Нефтедоходам прописано быть скромнее

Сокращение доходов федерального бюджета в 2023 году относительно 2022-го более чем на 1,5 трлн руб. объясняется снижением нефтегазовых поступлений, остальные сборы, по ожиданиям правительства, должны вырасти. Впрочем, прогнозы по доходам от нефти и газа весьма условны, поскольку реальные сборы будут сильно зависеть от мировой конъюнктуры, новостей геополитики и курса рубля.

Напомним, что внесенный 28 сентября в Госдуму проект бюджета (см. “Ъ” за 29 сентября) предполагает сокращение его доходной части в 2023 году на 1,563 трлн руб.: при оценке поступлений в этом году в 27,693 трлн руб., в следующем они составят 26,13 трлн руб. Падение доходов произойдет и в относительном выражении — с 19% до 17,4% ВВП. Все сокращение придется на нефтегазовые доходы. Они снизятся с 11,666 трлн руб. до 8,939 трлн руб. (на 2,727 трлн руб.) — с 8% до 6% ВВП. По остальным доходам прогнозируется рост — с 16,027 трлн до 17,191 трлн руб. (плюс 1,164 трлн руб.), с 11% до 11,5% ВВП.

Падение нефтегазовых доходов разбивается на две большие составляющие. Это влияние макроэкономической ситуации — минус 2,436 трлн руб. и влияние изменений законодательства — минус 291 млрд руб. Под макроэкономикой понимаются три фактора: снижение цен на нефть и газ, курс рубля и сокращение добычи, переработки и экспорта.

В частности, на снижении цены Urals бюджет, по подсчетам Минфина, потеряет в 2023 году 1,247 трлн руб. Стоимость российской нефти, согласно макропрогнозу, снизится с $80 за баррель в этом году до $70,1 в следующем. И в этом, как следует из пояснений к бюджету, будет «виновато» не запланированное Евросоюзом на декабрь эмбарго на нефть и нефтепродукты из РФ (предполагается, что это событие уже «отыграно» рынками), а трансформация глобального энергетического рынка и замедление мировой экономики.

Второй фактор — курс рубля «отнимет» у нефтегазовых доходов еще 420 млрд руб. При этом его укрепление, по ожиданиям Белого дома, будет минимальным — с 68,1 руб./$ в этом году до 68,3 руб./$ в следующем. Нефтяное эмбарго станет частью третьего фактора снижения: «изменение объемов добычи, переработки и экспорта» нефти и газа — это еще минус 426 млрд руб. Непосредственно по нефтедобыче ожидается снижение с 515 млн тонн в 2022 году до 490 млн тонн в 2023-м.

Вадим Вислогузов