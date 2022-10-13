«Мосгорломбард» закладывается на инвесторов

«Мосгорломбард», на долю которого приходится 5% московского рынка, готов продать долю в капитале сторонним инвесторам. Обосновывая свою привлекательность, в компании говорят об улучшении результатов ее работы «во время катаклизмов». Эксперты отмечают, что сейчас эмитенту стоит рассчитывать только на венчурных инвесторов, а показатели ломбардов зависят от цен на золото, которые пока не растут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Мосгорломбард» собирается с 13 октября начать pre-IPO своих акций на площадке ROUNDS, рассказали в компании. Размещение, проводимое по закрытой подписке (то есть среди ограниченного круга инвесторов), планируется завершить до 31 декабря. Компания собирается реализовать обыкновенные и привилегированные акции, находящиеся на балансе дочерней «Ломбард Аурум».

Цена размещения голосующих акций (до 4,8% от их числа) составит 22,1 тыс. руб. (т. е. капитализация компании оценивается почти в 2 млрд руб.), привилегированных (88%) — 10,3 тыс. руб. Всего планируется привлечь 341,6 млн руб. Для инвесторов предусмотрены опционные программы обратного выкупа по обыкновенным акциям, отмечают в компании, не раскрывая деталей.

Согласно уставу «Мосгорломбарда», на привилегированные акции выплачивается фиксированный доход в размере 1,45 тыс. руб. в год. По словам гендиректора компании Алексея Лазутина, IPO последует в четвертом квартале 2023 года.

«Мосгорломбард» — крупная сетей ломбардов, на которую приходится 5% московского рынка. Чистые процентные доходы компании за вычетом резервов за первое полугодие превысили 217 млн руб., удвоившись год к году. При этом компания за отчетный период получила убыток в размере 7,8 млн руб. Более 93% кредитного портфеля обеспечено ювелирными изделиями. ROUNDS — онлайн-платформа для сделок с внебиржевыми ценными бумагами непубличных компаний. Платформа входит в реестр инвестиционных платформ Банка России с мая 2021 года. Как сообщил гендиректор площадки Антон Утехин, за первый год работы объем проведенных сделок составил 380 млн руб.

Сейчас основной источник финансирования «Мосгорломбарда» — коммерческие и биржевые облигации. По данным Rusbonds, объем выпуска составляет 1 млрд руб., купоны — 14–16,5% годовых. По словам господина Лазутина, размещение акций позволит диверсифицировать фондирование: «Рынок ломбардов работает хорошо в стабильной среде, но во время катаклизмов, как правило, начинает работать лучше».

Направлений для инвестирования в России становится все меньше. Однако, полагает аналитик по российским акциям УК «Ингосстрах-Инвестиции» Анна Михайлова, сейчас не лучшее время для выхода на фондовый рынок и проведения размещений, особенно для «эмитента не первого эшелона». На стадии pre-IPO, т. е. с ограниченным вторичным обращением, можно рассчитывать только на венчурных инвесторов, полагают участники рынка. По словам исполнительного директора АОИП Кирилла Косминского, площадка ROUNDS, «как правило, привлекательна для квалифицированных инвесторов, для которых вложения в стартапы и быстрорастущие компании — обязательная часть портфеля».

Гендиректор УК «Перамо Инвест» Ольга Мещерякова отмечает, что кредитные портфели ломбардов обеспечены золотом, поэтому «такая специфичная история, как "Мосгорломбард", вполне может быть интересна инвесторам». При условии наличия широкой сети и высоких компетенций в оценке, добавляет она, ломбарды несут меньшие риски.

Однако в этом году отрасль показала снижение размера портфеля, так как котировки золота в рублях упали из-за укрепления национальной валюты (см. “Ъ” от 19 сентября), подчеркивает управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. Кроме того, по оценке Анны Михайловой, у «Мосгорломбарда» высокая долговая нагрузка, крайне низкая достаточность собственных средств и «в целом невысокое кредитное качество» (рейтинг ruB+ от «Эксперт РА»), что «говорит о достаточно высокой рискованности как выпусков нового долга, так и выпусков акций».

Полина Трифонова, Виталий Гайдаев