Депутаты смотрят на дефицит с оптимизмом

Уже более половины из 32 комитетов Госдумы дали в целом положительные отзывы на проект бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Все они в своих заключениях с пониманием констатируют, что основной финансовый документ сверстан в трудное время, в условиях санкционного давления и падения доходов. Наибольшую поддержку проект бюджета вызвал у тех комитетов, по чьим направлениям расходы увеличатся,— как, например, у комитетов по обороне и по молодежной политике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Комитет коммуниста Нины Останиной (на фото) похвалил правительство за существенный рост запланированных на 2023 год расходов на господдержку семьи, материнства и детства

Фото: пресс-служба Госдумы РФ Комитет коммуниста Нины Останиной (на фото) похвалил правительство за существенный рост запланированных на 2023 год расходов на господдержку семьи, материнства и детства

Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Число думских комитетов, обсудивших проект основного финансового документа и давших на него свои отзывы, достигло 17. Восемь из них высказались в поддержку бюджета еще на прошлой неделе, а за последние три дня в думской базе появилось еще девять заключений. При этом еще несколько комитетов провели заседания по проекту бюджета 12 октября, но их отзывы в базе пока отсутствуют.

В своих заключениях комитеты напоминают, что бюджет составлен с дефицитом «на фоне замедления роста мировой экономики, продолжающегося санкционного давления со стороны отдельных иностранных государств, нарушения производственно-логистических цепочек ряда отраслей российской экономики, традиционно ориентирующихся на экспорт, а также сохранения макроэкономических рисков». Но некоторые комитеты с удовлетворением отмечают, что в подведомственных им сферах и отраслях финансирование даже в этих условиях выросло.

Так, комитет по обороне подчеркнул, что выделяемые на ближайшие годы объемы бюджетных ассигнований «позволят обеспечить реализацию основных стратегических целей для развития Вооруженных сил РФ». Доля затрат на «национальную оборону» в общем объеме расходов федерального бюджета (в 2022 году, согласно действующему закону, она составит 16,9%) в 2023 году вырастет до 17,1%, а в 2024-м и 2025-м уменьшится соответственно до 16,2% и 15,1%. В абсолютных цифрах эти расходы составят почти 5 трлн руб. в 2023 году, 4,6 трлн в 2024 году и 4,2 трлн в 2025-м. По сравнению с ранее утвержденными планами затраты в 2023 году увеличатся на 1,5 трлн руб. При этом расходы непосредственно на «вооруженные силы РФ» сократятся и составят 2,5 трлн руб. в 2023-м против 3,6 трлн руб. в этом году.

Расходы на «мобилизационную и вневойсковую подготовку» (в открытой части бюджета) предусмотрены в 2023 году в сумме почти 18 млрд руб., в 2024 году — 18,5 млрд и в 2025-м — 17,87 млрд.

На 2022 год по этой статье было выделено 17,1 млрд руб. Самое заметное увеличение средств заложено на «другие вопросы в области национальной обороны»: в следующем году на это будет выделено почти 2 трлн руб. против 487 млрд в 2022-м. Наконец, вырастут расходы и по разделу «национальная безопасность и правоохранительная деятельность»: в 2023 году они составят 4,41 трлн руб. (против 2,8 трлн руб. в 2022 году), в 2024-м — 4,33 трлн руб., в 2025-м — 4,34 трлн руб.

Комитет по молодежной политике посчитал важным отметить в своем отзыве «позитивную тенденцию ежегодного роста бюджетного финансирования молодежной политики». В 2022 году на этот раздел было выделено 35,6 млрд руб., а на 2023-й планируется уже 69 млрд.

В последующие два года затраты на молодежь несколько сократятся: в 2024-м — до 61,5 млрд, а в 2025-м — до 57,9 млрд.

Ранее речь шла о гораздо меньших суммах: например, в 2019 году на эту статью бюджета было предусмотрено всего 10,2 млрд руб. Члены комитета также приветствуют выделение субсидий общественному движению «Волонтеры победы», Российскому движению школьников, Ассоциации волонтерских центров, «Юнармии» и автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» — в том числе на организацию и проведение конкурса управленцев «Лидеры России» и выплату грантов победителям. Кроме того, депутаты позитивно оценивают появление новой программы молодежной политики в субъектах РФ «Регион для молодых» и резервирование 18 млрд руб. на финансирование деятельности недавно созданного Российского движения детей и молодежи.

Комитет по вопросам семьи тоже нашел повод для оптимизма, констатировав существенный рост расходов на государственную поддержку семьи, материнства и детства в сравнении с затратами в этом году — на 969 млрд руб. (до 2,7 трлн руб. в 2023 году). При этом депутаты считают необходимым учитывать присоединение к России четырех новых субъектов, вследствие чего расходы, по их мнению, должны быть увеличены.

Комитет по развитию Дальнего Востока и Арктики, поддержав законопроект, указал, в частности, на необходимость увеличить финансирование программы по предоставлению жилья жителям этих регионов.

Комитет по экологии, в свою очередь, с сожалением отметил, что в бюджете-2023 не предусмотрены расходы на помощь регионам в создании приютов для бездомных животных.

Комитет по госстроительству и законодательству в своем заключении обращает внимание на рост бюджетных ассигнований на реализацию госпрограммы «Юстиция»: в 2023 году — на 6,7 млрд руб., в 2024 году — на 9,3 млрд, а в 2025 году (по сравнению с параметрами бюджетного прогноза) — на 8,6 млрд. Расходы на эту программу составят в 2023 году 354 млрд руб., в 2024 году — 383,9 млрд руб., в 2025 году — 395 млрд руб. «В целом предлагаемые изменения представляются необходимыми»,— резюмирует комитет.

А вот комитет по международным делам зафиксировал разнонаправленную динамику расходов по подразделу «Международные отношения»: если в 2023 году их планируется увеличить по сравнению с объемами, утвержденными в прошлогоднем бюджете, до 256 млрд руб., то на последующие два года заложено снижение (по 221 млрд руб. в 2024-м и 2025-м). При этом на госпрограмму «Внешнеполитическая деятельность» ассигнования уменьшатся: в 2023 году на 6 млрд рублей, в 2024-м — на 1,9 млрд, в 2025 году — на 464 млн. В результате в 2023 году на эту программу будет потрачено 123 млрд руб., в 2024-м — 131,6 млрд, в 2025-м — 132,9 млрд. «Сокращение планируется в основном по ведомственным проектам "Оказание помощи республике Южная Осетия", "Обеспечение сотрудничества с республикой Абхазия в целях ее социально-экономического и научно-технического развития", "Оказание гуманитарной помощи иностранным государствам"»,— поясняется в отзыве. В целом же, по мнению комитета, представляемый объем финансирования дает Министерству иностранных дел все необходимые возможности для реализации внешнеполитического курса России.

Наконец, поддержали проект бюджета комитеты по промышленности и торговле и по культуре. Последний особо отметил в своем заключении, что предложенные параметры основного финансового закона были разработаны правительством в условиях «геополитического давления на Россию».

Ксения Веретенникова, Мария Макутина