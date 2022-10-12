Магомеду Анкалаеву нашли соперника под титул

Один из самых интересных отечественных бойцов Магомед Анкалаев получил шанс вплотную приблизиться к титулу чемпиона UFC, главного в смешанных единоборствах (MMA) промоушена, в полутяжелом весе (до 93 кг). Для того чтобы добиться права на чемпионский бой, Анкалаеву, не терпевшему поражений с 2018 года, нужно будет справиться в декабре с очень опасным оппонентом — польской суперзвездой MMA Яном Блаховичем, совсем недавно владевшим титулом и мечтающим его вернуть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Магомед Анкалает (слева) и Энтони Смит

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images Магомед Анкалает (слева) и Энтони Смит

Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

О том, что UFC, главный в смешанных единоборствах промоушен, запланировал на конец года бой между поляком Яном Блаховичем и россиянином Магомедом Анкалаевым, сообщил ESPN. Поединок должен состояться 10 декабря в рамках турнира UFC 282 в Лас-Вегасе. ESPN называет его «претендентским», имея в виду, что его победитель наверняка получит возможность встретиться с обладателем чемпионского титула в полутяжелом весе. Сейчас он принадлежит чеху Иржи Прохазке.

В том, что Магомед Анкалаев примет участие в столь статусном бою, нет ничего странного. Про него уже несколько лет говорят как про одного из самых интересных полутяжей среди всех, что выступают в UFC. В промоушен бывший самбист попал в 2018 году и открыл карьеру в нем первым поражением в карьере бойца MMA. Оно вышло чрезвычайно болезненным. Анкалаев, лидируя на судейских картах, умудрился попасть в удушающий «треугольник» Пола Крейга на заключительной секунде матча.

Однако больше Магомед Анкалаев осечек не допускал. После проигрыша Крейгу он одержал девять побед подряд, и, как правило, они были чрезвычайно убедительными.

А окончательно руководителей UFC убедили в том, что Анкалаев достоин поединков высшего уровня, видимо, три последних его появления в октагоне.

За последний год он пересекся с тремя оппонентами, каждый из которых выигрывал в свое время чемпионское звание. Никто из них ничего Анкалаеву противопоставить не смог. Волкана Оздемира и Тьягу Сантоса он одолел по очкам, не предоставив судьям ни единого повода для сомнений насчет исхода поединка, а Энтони Смита нокаутировал в июле во втором раунде.

Впрочем, новый противник Магомеда Анкалаева выглядит гораздо опаснее любого из предыдущих. Ян Блахович — это настоящая суперзвезда MMA. Поляк в молодости специализировался в муай-тай, то есть в ударном жанре, предполагающем активную работу как руками, так и ногами, но постепенно приобрел и прекрасные борцовские навыки, освоив, например, джиу-джитсу и превратившись в бойца универсального, фактически без слабых мест. В UFC Блахович оказался в 2014 году и неоднократно принимал участие в боях против других звезд, часто одерживая над ними победы. А эффектный стиль поляка принес ему пять наград от промоушена за лучшее выступление вечера.

Пика карьеры Ян Блахович, которому сейчас 39 (он на девять лет старше Магомеда Анкалаева), достиг уже в ветеранском возрасте.

В 2020 году он завоевал титул чемпиона UFC, расправившись с американцем Домиником Рейесом, а потом защитил его, единогласным решением судей выиграв у входящего в число самых популярных бойцов мира новозеландца Исраэля Адесаньи.

Правда, уже в следующем поединке Блаховичу пришлось с титулом расстаться. Он встретился с еще одной знаменитостью — бразильцем Гловером Тейшейрой — и во втором раунде нарвался на удушающий прием в исполнении оппонента. Тейшейра вскоре после столкновения с Иржи Прохазкой звание потерял (бразилец и чех проведут матч-реванш), а Блахович постоянно напоминал, что считает свой проигрыш бразильцу случайным и намерен снова взобраться на верхушку иерархии полутяжелого веса. Слова он подкрепил неплохим боем против сильного серба Александра Ракича, хотя досрочную, в третьем раунде, победу поляку помогли одержать обстоятельства. Еще по ходу подготовки к поединку Ракич повредил колено, а во время него травму усугубил.

Алексей Доспехов