Добыча попутных биткойнов

Энергомощность ферм по добыче криптовалюты на нефтяных месторождениях РФ достигла 85 МВт, что составляет 23% рынка, подсчитали аналитики Vygon Consulting. Фермы обеспечиваются энергией за счет небольших электростанций на попутном нефтяном газе (ПНГ). Их средняя годовая выручка может превышать 1 млрд руб., а в перспективе — вырасти в десятки раз. Инвесторы уже рассматривают новые проекты на 200 МВт, говорят участники рынка. Однако развитие майнинга в РФ сдерживают западные санкции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На нефтяных месторождениях РФ работают уже более десяти ферм по майнингу криптовалюты с суммарной потребляемой энергомощностью 85 МВт, что составляет 23% от общей мощности майнинг-центров в стране, следует из исследования Vygon Consulting. Эти фермы — центры обработки данных (ЦОД) — потребляют электроэнергию, которая производится с использованием ПНГ. Нефтяная компания не участвует в майнинге, а занимается только продажей энергии стороннему ЦОДу.

Для нефтяников попутный газ, по сути, побочный продукт, который по закону необходимо утилизировать. Один из способов — использование ПНГ для генерации энергии. Продажа части энергии криптофермам — новый и самый выгодный способ утилизации попутного газа, поскольку не требует строительства газотранспортной инфраструктуры для поставки ПНГ на газоперерабатывающие заводы. Потенциальная стоимость продажи газа ЦОДу составляет 0,7–2,7 тыс. руб. за 1 тыс. кубометров при практически нулевой себестоимости, посчитали аналитики.

Компании ежегодно используют на энергоустановках по 17 млрд кубометров ПНГ для энергоснабжения своих месторождений. Из этого объема на майнинг криптовалюты приходится 279 млн кубометров ПНГ, по оценкам Vygon Consulting. Только в июле выручка ПНГ-майнеров составила 400 млн руб. при среднем июльском курсе $20 тыс. за биткойн. Прогнозный годовой доход (с июля 2022 года по июль 2023 года) при курсе $20 тыс. за биткойн составит 4,8 млрд руб. На горизонте шести лет (срок работы фермы) годовая выручка оценивается в 1,16 млрд руб.

Главный расход при запуске фермы — покупка специальной техники (ASIC). По расчетам Vygon Consulting, ферма на новых машинах и при бесплатном ПНГ окупается только при курсе биткойна $21,6 тыс. Но бизнес становится выгодным для нефтяной компании и ЦОДа при открытии фермы на уже окупившейся технике. В таком случае при цене ПНГ 1 тыс. руб. за 1 тыс. кубометров себестоимость добычи составит $12 тыс. за биткойн.

Рынок майнинга на ПНГ может вырасти в несколько раз, полагают аналитики. Если на майнинг пойдет 1,6% попутного газа, сжигаемого сейчас на факелах, то годовой доход проектов вырастет вдвое, до 2,5 млрд руб. В оптимистичном сценарии на майнинг можно направить треть всех сжигаемых объемов ПНГ. В таком случае рынок увеличится сразу в 25 раз, до 30 млрд руб. в год.

Однако развитие майнинга в России может столкнуться с проблемами из-за санкций. Например, ЕС уже ввел ограничения на операции с криптокошельками российских пользователей, а международные криптобиржи ограничивают доступ для россиян из-за опасения вторичных санкций. Однако компании находят выход: владелец фермы по добыче биткойна может регистрироваться в другой стране, отмечают аналитики Vygon Consulting. Для нефтяной компании нет рисков, указывают эксперты, поскольку она лишь продает ЦОДу энергию.

«Газпром нефть» начала реализовывать пилотные проекты по созданию «цифровых центров для энергоемких вычислений на основе энергии от ПНГ» еще в 2019–2020 годах, рассказали “Ъ” в компании. Сейчас такая инфраструктура уже существует на предприятиях компании в трех регионах. Бизнес-модель «Газпром нефти» «не включает работу с цифровыми валютами». Цель — развитие новых способов полезного использования ПНГ на новых месторождениях, где еще нет газотранспортной инфраструктуры. Компания обеспечивает партнерские центры обработки данных электроэнергией, а партнеры «занимаются реализацией услуг на основе создаваемых вычислительных мощностей».

Российские компании при этом испытывают проблемы с покупкой вычислительной техники для майнинга из-за санкций. Хотя пока и новые, и подержанные машины поступают в страну, но путь «стал длиннее юридически и логистически», говорит совладелец компании BWC UG Роман Забуга. При этом оборудование все равно намного дешевле, чем год назад. По оценкам эксперта, установленная мощность ферм для майнинга на ПНГ составляет около 30–40 МВт. По сведениям Романа Забуги, у инвесторов есть планы реализации крупномасштабных проектов мощностью 200 МВт.

Полина Смертина, Дмитрий Козлов