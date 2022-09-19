Золото потускнело от ставок

На фоне планов ФРС продолжать агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики мировые инвесторы сократили интерес к золоту. Стоимость металла на мировом рынке обновила полуторалетний минимум, приблизившись к $1,65 тыс. за унцию. На российском рынке цена опускалась ниже 3,2 тыс. руб. за 1 г. При этом российские инвесторы проявляют все меньший спрос на металл как альтернативу валютным вложениям на фоне снижающейся цены и растущей конкуренции со стороны облигаций, номинированных в юанях.

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На минувшей неделе стоимость золота обновила полуторалетний минимум. Так, 16 сентября, по данным Investing.com, котировки опускались до $1654,56 за тройскую унцию, минимального значения с 9 апреля 2020 года. По итогам торгов стоимость поднялась до $1675,45 за унцию, потеряв за месяц более 7%.

Давление на золото оказывают ожидания относительно политики ФРС. После жестких заявлений главы американского регулятора Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул в конце августа (см. “Ъ” от 29 августа) участники рынка с опаской смотрят на предстоящее заседание, которое состоится 21 сентября. «В отсутствие комментариев ФРС и на фоне смешанной макростатистики инвесторы допускают, что ставка может быть повышена на 100 базисных пунктов (сейчас 2,25–2,5%.— “Ъ”). Мы ожидаем, что регулятор на следующей неделе поднимет ставку на 75 базисных пунктов и даст жесткие прогнозы относительно дальнейшего движения»,— отмечает стратег по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаил Шейбе.

В таких условиях международные инвесторы активно сокращают вложения в золото. По данным агентства Bloomberg, суммарные активы биржевых фондов опускались на минувшей неделе до минимума с начала года — 3,08 тыс. тонн. За пять недель уверенного снижения они сократились более чем на 56 тонн.

«В четвертом квартале, вероятно, средняя цена золота составит $1680 за унцию, если ФРС повысит ставку на 75 базисных пунктов. В ином случае можем закрепиться ниже и в моменте протестировать уровень $1600 за унцию»,— считает Михаил Шейбе.

Снижается стоимость золота и на Московской бирже. В ходе торгов 16 сентября она достигала 3,21 тыс. руб. за 1 г, а по итогам дня остановилась на отметке 3,22 тыс. руб., что на 3% ниже значения недельной давности и почти на 7% ниже, чем месяц назад. Объем торгов составил в пятницу 115 млн руб., в 2,7 раза ниже, чем среднее значение за предшествующий месяц.

В то же время, несмотря на снижение спроса на металл, расширяется число брокеров, предоставляющих доступ клиентов к биржевым торгам золотом. В начале сентября на биржевой рынок драгметаллов вышел БКС (0,89 млн клиентов). «К инструменту проявили интерес несколько тысяч клиентов, средний объем сделок превысил 100 тыс. руб.»,— отметил аналитик «БКС Мир инвестиций» Анатолий Клим.

Кроме того, российские инвесторы продолжают покупать паи инвестфондов, инвестирующих в металл, хотя и здесь видно сокращение притока средств. По оценке “Ъ”, основанной на данных Investfunds, с начала месяца они вложили в такие ПИФы 150 млн руб., что в десять раз меньше привлечений за август.

«Снижение спроса российских частных инвесторов на золото связано прежде всего со снижением цены на драгоценный металл по мере укрепления доллара вследствие повышения процентных ставок в США»,— отмечает стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. По данным Investing.com, индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) находится около отметки 110 пунктов, на 3% выше значения месячной давности и на 15% выше начала года.

Одновременно происходит перераспределение средств российских инвесторов в активы, номинированные в юанях, в том числе в облигации. За два месяца их разместили четыре эмитента почти на 26 млрд CNY, больше половины пришлось на выпуск «Роснефти».

Вместе с тем участники рынка не ждут активных продаж золота со стороны инвесторов, так как риски хранения «токсичных» долларов и евро сохраняются. Росту спроса на золото будут способствовать покупки металла со стороны мировых ЦБ для диверсификации резервов, особенно со стороны Китая и Индии, считает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин, для которых пока характерна крайне низкая доля золотых запасов — менее 5–6%.

Виталий Гайдаев