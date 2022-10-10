Бюджет особого времени

Восемь из 32 комитетов Госдумы вынесли свои заключения на проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Все они поддержали документ, отметив, что он готовился в непростое время с учетом «вызовов, которые стоят перед страной». В частности, депутаты поприветствовали рост расходов на безопасность, военно-патриотическое воспитание молодежи и правительственные СМИ и с пониманием отнеслись к снижению ассигнований на программы по реализации национальной политики и развитию федеративных отношений.

Наиболее позитивно оценили внесенный правительством проект комитеты, возглавляемые единороссами.

Так, председатель комитета по безопасности Василий Пискарев на заседании 5 октября заявил, что проект бюджета «полностью учитывает предполагаемые затраты и, что очень важно, предусматривает возможность индексации денежного довольствия, пенсий и пособий, а также иные меры поддержки сотрудников правоохранительных органов». Как отмечается в заключении комитета, доля расходов по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в общем объеме бюджетных трат в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличится с 10,1% до 15,2%, а в 2024 и 2025 годах составит 15,1% и 15,6% соответственно. Всего по этому разделу в 2023 году планируется потратить 4,42 трлн руб., в 2024-м — 4,33 трлн, в 2025-м — 4,34 трлн. По мнению комитета, эти изменения «соответствуют общим подходам и принципам бюджетной политики, адекватны сложившейся в соответствующих сферах деятельности ситуации».

Как и в прошлом году, вырастут расходы по направлению «Прокуратура». В частности, правительство предлагает увеличить ассигнования на обеспечение представительства и защиты интересов России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), в судах иностранных государств и международных судебных (арбитражных) органах в 2023 году на 135,2 млн руб., а в 2024–2025 годах — на 139,1 млн руб. ежегодно. 16 сентября Россия окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ, но, как пояснил “Ъ” зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный (ЕР), «институт внутри нашего государства работает», а рост ассигнований связан с «инфляцией и другими процессами».

Комитет по информационной политике (председатель — Александр Хинштейн) указал в своем заключении, что в 2023 году увеличено финансирование ВГТРК — на 490 млн руб., агентства «Россия сегодня» — на 120 млн руб. (и отдельно на 1 млрд руб.— расходы на модернизацию инфраструктуры), ТАСС — почти на 80 млн руб. (и плюс 392 млн на модернизацию). На 7,4 млрд руб. больше будет потрачено на информационно-разъяснительное сопровождение нацпроектов. А ко второму чтению комитет предложил выделить на 2023 год дополнительно 5 млрд руб. на модернизацию пунктов почтовой связи в сельской местности.

Комитет по развитию гражданского общества (Ольга Тимофеева) в своем отзыве «с удовлетворением отмечает рост финансирования ряда НКО, нацеленных на патриотическое воспитание молодежи». Так, в 2023 году увеличатся затраты на детско-юношеское движение «Юнармия» (469,7 млн руб. против 300 млн в 2022-м), а на работу нового Российского движения детей и молодежи выделяется по 18 млрд руб. в год. Кроме того, комитет считает «оправданным и своевременным» почти двукратное (до 644,8 млн руб.) увеличение субсидии Ассоциации волонтерских центров на развитие добровольческой деятельности и создание инфраструктуры ее поддержки во всех сферах. В то же время депутаты обратили внимание, что в бюджете не прописаны отдельной строкой расходы на компенсацию волонтерам, осуществляющим деятельность в зонах риска.

Комитеты, руководимые оппозиционерами, обратили внимание на снижение расходов по ряду важных статей, но отнеслись к этому с пониманием.

Например, комитет по делам национальностей во главе с Геннадием Семигиным («Справедливая Россия — За правду») поддержал проект бюджета «с учетом условий резко возросшего санкционного давления», которое привело к «замедлению или сокращению» ассигнований на такие госпрограммы, как «Реализация государственной национальной политики», «Развитие Северо-Кавказского федерального округа», «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами». В то же время субсидия Всероссийскому казачьему обществу в 2023 году увеличена на 49,7 млн руб. по сравнению с ранее утвержденными объемами, а на проведение ежемесячного мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений и социологических исследований в среде мигрантов и беженцев выделено еще 34,1 млн руб., отметил комитет.

Комитет по финансовому рынку (председатель — эсер Анатолий Аксаков) констатировал, что «бюджет формировался в ситуации политической и экономической нестабильности, поэтому основными направлениями расходных обязательств государства стали социальная поддержка населения, национальная оборона, национальная безопасность и национальная экономика». По тем же причинам расходы на госпрограмму «Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков» по сравнению с утвержденными ранее объемами в 2023 году уменьшены на 25,4 млрд руб.

Комитет по делам СНГ во главе с Леонидом Калашниковым (КПРФ) тоже вспомнил о сложной внешнеполитической обстановке и «многократно возросшем санкционном давлении со стороны недружественных государств», но решил, что именно в этих условиях «необходимо значительно нарастить усилия по защите и продвижению интересов РФ, в первую очередь на постсоветском пространстве». Поэтому депутаты поддержали бюджет при условии выделения на 2023–2025 годы дополнительных средств в размере почти 7 млрд руб. на госпрограмму «Поддержка и продвижение русского языка за рубежом».

А руководимый коммунистом Сергеем Гавриловым комитет по собственности даже весьма жестко раскритиковал правительство за то, что при реструктуризации госпрограммы «Национальная система пространственных данных» не были в должной мере учтены рекомендации депутатов. «Комитет подчеркивает недопустимость подобного подхода к бюджетному планированию, который нивелирует огромный объем работы, проделанной комитетом совместно с Росреестром и иными федеральными органами исполнительной власти, и приводит к принятию программных документов, существенно отличающихся от рассмотренных на площадке Госдумы»,— говорится в заключении. Депутаты выражают надежду, что «в дальнейшем работа по подготовке, рассмотрению и принятию бюджета и связанных с ним программных документов будет осуществляться без допущения существенных изменений и корректировок, которые не являлись предметом рассмотрения на площадке комитета».

Наконец, комитет по туризму (Сангаджи Тарбаев, «Новые люди») признал, что благодаря антикризисным мерам снижение экономики РФ прогнозируется «значительно более сдержанным, чем предполагали первоначальные оценки и масштаб внешнего шока», но предупредил и о некоторых сохраняющихся рисках. В частности, в связи со снижением расходов на госпрограмму «Развитие туризма» «может возникнуть риск срыва выполнения целевых показателей, утвержденных национальным проектом "Туризм и индустрия гостеприимства"», говорится в отзыве. Поэтому, поддержав проект бюджета, комитет в то же время посоветовал правительству обратить внимание на необходимость финансирования развития туристической инфраструктуры, которая помогает создавать рабочие места.

Ксения Веретенникова, Мария Макутина