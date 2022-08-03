В ломбарды заложили страховки

Банк России закрепил перечень рисков, которые обязаны страховать ломбарды, поскольку ранее требование закона о страховании многие ломбарды соблюдали формально. Кроме того, ЦБ ограничил франшизу для них в страховании (часть, не возмещаемая страховщиком) на уровне 0,1%. Такой подход должен снизить риски, сопряженные с хранением залогов. Однако сложности с оформлением страховок могут возникнуть у несетевых игроков, на которых в числовом выражении приходится более половины рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Александров, Коммерсантъ Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

С 1 апреля 2023 года к страхованию вещей, принимаемых ломбардами в залог, будут предъявляться новые требования. ЦБ установил четкий перечень рисков, которые должны быть обязательно застрахованы. К ним относятся риски стихийного бедствия, пожара, залива и противоправных действий третьих лиц, в том числе кражи и разбоя. Как сообщили “Ъ” во вторник, 2 августа, в ЦБ, в 2021 году Банк России провел исследование сегмента вмененного страхования, одним из видов которого является страхование вещей, принятых ломбардом в залог. «Ключевая проблема данного сегмента — отсутствие четких требований к страховому покрытию. Нередки случаи, когда из покрытия исключаются наиболее вероятные риски (пожар, залив, кража),— отмечает регулятор.— Низкая потребительская ценность страхования вещей в ломбарде также подтверждается статистикой страховщиков: соотношение выплат и премий в 2018 году — 15,05%, в 2019-м — 10,21%, в 2020-м — 2,5%». При этом даже 15% — очень низкая цифра, для пресечения такой практики Банк России ввел минимальный стандарт страхового покрытия, который включает наиболее часто реализуемые риски, заключили там.

Обязанность ломбарда страховать за свой счет в пользу потребителя риск утраты и повреждения заложенного имущества установлена законом. Но, по словам председателя совета Национального объединения ломбардов Алексея Лазутина, раньше были случаи страхования только от наводнения, допустим, или от других видов маловероятных рисков в целях экономии.

Также Банк России исключил возможность применения франшизы, превышающей 0,1% от страховой суммы (сейчас в ряде случаев такая франшиза достигает 90%, то есть страхование фактически не выполняет своей функции), подчеркнули в ЦБ. «Мы допускаем возможность повышения тарифов страховыми компаниями (СК) для покрытия недополученной в перспективе прибыли в связи со снижением франшизы»,— указывает господин Лазутин. По его словам, ранее СК и ломбарды сами договаривались о размере франшизы.

Франшиза в страховании — это часть суммы, которая не возмещается страховщиком при возникновении страхового случая. Стоимость полиса тем выше, чем ниже франшиза, поскольку она позволяет уменьшить размер страховых выплат СК.

Страховщики с подходом ЦБ не согласны. По мнению заместителя главы «Ингосстраха» Ильи Соломатина, условиям по добровольным видам страхования следует быть не предметом регулирования ЦБ, а обсуждений страховщика и его контрагента. «Размер франшизы в случае с ломбардами сильно зависит от уровня безопасности,— поясняет он.— Чем он ниже, тем дороже может быть страховка и больше доля франшизы».

С выполнением новых требований возникнут сложности в первую очередь у несетевых игроков. По оценкам экспертов, на них приходится до 60% рынка в количественном выражении. «Вероятно, ситуация будет развиваться не в пользу несетевых ломбардов,— отмечает основатель проекта "Заложи.Продай" Сергей Земелькин.— Крупные ломбардные сети могут позволить себе страхование, несетевые ломбарды будут получать больший тариф от тех страховщиков, кто решится пойти в этот рынок». Если говорить об объемах страхования, то с учетом примерной оценки выдач в 250 млрд руб. общий объем страхового имущества 500 млрд руб., указывает господин Земелькин.

Страховщики, в частности наша компания, предпочитают страховать крупные сети ломбардов, нежели ломбарды, состоящие из одного магазина, поскольку крупные игроки проявляют интерес к страхованию по правильным условиям, а не страхуются от маловероятных рисков, таких как стихийные бедствия, исключая наиболее распространенные — действия третьих лиц, указывает гендиректор СК «Союз Страховые брокеры» Олег Ханин. При этом, по его оценкам, стоимость на страховки из-за нововведений ЦБ вырастет для ломбардов, которые привыкли страховаться от малораспространенных рисков по заниженным ценам, примерно в 20 раз.

Ксения Дементьева, Юлия Пославская