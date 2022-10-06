С возможностью дальнейших посляблений

Экономическая часть восьмого пакета антироссийских санкций ЕС, текст которого опубликован 6 октября, оказалась весьма разнообразной. В список запретов и ограничений попали как давно ожидавшиеся меры, вроде потолка цен на российскую нефть, так и неожиданный запрет на импорт металлургических полуфабрикатов — слябов. Санкции в отношении одних отраслей отличаются обтекаемостью формулировок, а запрет европейским юристам консультировать российские компании и граждан предельно конкретен. Впрочем, как обычно, для санкций в отношении наиболее чувствительных для самой европейской экономики рынков предусмотрены исключения и отсрочки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новые жесткие европейские санкции светят российским металлургам через два года

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Новые жесткие европейские санкции светят российским металлургам через два года

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Металлургам дали отсрочку

Вопреки просьбам европейской сталелитейной отрасли, ЕС в новом пакете санкций запретил импорт российских слябов. Но санкции содержат важное исключение: полный запрет наступает 30 сентября 2024 года, а до этого срока слябы из России можно продолжать импортировать, но в объемах не больше уровня 2021 года (3,7 млн тонн в год). Санкции в основном затронут НЛМК Владимира Лисина, который поставляет слябы на свои прокатные заводы в Бельгии, Франции, Дании и Италии: в 2021 году объем отгрузок составил 2,4 млн тонн.

Лобби европейских металлургов Eurofer просило Еврокомиссию не вводить санкции на слябы, поскольку крупных поставщиков этой заготовки в мире немного, а 80% импорта стальных полуфабрикатов в ЕС приходится на Россию и Украину.

После остановки украинских заводов альтернативы поставкам из России фактически нет. Так, есть несколько заводов в Иране, которые находятся под санкциями, а также североамериканские производители, которые обычно поставляют продукцию на свой внутренний рынок. В отчете BCS говорится, что в 2021 году лидером по экспорту и импорту стальных полуфабрикатов являются страны Азии, однако они, как правило, торгуют между собой, и экспорт в другие страны незначителен. Крупнейшим экспортером в этом регионе является Индия с объемом 5 млн тонн.

Под потолок подвели базу

Также ЕС одобрил юридическую базу для введения предельного уровня цен на транспортируемую морем нефть из России в третьи страны. Сам потолок стоимости и решение о его введении пока не утверждены.

Европейским компаниям будет запрещено перевозить, страховать суда и грузы, а также оказывать брокерские и иные услуги компаниям, которые занимаются перевозкой нефти и нефтепродуктов из России, если цена такой поставки будет превышать установленный предел.

Регламент проверки цены сделок пока не выработан. Важно то, что санкции распространятся и на танкеры третьих стран — если судно, принадлежащее, например, китайской компании, однажды перевезет российскую нефть по цене выше потолка, то оно больше не сможет получать европейскую страховку, техобслуживание и пр.

Меры вступят в силу с момента принятия решения о введении ценового ограничения. Ожидается, что потолок цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов. При этом в решении Совета ЕС указано, что от действия новых санкций могут быть временно освобождены проекты, имеющие значение для энергетической безопасности третьих стран.

Криптокошельки закрываются

Евросоюз ужесточил санкции против России в части криптовалют. Компаниям с европейской лицензией запрещено открывать счета и криптокошельки для россиян. Раньше действовало ограничение по величине активов — €10 тыс.

Опрошенные “Ъ” эксперты называют главным риском возможную блокировку активов. Если компания зарегистрирована в Евросоюзе, она вынуждена запретить российским гражданам пользоваться своими услугами, личными кабинетами и хранением криптовалют, пояснил основатель группы компаний ToTheMoon Владислав Утушкин. «Это может коснуться не только бирж, но также Ledger и Trezor (компании, выпускающие холодные, то есть работающие с физического носителя, криптокошельки.— “Ъ”)»,— считает он. При этом если компания является не европейской, то она тоже может внедрить данный запрет, если того потребует международное сообщество, указывает господин Утушкин.

Данный запрет, скорее всего, нельзя будет обойти обычным подключением VPN, так как на централизованных биржах есть процедура KYC («знай своего клиента»).

«А вот если такое случится с децентрализованными биржами, то VPN вполне должен спасти»,— считает эксперт.

