этой ситуации неплохой альтернативой».

По словам члена комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Романа Янковского, пока актуален обход санкций, будет идти поиск вариантов регулирования криптовалюты.

Управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин обращает внимание, что на фоне длительных проверок банков-корреспондентов для лиц, имеющих банковский счет в России и сотрудничающих с международными партнерами, криптовалюта стала чуть ли не единственным выходом для переводов платежей.

Впрочем, участники рынка подчеркивают, что смягчение позиции ЦБ еще не отменяет общий запретительный тон законопроекта.

Исполнительный директор InDeFi Smart Bank Сергей Менделеев отмечает, что до сих пор разработчики документа не могут определиться — «не то это средство платежа (если речь идет про ВЭД), не то имущество (если мы говорим про уголовное право и дела о банкротстве), не то акции (с точки зрения закона о ЦФА и НК)».

В таком виде законодательство работать не будет, уверен эксперт. По словам господина Менделеева, если это валюта, то надо отменять НДС и прочие ограничения, если это имущество, то при чем тут ВЭД и необходимы указания, по каким статьям в балансе его проводить. Кроме того, по его словам, «нельзя запретить внутри страны любые операции с криптой и при этом разрешить платить стейблкойнами внешние платежи». Роман Янковский надеется, что увидеть разрешение использования криптовалюты «для международных расчетов и какое-то урегулирование для внутренних» можно будет до конца года.

Ксения Куликова, Дмитрий Ладыгин