Российские бойцы показали ударную работу

В минувшие выходные два выступающих в UFC — главном промоушене в смешанных единоборствах (MMA) — российских бойца одержали эффектные победы, которые, скорее всего, позволили им оказаться рядом с чемпионскими боями. Полутяжеловес (до 93 кг) Магомед Анкалаев завершил поединок против американца Энтони Смита во втором раунде, а супертяжу Сергею Павловичу, чтобы справиться с другим представителем США, Дерриком Льюисом, понадобилось меньше раунда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images Фото: Chris Unger / Zuffa LLC / Getty Images

Эти два боя состоялись в рамках очень заметного турнира UFC в Далласе. И несмотря на обилие в нем разных чрезвычайно значимых поединков, привлекли большое внимание благодаря репутации их российских участников.

Про Магомеда Анкалаева как про безусловного охотника за чемпионским поясом в полутяжелом весе, которым сейчас владеет чех Иржи Прохазка, говорят уже несколько лет.

В MMA у него до сих пор случилась одна-единственная осечка — в самом первом поединке после подписания контракта с UFC. И то она выглядела случайной, связанной с дефицитом не столько класса, сколько опыта: Анкалаев, лидируя на судейских картах, умудрился попасть в удушающий «треугольник» Пола Крейга на последней секунде матча. После этого концентрацию он уже не терял и одержал перед встречей с Энтони Смитом восемь побед подряд, в двух боях, предшествовавших нынешнему, справившись с бойцами из топ-десятки рейтинга UFC — Волканом Оздемиром и Тьягу Сантосом.

Энтони Смит стоял еще выше них в классификации — на пятой позиции, то есть сразу вслед за Анкалаевым, но с ним он разобрался еще убедительнее. В первом раунде всех экспертов, которые наблюдали за матчем, потрясло прежде всего превосходство россиянина в скорости над оппонентом, вообще-то не считающимся неуклюжим и инертным. Благодаря ей Анкалаев по попавшим в цель ударам, согласно статистике UFC, перестрелял Смита за пять минут со счетом 64:21. Но роковым для американца оказался удар, строго говоря, цели не достигший. Перед гонгом Смит решился атаковать Анкалаева левой ногой и угодил ею в вовремя поставленную защиту. Потом выяснилось, что столкновение было настолько сильным, что американец в результате получил серьезную травму: со стадиона его увезли в больницу с подозрением на перелом.

Между тем, несмотря на боль, Смит во втором раунде отчего-то подумал, что выход для него — это добавить в агрессии, и попер вперед. Ни к чему хорошему это, естественно, не привело. В какой-то момент Смит очутился на настиле под массированной канонадой. Американец отчаянно выкручивался, но остановка поединка, после которого Анкалаев наверняка войдет в тройку лучших полутяжей UFC, даже, возможно, добьется права выступить в титульном поединке, выглядела вполне логичной.

Ровесник Магомеда Анкалаева Сергей Павлович (ему также 30 лет), в отличие от соотечественника,— в UFC лицо фактически новое.

Его дебют в промоушене состоялся в 2018 году и тоже обернулся проигрышем — знаменитому нидерландцу Алистару Овериму. После него Павлович провел всего три боя, но впечатлил менеджмент промоушена настолько, что его продвинули вплотную к первой десятке. Впрочем, ничего странного: такие могучие и яростные панчеры в UFC — редкость.

Очередной выигрыш Павловича, конечно, намного ценнее прежних. Дело в том, что он, размявшись на оппонентах «второго эшелона», опять пересекся с бойцом элитным, еще одним прекрасным нокаутером. Именно Деррик Льюис, вырубив в 2018 году главного российского супертяжа Александра Волкова, пожалуй, серьезно испортил ему в тот момент сулившую скорый бой за пояс карьеру.

Волков теперь помогал готовиться к встрече с Льюисом Павловичу, и тот никаких ошибок не допустил. 37-летний ветеран, как и все те, кто противостоял российскому бойцу после Оверима, не продержался против него и раунда. Точнее, он не продержался против Сергея Павловича и минуты.

Россиянин уничтожил его в привычной стилистике. Сначала заставил отступать простенькой, но эффективной комбинацией. Потом, выводя из равновесия, пробил пару апперкотов. И, наконец, добил размашистым ударом правой, напоследок найдя, как поднять свой рейтинг у публики. Сергей Павлович заметил сидевшего в зале Майка Тайсона и, обратившись к величайшему панчеру всех времен, спросил его: «Майк, тебе понравился мой бокс?»

Алексей Доспехов