Гражданам РФ должны позволить вывести свои активы, но возможна и заморозка аккаунтов, ожидает сооснователь Berezka DAO Роман Кауфман. Сейчас, по его мнению, граждане РФ могут срочно вывести свои активы на холодный кошелек либо на такие сервисы, как MetaMask, Trust Wallet и другие. Не попадут под ограничения лица, которые могут продемонстрировать, что имеют ВНЖ и адрес в иной стране, добавила управляющий партнер адвокатской коллегии «Град» Мария Аграновская.

Впрочем, скорее всего, останутся биржи, которые не будут ограничивать жителей РФ.

Когда весной многие биржи ограничивали депозит в €10 тыс., некоторые из них никак на это не среагировали, указывает господин Утушкин. Среди крупных централизованных платформ останутся Huobi и Bybit, уточнил финансовый директор и руководитель департамента торговых операций криптофонда ICB Fund Чэнь Лиминь.

«Для обмена криптоактивов можно будет использовать децентрализованные аналоги бирж. Так называемые DEX — Uniswap, PancakeSwap, Curve и другие — работают по алгоритму автоматического маркетмейкера, и их код не предполагает KYC-проверку»,— заметил он.

Без европейских юристов

Под запрет попали юридические консультации по поводу применения и толкования закона, включая консультации по коммерческим сделкам, кроме того, участие от имени клиента в коммерческих сделках и переговорах по ним, а также подготовка, оформление и проверка юридических документов. Такие услуги юристы из стран ЕС оказывать российским лицам не смогут, поясняет адвокат ЕМПП Мерген Дораев. Введенные ограничения очень широкие, указывает юрист коллегии адвокатов А1 Наталия Стоцкая: «Запрет на консультирование по вопросам о применении или толковании закона не ограничивается коммерческими сделками, как и запрет на подготовку и проверку юридических документов».

В первую очередь, добавляет Наталия Стоцкая, последствия на себе ощутят те российские предприниматели и компании, активы или бизнес которых находятся на территории ЕС.

Эти санкции, говорит господин Дораев, по сути, «исключат возможность работы с европейскими юристами по любым вопросам, кроме судебного и арбитражного представительства», так как представлять интересы в судах и административных органах не запрещается. Он отмечает, что новый запрет не содержит исключений для консультаций по вопросам применения санкций, и опасается, что это не позволит не только подсанкционным лицам, но любым российским гражданам и компаниям получить такую консультацию от юристов, практикующих в странах ЕС.

Компьютерные сети настраиваются на своих

Восьмой пакет санкций включает запрет на оказание российским физическим и юридическим лицам услуг по консалтингу в IT. Запрет оказания этих и ряда других услуг, в частности юридических, призван «ослабить промышленные способности России». Под IT-консалтингом для целей европейских санкций, согласно официальному журналу ЕС, понимаются консалтинговые услуги, связанные с настройкой компьютерных сетей, установкой аппаратного и программного обеспечения (ПО) или оказания помощи в установке, а также консультации по разработке и внедрению ПО. Запрет на оказание услуг IT-консалтинга упомянут и в числе санкций, объявленных 30 сентября Великобританией, но пока соответствующие акты опубликованы не были.

Новые санкции могут коснуться «Яндекса», VK и других российских IT-компаний, которые «юридически и технически связаны со своими европейскими структурными подразделениями», а также корпоративных пользователей иностранного программного обеспечения, считает Наталия Стоцкая.

У «Яндекса» в Нидерландах зарегистрирована головная структура Yandex N.V., а у VK — дочерняя компания My.com B.V.; у обеих компаний есть структуры и в других европейских странах. В упомянутых компаниях отказались от комментариев “Ъ”.

Запреты затронут и российских IT-специалистов, переехавших в ЕС и зарабатывавших на оказании услуг российским компаниям, считает Мерген Дораев: «Такие услуги станут уголовно наказуемыми в ЕС». Он допустил, что заказчиками услуг могут теперь стать не российские юрлица, а аффилированные с ними компании из ближнего зарубежья, однако такие действия могут быть расценены как попытка обхода санкций.

Техническая поддержка ПО сама по себе вряд ли будет расцениваться как IT-консалтинг, полагает партнер адвокатского бюро NSP Сергей Гландин: «Если вендор поставил клиенту из России лицензию на определенный срок, то, если полагаться на норму, он сможет продолжать оказывать поддержку. А гарантийное обслуживание никак не может попадать под запреты». При этом он допускает, что отказаться работать с клиентами из России могут, в частности, провайдеры облачных сервисов.

Евгений Зайнуллин, Ольга Мордюшенко, Ксения Куликова, Юрий Литвиненко, Анна Занина